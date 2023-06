Haaland : Mon « plus grand rêve » est de gagner le triplé avec Man City

Erling Haaland a déclaré qu’il ferait « tout » pour réaliser son « plus grand rêve » de remporter le triplé lors de sa première saison à Manchester City.

L’attaquant a connu une première campagne record en Angleterre pour aider l’équipe de Pep Guardiola à remporter la Premier League pour une troisième saison consécutive.

Haaland a marqué 36 buts en 35 matchs cette saison, battant le précédent record de 34 en une seule campagne de Premier League partagée par Andy Cole et Alan Shearer qui durait depuis près de trois décennies.

City affrontera ses rivaux amers Manchester United lors de la finale de la FA Cup samedi avant leur finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan la semaine prochaine, et Haaland a déclaré qu’il se concentrait sur la victoire des deux finales.

« Ce serait irréel d’écrire cette histoire », a-t-il déclaré la BBC vendredi. « C’est pour ça qu’ils m’ont acheté bien sûr, pour avoir ça, on n’a pas à se cacher ça.

Erling Haaland a connu une première campagne record en Premier League. Isaac Parkin – MCFC/Manchester City FC via Getty Images

« Cela signifierait tout. Je ferai tout ce que je peux pour essayer de le réaliser. C’est mon plus grand rêve et j’espère que les rêves se réaliseront. »

Il a ajouté: « Mais ce n’est pas facile non plus – ce sont deux finales contre deux bonnes équipes qui feront tout ce qu’elles peuvent pour essayer de détruire cela.

« Ils seront motivés, ils seront prêts et nous devons jouer de notre mieux, car si nous jouons de notre mieux, nous avons de très bonnes chances d’y parvenir. »

Pendant ce temps, le défenseur de United Raphaël Varane a déclaré que son équipe ne craignait pas Haaland avant la finale à Wembley.

Haaland a réussi un tour du chapeau contre United lors de son premier derby à Manchester alors que City a remporté une victoire 6-3 sur ses rivaux en octobre.

« Peur ? Non. Pourquoi ? Varane a déclaré aux journalistes. « Chaque match est un défi et j’aime me mettre au défi, nous aimons aussi défier les autres équipes en tant que groupe. Le plus important est d’y croire. Peu importe que ce soit une équipe en bonne ou mauvaise forme, le défi est devant nous et nous devons l’accepter et faire de notre mieux pour gagner.

« Ils peuvent marquer sur balles arrêtées, sur un jeu de possession et sur un jeu de transition. En tant que défenseur, la connexion [Haaland has] surtout avec [Kevin] de Bruyne – ce genre de passe est compliqué à défendre, alors nous essayons de couper cette connexion.

« Nous savons que nous pouvons les battre. Nous devons être constants pendant 90 minutes car nous savons que tout peut changer en quelques secondes. »

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.