Haaland soutient la fureur de Fulham contre le VAR pour avoir accordé le but de Man City

L’entraîneur de Fulham, Marco Silva, était en ébullition après un but controversé lors du match contre Manchester City 5-1 samedi, arguant qu’il s’agissait d’une « énorme erreur » et du tournant du match, une position qui a été soutenue par le chapeau de City. le buteur de tricks Erling Haaland.

Le but de la tête de Nathan Aké quelques secondes avant la mi-temps – et avec un score de 1-1 – semblait devoir être refusé car Manuel Akanji était hors-jeu devant le gardien Bernd Leno. Akanji sauta pour permettre au ballon de passer entre ses jambes et dans le filet.

« Ce moment a eu un impact énorme. Tous ceux qui jouent au football, ont des connaissances sur le football, sont sûrs à 100% de devoir interdire cela. C’est impossible de ne pas le faire », a déclaré Silva aux journalistes. « C’est un hors-jeu évident, cela nous préoccupe de savoir comment ce but n’a pas été refusé.

« Plus vous voyez ce moment, plus vous êtes sûr de le refuser. Nos joueurs l’ont vu, tout le monde sur le terrain à ce moment-là a la même opinion. »

Silva a agité ses bras avec incrédulité envers les officiels après que le VAR ait jugé qu’il s’agissait d’un but, tandis que ses joueurs furieux entraient dans le tunnel pour la pause de la mi-temps.

Marco Silva, directeur de Fulham (à gauche), réagit à la suite d’un but controversé de Nathan Ake de Manchester City. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Haaland, nommé Joueur de l’année par l’UEFA plus tôt dans la semaine, a transformé le match en déroute avec ses trois buts en seconde période. Mais il était d’accord avec l’évaluation de Silva sur le but d’Aké et a admis qu’il serait en colère si la situation s’inversait.

« C’était un hors-jeu », a déclaré Haaland à beIN SPORTS. « Je me sens mal pour eux – je serais également en colère après cela. Cela doit être un sentiment horrible. »

Le capitaine de Fulham, Tim Ream, qui était dans le but pour son équipe, a déclaré que ce but avait changé le rythme du match.

« Vous ne voulez jamais perdre un match comme celui-là », a déclaré Ream à Sky Sports. « Nous avons fait une bonne première mi-temps et une seconde mi-temps bien en dessous de la moyenne. Nous n’avons pas montré la même agressivité en seconde période et des résultats comme celui-là arrivent. »

Le manager adjoint de Manchester City, Juanma Lillo, a estimé que le but était bon et plus définitif que celui controversé que Sheffield United avait marqué contre eux la semaine dernière.

« C’est bien que cela se soit produit parce que deux choses similaires se sont produites », a déclaré Lillo aux journalistes.

« L’explication à Sheffield United que nous pensions était un hors-jeu, quand ils nous ont donné l’explication, ils ont dit qu’il s’agissait d’être en ligne avec le ballon », a ajouté Lillo, qui remplace Pep Guardiola alors qu’il se remet d’une opération au dos.

« Je crois qu’aujourd’hui, notre joueur était moins en ligne que contre Sheffield United. »

La décision du VAR a cependant été vivement critiquée sur les réseaux sociaux.

Michael Dawson, ancien défenseur de Tottenham, a déclaré : « Je suis complètement en désaccord avec la décision. Complètement hors-jeu, pas étonnant que Marco Silva soit en colère. Leno fait un pas supplémentaire parce qu’il pense qu’Akanji va apporter une touche supplémentaire. »