La légende du Bayern Munich Lothar Matthaus pense qu’Erling Haaland pourrait déjà être «prêt» à quitter le Borussia Dortmund après moins d’un an au club.

Haaland n’est arrivé à Dortmund qu’en janvier, mais il a marqué 33 buts en 32 apparitions pour le club.

Et Matthaus, s’adressant au site Web de la Bundesliga, a déclaré que le Norvégien pourrait bientôt passer à autre chose.

« Erling Haaland est une victoire non seulement pour Dortmund mais pour l’ensemble de la Bundesliga », a expliqué l’icône allemande Matthaus.

« A 20 ans, c’est une machine. C’est un attaquant volant. Il apporte une énergie positive dans l’équipe tout en marquant des buts. Il est irremplaçable.

« Erling Haaland est considéré à Dortmund comme Robert Lewandowski au Bayern: le joueur à l’avant qui n’est pas seulement responsable des buts mais en charge de traîner l’équipe avec lui. Il est un leader à 20 ans.

« Cela en dit long et en plus de cela, il sait ce qu’il doit faire. Il travaille également défensivement, quelque chose que j’aime vraiment voir Robert Lewandowski faire aussi. Il n’est pas du genre à rester en avant. Ses manières aussi, pour un jeune de 20 ans, non seulement de penser à lui-même mais à son équipe.

« Cette positivité qu’il rayonne, rayonne sur l’équipe, c’est pourquoi je pense qu’un jour, Haaland ne jouera plus à Dortmund et franchira la prochaine étape.