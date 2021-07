Haaland pourrait revoir l’école du Nevada

RENO, Nevada – L’école indienne Stewart à Carson City pourrait faire l’objet d’un examen fédéral à la suite de l’annonce par la secrétaire américaine de l’Intérieur Deb Haaland que le gouvernement enquêtera sur sa surveillance passée des pensionnats amérindiens.

Le mois dernier, Haaland, qui est membre de la Laguna Pueblo du Nouveau-Mexique et le premier Amérindien à occuper le poste de secrétaire du Cabinet, a présenté l’initiative nationale tout en s’adressant aux membres du Congrès national des Indiens d’Amérique lors de sa conférence de mi-année.

L’initiative découle de la découverte d’une fosse commune contenant les restes de 215 enfants, tous découverts sur le site de ce qui était autrefois le plus grand pensionnat autochtone du Canada. Le pensionnat indien de Kamloops est l’une des nombreuses institutions qui accueillent des enfants autochtones provenant de familles à travers le pays et aux États-Unis.

L’école du Nevada a hébergé des milliers d’élèves au cours de ses 90 années d’activité, et les membres de la tribu locale se souviennent des membres de la famille qui se sont enfuis à plusieurs reprises de l’école après avoir été coupés de force de leur famille, de leur culture et de leur langue.

La Commission indienne du Nevada a recueilli des informations sur l’histoire de l’ancienne école indienne Stewart, a déclaré la directrice exécutive de la commission, Stacey Montooth.

Montooth a déclaré que la Commission indienne du Nevada n’avait pas encore reçu d’instructions du département américain de l’Intérieur. Pourtant, l’agence d’État est « engagée à suivre l’exemple de nos anciens élèves et de nos chefs tribaux sur la manière dont ils souhaitent obtenir des résultats », a-t-elle déclaré.

« Les nouvelles qui ont attiré l’attention du monde sur les découvertes au Canada dans leur pensionnat ne sont pas surprenantes pour les Amérindiens », a déclaré Montooth. « Mais l’absence de surprise ne rend pas cela plus facile à gérer. »

Haaland avait précédemment déclaré que l’enquête aiderait à « découvrir la vérité sur la perte de vies humaines et les conséquences durables des institutions ».

L’initiative sans précédent comprendra la compilation et l’examen de décennies de dossiers pour localiser les anciens pensionnats, découvrir des sites de sépulture connus et possibles dans ces écoles ou à proximité et identifier les noms des élèves et leurs affiliations tribales.

Plus tôt cette semaine, Montooth s’est entretenu avec d’autres chefs tribaux d’autres régions du pays qui s’efforcent d’identifier les élèves disparus des internats.

La découverte au Canada a déclenché une discussion nationale sur les atrocités commises contre les communautés amérindiennes aux États-Unis, a déclaré Montooth.

Retour sur l’école indienne Stewart

La Stewart Indian School a ouvert ses portes le 17 décembre 1890, peu de temps après la création du premier pensionnat du pays en Pennsylvanie. Il comptait initialement trois enseignants et 37 élèves des tribus locales Washoe, Paiute et Shoshone. L’école était située à trois milles au sud-est de Carson City et s’étendait sur 240 acres.

Montooth a déclaré que les États-Unis avaient mené des guerres contre les communautés amérindiennes après l’échec d’un traité.

« Ils ont essentiellement essayé de tuer tous les Indiens, et cela n’a pas fonctionné », a-t-elle déclaré.

L’approche suivante impliquait l’assimilation. Montooth a déclaré que l’école, qui est restée ouverte pendant 90 ans, fonctionnait comme une académie militaire dans un but d’assimilation.

Le campus a ouvert avec une capacité de 100 étudiants. Il comprenait un dortoir et une école à ossature de bois de style victorien. Au fur et à mesure que les inscriptions augmentaient, de nouveaux bâtiments ont été ajoutés comprenant un lieu de formation, une salle de loisirs et un hôpital.

Selon le site Web du centre culturel, un arrêt de chemin de fer a été créé en 1906 pour livrer des fournitures et transporter les étudiants vers et depuis l’école. En 1919, 400 élèves fréquentaient l’école. La formation professionnelle est restée au centre de l’école jusqu’à ce qu’elle se tourne vers les universitaires à la fin des années 1960.

« En 2021, nous appellerions cela un enlèvement », a déclaré Montooth. « Les représentants fédéraux du gouvernement prenaient physiquement et durement les enfants et les arrachaient des bras de leurs mères et les emmenaient dans des pensionnats où ils étaient battus parce qu’ils parlaient leur langue. »

Elle se souvient avoir entendu une histoire d’un aîné local qui a décrit plusieurs tentatives pour s’échapper de l’école indienne Stewart.

La femme a dit à Montooth que les matrones de l’école lui coupaient les cheveux chaque fois qu’elles la ramenaient à l’école.

« Les cheveux pour les Autochtones sont absolument sacrés », a déclaré Montooth. « Elle a dit qu’elle ressemblait à un garçon parce qu’il n’arrêtait pas d’être haché et haché. »

Les coupes budgétaires et les problèmes de sécurité sismique ont finalement forcé la fermeture de l’école en 1980.

L’État a ensuite acquis le campus dans les années 90, et il est actuellement utilisé par l’État pour des cours, des formations et des bureaux d’agence.

La tribu Washoe du Nevada et de la Californie a fondé la communauté Stewart sur une grande partie du terrain de l’ancienne école, selon le site Web du centre culturel.

Pendant ce temps, l’école a depuis été inscrite sur le registraire national des lieux historiques. Le centre culturel et musée est situé dans l’ancien bâtiment administratif.

Contribution : USA TODAY ; The Associated Press