Haaland remporte le prix du footballeur de l’année FWA avec une marge record

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a remporté le prestigieux prix du footballeur de l’année de la Football Writers ‘Association (FWA) après sa première saison impressionnante en Angleterre, a-t-on annoncé vendredi.

Le joueur de 22 ans a remporté le prix avec une marge record, remportant 72% des voix devant les joueurs d’Arsenal Bukayo Saka et Martin Odegaard qui ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Ailleurs, l’attaquant de Chelsea Sam Kerr est devenu le premier vainqueur consécutif du footballeur féminin de l’année. L’internationale australienne a obtenu deux fois plus de voix que Rachel Daly d’Aston Villa qui a terminé deuxième tandis que la coéquipière de Kerr, Lauren James, est arrivée troisième.

Les deux attaquants ont joué un rôle clé dans leurs clubs alors que Manchester City et Chelsea cherchent à conserver leurs titres de champion.

« Gagner le Football Writers’ Award lors de ma première saison dans le football anglais est un honneur », a déclaré Haaland dans un déclaration. « J’essaie chaque jour d’être le meilleur possible, et être reconnu comme ça signifie beaucoup pour moi.

« J’ai adoré mon séjour à City jusqu’à présent – mes coéquipiers sont incroyables et ils me donnent la chance de marquer des buts. Je tiens à les remercier tous, car je n’aurais pas pu gagner ce prix sans eux.

« Je dois aussi beaucoup à Pep [Guardiola] et l’équipe derrière l’équipe ici à City. Tout le monde a été si bon avec moi depuis mon arrivée et je n’ai jamais travaillé avec d’aussi grands professionnels.

« Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. C’est un véritable honneur d’avoir remporté ce prix. Je me concentre maintenant sur le fait de terminer la saison aussi fort que possible et d’aider City à remporter des trophées. »

Haaland a connu une première campagne sensationnelle avec les champions de Premier League et a marqué 51 buts dans toutes les compétitions jusqu’à présent.

L’international norvégien a battu le record de buts de la Premier League en une saison avec son 35e but lors d’une victoire 3-0 contre West Ham United la semaine dernière.

Les records sont tombés presque chaque semaine pour Haaland au stade Etihad depuis son transfert du Borussia Dortmund l’été dernier.

Il a déjà éclipsé le précédent record du plus grand nombre de buts marqués toutes compétitions confondues par un joueur de Premier League. Ses 51 buts ont largement dépassé les 44 marqués par Ruud van Nistelrooy pour Manchester United en 2002-03 et Mohamed Salah en 2017-18.

Haaland a encore du chemin à parcourir pour dépasser le record absolu du plus grand nombre de buts marqués dans la première division anglaise. Le légendaire Dixie Dean a marqué 60 buts pour Everton en 1927-28.

La FWA a confirmé que Haaland et Kerr recevront leurs récompenses le 25 mai.