Haaland-Mpabbe rivalise-t-il avec le nouveau Messi contre Ronaldo ? L’attaquant de Man City explique pourquoi pas

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a rejeté les affirmations selon lesquelles sa rivalité avec l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe serait le nouveau Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo.

Haaland et Mbappe sont largement considérés comme les deux meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle, et beaucoup pensent que les deux continueront à dominer comme l’ont fait les anciennes légendes de Barcelone et du Real Madrid au cours de la dernière décennie ou plus.

« C’est ce que tout le monde pense », a déclaré Haaland à France Football. « Mais il faut souligner à quel point les choses que Messi et Cristiano ont faites sont folles.

« Il faut aussi se rappeler qu’ils le font toujours, même s’ils vieillissent. Ce sont toujours des joueurs fantastiques.

« Mais je ne parle jamais de moi-même contre d’autres joueurs, ce n’est pas ma façon de voir les choses. Je me concentre sur moi-même, j’essaie seulement d’être meilleur chaque jour, de continuer à profiter de ce que je fais et d’être la meilleure version de moi-même. »

Haaland et Mbappe seront parmi les favoris pour remporter le Ballon d’Or cette année, bien que Messi soit probablement le plus sérieux prétendant au prestigieux prix individuel après avoir mené l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde au Qatar 2022.

Alors que Haaland insiste sur le fait qu’il se concentre sur son propre jeu, le joueur de 23 ans admet qu’il aime regarder les meilleurs joueurs du monde.

« Oui, bien sûr », dit-il. « Je regarde beaucoup de football à la télé. J’aime le football, je l’ai toujours aimé, et on pourrait dire que cela me prend tout mon temps, que ce soit professionnellement ou dans ma vie.

« Mais il y a tellement de matchs et d’entraînements que je dois aussi penser à la récupération. »

