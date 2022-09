Haaland pressenti pour le statut de “légende” après le dernier exploit

Le Norvégien a inscrit son deuxième triplé consécutif pour Manchester City mercredi

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, estime qu’Erling Haaland a ce qu’il faut pour devenir une légende du club après que le Norvégien ait réussi son deuxième triplé en deux matchs contre Nottingham Forest en Premier League mercredi.

Le joueur de 22 ans n’a eu besoin que de 26 minutes de la première mi-temps pour garantir qu’il ramènerait le ballon du match à la maison, après avoir fait de même après une victoire 4-2 contre Crystal Palace ce week-end.

Le triomphe de City a été beaucoup plus simple cette fois-ci, les Mancuniens donnant aux nouveaux garçons Forest un baptême du feu 6-0 grâce aux buts supplémentaires de Joao Cancelo et de l’attaquant de Haaland Julian Alvarez, qui a marqué un doublé.

Dans son interview d’après-match, Guardiola a été amené à faire des comparaisons entre Haaland et son prédécesseur à Sergio Aguero, et a conseillé au jeune de graver également son nom dans le folklore d’Etihad.

“Sergio est la légende. Personne ne peut briser la position dans le cœur des fans de City, marquant le but le plus important de l’histoire moderne”, Guardiola a déclaré, en référence au dernier jour de la saison 2012, vainqueur du temps additionnel, que l’Argentin a marqué pour donner à City son premier des six titres de Premier League.

Ça ne va pas beaucoup mieux que ça ! 🔵 #mancity pic.twitter.com/CrThLRSvXO – Erling Haaland (@ErlingHaaland) 31 août 2022

“Erling a la qualité pour être là. Ce n’est pas à propos de lui ou de Sergio. Ce que Sergio a fait est incroyable. Mais Erling a ce talent”, Guardiola a continué.

“Quand City a acheté Erling, tout le monde a parlé de ce qu’il avait fait dans le passé. Ce que nous voulions faire, c’est l’aider. J’espère qu’il pourra profiter et marquer plus de buts.

“Ce qu’il a fait en Norvège, en Autriche et en Allemagne, il essaie de le faire ici. Il est talentueux, nous le savions.” a souligné Guardiola.

Pour le Catalan, cependant, il pense que gagner de l’argenterie est plus important pour le prodige que de remporter des distinctions personnelles telles que la Premier League Golden Boot.

“Je pense que ce que nous voulons [to do] c’est gagner les titres”, Guardiola stressé

“Si le record et les buts aident à gagner, ce sera parfait. Le connaissant un peu, je ne sais pas s’il serait heureux de battre des records si nous ne gagnions pas de titres.

“Je pense qu’il veut en faire partie. Mieux nous jouerons, plus il aura d’occasions de marquer des buts”, Guardiola a conclu.

Malgré ce que dit Guardiola, cependant, le fait que Haaland ait marqué neuf buts en seulement cinq matches de Premier League depuis son arrivée du Borussia Dortmund sur un transfert de 51 millions de livres sterling (59 millions de dollars) plus tôt cet été rend difficile de ne pas penser qu’il commencera déjà records fracassants.

Bien que son tour du chapeau de 26 minutes soit encore loin de celui que Sadio Mane a fustigé pour Southampton en seulement deux minutes 56 secondes en mai 2015, Haaland maintenant sa moyenne actuelle de 1,8 buts par match le verrait sécuriser environ 68 frappes et donc effacer le record. 34 buts d’Andy Cole (1993-1994) et Alan Shearer (1994-1995).

Cette ville rencontrera des adversaires plus difficiles que Palace et Forest signifie que ce genre de chiffres est peu probable, tandis que Haaland a également des antécédents de blessures qui pourraient le tenir à l’écart à certains moments de la saison.

Mais il est prudent de dire que l’homme cible a pris le meilleur départ possible dans la vie en Angleterre et aborde le match de samedi contre le deuxième à partir du bas, Aston Villa, avec une confiance fulgurante.

Déjà, il a réussi autant de tours du chapeau que Mane, Eden Hazard et Son Heung-min après seulement cinq matchs dans l’élite anglaise et a éclipsé le total d’Aguero de huit buts et un tour du chapeau à cette époque lorsqu’il a rejoint l’Atletico Madrid. en 2011.