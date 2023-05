Haaland pauvre, Vini Jr. superbe dans le match nul Man City-Real Madrid

MADRID – Vinicius Junior et Kevin De Bruyne ont chacun marqué de superbes buts à l’extérieur de la surface alors que le Real Madrid a fait match nul 1-1 avec Manchester City lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions mardi au Santiago Bernabeu.

Thibaut Courtois du Real Madrid a été le gardien le plus occupé en première mi-temps, sauvant les tirs de De Bruyne et Rodri. Madrid a menacé lorsque Vinicius Junior a presque trouvé Karim Benzema à l’intérieur de la surface de réparation, avant que Vinicius ne les place devant à la 36e minute, tirant à distance sur le gardien Ederson.

Après la mi-temps, Courtois a bien sauvé de De Bruyne – seulement pour que le drapeau de hors-jeu se lève – avant que De Bruyne ne mette City à égalité avec une finition clinique. Ederson a sauvé la tête de Benzema alors que Madrid poussait pour une seconde, mais cela s’est terminé 1-1, le match nul devant être décidé lors du match retour le 17 mai en Angleterre.

Réaction rapide

1. Le match aller manquait de feux d’artifice du match de l’année dernière, mais les deux équipes peuvent se sentir bien avec le match nul

La demi-finale de la Ligue des champions de l’année dernière entre le Real Madrid et Manchester City a placé la barre très haut. Cela a commencé par un match aller passionnant à l’Etihad où Man City est sorti victorieux, mais seulement de justesse, dans une victoire 4-3 qui ne reflétait pas sa supériorité. Il a ensuite été suivi d’un record absolu d’un match retour au Bernabeu, Madrid marquant en quelque sorte trois buts dans le temps additionnel à passer.

Comment la demi-finale de cette saison pourrait-elle être à la hauteur de cela? Ce match aller ne l’a pas été. Mais c’était quand même un concours fascinant.

City était au top tout au long de la première mi-temps – enregistrant 68% de possession, presque deux fois plus de touches et six tirs – mais Madrid était assez content de s’asseoir, de défendre profondément et d’attendre que sa chance se présente. Pour le Real Madrid en Ligue des champions, ces chances viennent toujours.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Quelle suite pour Messi ? Analyser ses options

Ici, Vinicius les a mis en avant avec un tir féroce de nulle part, mis en place par le tout-action Eduardo Camavinga. Madrid a grandi dans le match et l’a devancé au moment où un moment de qualité similaire et exceptionnelle, cette fois de De Bruyne, a égalisé le match au milieu de la seconde mi-temps.

Aucune des deux équipes ne sera trop mécontente du résultat final, et les deux se soutiendront pour terminer le travail la semaine prochaine à l’Etihad.

2. Haaland déçoit lors de ses débuts au Bernabeu

Real Madrid, rencontrez Erling Haaland. C’était la première fois que Haaland affrontait Madrid dans un match de compétition, et le public de Bernabeu aurait pu être pardonné de penser : est-ce de cela qu’il s’agit ?

Haaland n’a eu que 22 touches, le moins de tous les partants. Il a eu trois coups, mais aucun de danger réel.

Erling Haaland de Manchester City n’a pas eu beaucoup d’impact lors de la demi-finale aller de l’UEFA Champions League contre le Real Madrid le 9 mai 2023 en Espagne. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Les intentions de Man City étaient claires dès le coup d’envoi quand Ederson a immédiatement cherché à aller longtemps à Haaland. Mais les défenseurs centraux madrilènes Antonio Rudiger – qui apprécie plus que quiconque une bataille physique – et le rapide et intelligent David Alaba ont brillamment fait face à l’attaquant norvégien. Rudiger a essayé de se rapprocher de Haaland, tandis qu’Alaba était toujours prêt à intervenir et à gagner le ballon tôt.

Il y a eu une tête de Haaland en première mi-temps, simple pour Courtois. Et puis il y a eu un tacle glissé exceptionnel d’Alaba au début de la seconde mi-temps, juste au moment où Haaland était au but et se préparait à tirer. Cela résumait sa soirée.

3. Personne ne peut toucher Vinicius Junior pour le moment

Trois jours après avoir joué dans la victoire finale de la Copa del Rey à Madrid, Vinicius a de nouveau livré mardi. De plus en plus, c’est un joueur dont vous vous attendez à définir constamment de grands jeux avec des contributions décisives dans les moments clés.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Il suffit de regarder Vinicius au cours des dernières saisons de la Ligue des champions. Il y a eu son doublé contre Liverpool lors de la victoire 3-1 de Madrid en avril 2021. Il y a eu son but contre City lors de la demi-finale aller de l’année dernière et son but gagnant en finale à Paris. Il y avait ses deux buts contre Liverpool à Anfield en février de cette année. Et maintenant, c’est l’un des plus beaux buts de la carrière du joueur de 22 ans à ce jour.

Ce n’était pas un objectif typique de Vinicius. Ceux-ci ont tendance à venir de l’intérieur de la boîte, en tête-à-tête avec le gardien après une course labyrinthique, ou peut-être enroulés dans le filet après avoir coupé du côté gauche. C’était plus central, pris rapidement et plus sur le pouvoir, dépassant Ederson avant qu’il n’ait eu le temps de réagir.

C’est maintenant sept buts en Ligue des champions pour Vinicius cette saison, dont trois en huitièmes de finale. Karim Benzema est peut-être toujours l’homme principal de Madrid, mais Vinicius devient de plus en plus leur vainqueur.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Vinicius Junior, Real Madrid

Un moment de sa pure qualité a mis Madrid devant.

Meilleur : Eduardo Camavinga, Real Madrid

Il devient de plus en plus convaincant à l’arrière gauche.

Meilleur : Kevin De Bruyne, Manchester City

Son but a été superbement pris et a remis City dans le match nul.

Pire : John Stones, Manchester City

A lutté contre Toni Kroos et Luka Modric.

Pire : Manuel Akanji, Manchester City

Il a passé une nuit inconfortable à gérer la ruse de Rodrygo.

Pire : Karim Benzema, Real Madrid

Il n’a pas eu autant de ballon qu’il l’aurait souhaité et n’a pas pu avoir d’impact sur le match.

Faits saillants et moments marquants

Vinícius Júnior ne marque généralement pas de buts depuis l’extérieur de la surface de réparation, mais il a donné l’avantage au Real Madrid à la 36e minute avec une frappe sensationnelle à longue distance.

VINÍCIUS JÚNIOR MARQUE UN GOLAZO SUR LE PREMIER COUP DU MATCH DU REAL MADRID ! 🚀 😱 pic.twitter.com/MgGEYFjqkk – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 9 mai 2023

Kevin De Bruyne a vu le but de Vini et a décidé de le faire correspondre avec l’un des siens de l’extérieur de la surface après la pause.

À la 67e minute, De Bruyne a récupéré un ballon d’Ilkay Gündogan et l’a écrasé, égalisant pour Manchester City.

KEVIN DE BRUYNE GOLAZO. 🚀 pic.twitter.com/R7kfG01H2B – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 9 mai 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti : « Ils avaient plus de ballon dans les 30 premières minutes mais nous n’étions pas inquiets, car nous étions bien placés derrière et nous attendions une bonne transition. En deuxième mi-temps, nous avons mieux réussi à jouer le ballon par derrière. Nous aurions pu gagner mais le sentiment est bon. »

Ancelotti au match retour : « Nous devons pouvoir jouer comme nous avons joué ce soir. Je ne sais pas si c’est possible, peut-être qu’à domicile ils poussent un peu, mais la stratégie du jeu était bonne, nous ne nous sommes pas inquiétés quand ils avaient la possession, et puis en deuxième mi-temps, le jeu a été complètement différent. Nous avons su déplacer le ballon, nous créer des occasions, nous sommes satisfaits. »

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Vinícius Júnior a inscrit un but en 10 matchs consécutifs pour le Real Madrid, prolongeant la plus longue séquence de ce genre de sa carrière. Il compte également 42 buts dans toutes les compétitions cette saison, le troisième de tous les joueurs des 5 meilleures ligues européennes cette saison (Erling Haaland 59, Kylian Mbappé 44).

Au cours des 42 premières minutes, le seul tir du match du Real Madrid a été le but de Vinícius.

Vinícius Júnior a marqué son cinquième but pour le Real Madrid depuis l’extérieur de la surface de réparation, et son premier hors de la Liga, et c’était sa deuxième plus longue distance (28 mètres) sur un but pour le Real Madrid. Manchester City n’avait plus encaissé de but depuis l’extérieur de la surface de réparation depuis janvier contre Manchester United.

Kevin De Bruyne a marqué 11 de ses 14 buts en LDC pour Man City lors des huitièmes de finale. Ses 11 buts en phase à élimination directe sont les plus marqués par un joueur de Man City dans son histoire en Ligue des champions.

Suivant

Real Madrid: Los Blancos retour à l’action de LaLiga le samedi 13 mai lorsqu’ils accueillent Getafe (regarder en direct sur ESPN + à 15 h HE). Ensuite, c’est le match retour de la Ligue des champions et le Real Madrid se rendra à Man City le mercredi 17 mai lors du match décisif des demi-finales.

Manchester City: C’est le retour en Premier League pour City, qui se rendra à Everton le dimanche 14 mai. Ensuite, Man City accueillera le Real Madrid lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions le mercredi 17 mai.