WASHINGTON (AP) – Le Sénat a confirmé lundi la représentante du Nouveau-Mexique Deb Haaland comme secrétaire de l’Intérieur, faisant d’elle la première Amérindienne à diriger un département du Cabinet et la première à diriger l’agence fédérale qui a exercé une influence sur les tribus du pays pendant près de deux des siècles.

Haaland a été confirmé par un vote 51-40.

Les démocrates et les groupes tribaux ont salué la confirmation de Haaland comme historique, affirmant que sa sélection signifie que les peuples autochtones – qui vivaient en Amérique du Nord avant la création des États-Unis – verront pour la première fois un Amérindien diriger le puissant département où les décisions sur les relations avec les presque 600 tribus reconnues au niveau fédéral sont constituées. L’intérieur supervise également une foule d’autres questions, y compris le développement énergétique sur les terres et les eaux publiques, les parcs nationaux et les espèces en voie de disparition.

« Représentant. La confirmation de Haaland représente un gigantesque pas en avant dans la création d’un gouvernement qui représente toute la richesse et la diversité de ce pays », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y.

«Les Amérindiens ont été trop longtemps négligés au niveau du Cabinet et dans de nombreux autres endroits», a déclaré Schumer.

La nomination de Haaland a été étroitement surveillée par les communautés tribales à travers le pays, certaines parties virtuelles attirant des centaines de personnes pour regarder son audience de confirmation de deux jours le mois dernier.

Les partisans ont projeté une photo de Haaland, une députée de deux mandats qui représente le grand Albuquerque, sur le côté du bâtiment de l’Intérieur au centre-ville de Washington avec un texte qui disait «Les rêves de nos ancêtres se réalisent».

De nombreux Amérindiens considèrent Haaland, 60 ans, comme quelqu’un qui élèvera leur voix et protégera l’environnement et les droits des tribus. Sa sélection brise un modèle de deux siècles de fonctionnaires non autochtones, pour la plupart des hommes, servant de haut fonctionnaire fédéral chargé des affaires indiennes américaines. Le gouvernement fédéral a souvent travaillé pour déposséder les tribus de leurs terres et, jusqu’à récemment, pour les assimiler à la culture blanche.

«Il est plus que temps qu’un Indien d’Amérique occupe le poste de secrétaire de l’Intérieur», a déclaré Fawn Sharp, présidente du Congrès national des Indiens d’Amérique, la plus ancienne et la plus grande organisation tribale du pays.

«La nation a besoin de son leadership et de sa vision pour nous aider à mener notre réponse au changement climatique, à gérer nos terres et nos ressources culturelles et à faire en sorte que, dans l’ensemble du gouvernement fédéral, les États-Unis respectent leur confiance et leurs obligations découlant des traités envers les nations tribales et nos citoyens. », A déclaré Sharp.

Jonathan Nez, président de la Nation Navajo de l’Arizona, du Nouveau-Mexique et de l’Utah, a qualifié la confirmation de Haaland de «journée sans précédent et monumentale pour tous les premiers habitants de ce pays. Les mots ne peuvent exprimer à quel point nous sommes ravis et fiers de voir l’un des nôtres confirmé pour occuper ce poste de haut niveau. »

La confirmation de Haaland «nous met sur une meilleure voie pour redresser les torts du passé avec le gouvernement fédéral et inspire l’espoir à notre peuple, en particulier à nos jeunes», a ajouté Nez.

Tout le monde ne faisait pas la fête. Certains sénateurs républicains ont critiqué les vues de Haaland sur le forage pétrolier et d’autres développements énergétiques comme étant «radicales» et extrêmes, invoquant son opposition à l’oléoduc Keystone XL et son soutien au Green New Deal, une politique radicale, bien que principalement ambitieuse, pour lutter contre le climat. changement et inégalité des revenus.

Le sénateur du Wyoming, John Barrasso, le plus haut républicain du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, a déclaré que les «opinions extrêmes» de Haaland et son soutien à une «législation catastrophique» telle que le Green New Deal rendraient sa confirmation en tant que secrétaire de l’Intérieur désastreuse, nuisant à l’approvisionnement énergétique américain. et économie.

« Les emplois américains sont sacrifiés au nom de l’agenda Biden, et le représentant Haaland ne pouvait pas le défendre », a déclaré Barrasso, faisant référence aux décisions du président Joe Biden de rejeter le pipeline Keystone XL et d’imposer un moratoire sur le nouveau pétrole et baux de gaz sur les terres fédérales.

Barrasso a également critiqué le soutien de Haaland à la protection continue des grizzlis dans la région de Yellowstone dans les Rocheuses, malgré une recommandation du Fish and Wildlife Service selon laquelle environ 700 ours dans certaines parties du Montana, du Wyoming et de l’Idaho n’ont plus besoin de protection.

« Représentant. Haaland a choisi d’ignorer la science et les scientifiques du département même qu’elle est maintenant nommée pour diriger », a déclaré Barrasso, appelant l’Intérieur à supprimer les protections pour le grizzly en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition.

La sénatrice Maria Cantwell, D-Wash., A déclaré qu’elle appréciait le leadership de Haaland à la Chambre sur une série de questions, ajoutant que le statut de Haaland en tant qu’Amérindien «nous donnera un avantage supplémentaire sur les questions (tribales) qui sont si importantes pour les Indiens. Pays dans son ensemble. »

La sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, a déclaré qu’elle avait «de véritables doutes» à propos de Haaland en raison de ses opinions sur le forage pétrolier et d’autres problèmes énergétiques, mais a déclaré que les autochtones d’Alaska, une circonscription importante de son État rural, l’avaient exhortée à soutenir Haaland. .

« Honnêtement, nous devons (Haaland) être un succès », a déclaré Murkowski.

Le sénateur Martin Heinrich, DN.M., s’est dit déçu de la rhétorique utilisée par Barrasso et d’autres républicains. Heinrich, qui vit dans le quartier de Haaland, a déclaré qu’elle «a toujours une porte ouverte et un esprit ouvert» à une gamme de points de vue.

Les écrivains d’Associated Press Felicia Fonseca à Flagstaff, en Arizona, et Matthew Brown à Billings, au Mont., Ont contribué à cette histoire.