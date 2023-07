Haaland, Messi, Ronaldo parmi les stars profitant de leurs vacances

Les stars du football des meilleures ligues prennent une pause bien méritée cet été après une saison longue et épuisante qui a également eu une Coupe du monde au milieu. Instagram @cristianoronaldo

Après une série de matches internationaux qui, pour certains, ont encore prolongé la campagne, la saison des vacances est enfin bel et bien lancée, certaines des plus grandes stars du jeu partageant leurs clichés ensoleillés.

Des plages tropicales aux escapades idylliques en passant par les fêtes de Las Vegas, les joueurs ont été disposés à nous offrir un aperçu éphémère de leurs somptueux séjours hors saison via les réseaux sociaux.

Erling Haaland

Avec une ligue, une coupe et un triplé européen dans le sac, l’équipe de Manchester City a passé à juste titre plusieurs jours à célébrer son triomphe avant que la plupart des joueurs ne se dispersent aux quatre vents, que ce soit en service international, en vacances ou, dans certains cas, les deux.

Presque aussitôt que le bus de la parade de la ville était revenu au dépôt, l’attaquant vedette Haaland s’est présenté pour le service international avec la Norvège où il a rejoint Martin Odegaard pour les éliminatoires consécutives de l’Euro 2024 contre l’Écosse et Chypre. La forme implacable de Haaland s’est poursuivie alors que la centrale électrique de la ville a marqué trois autres buts au cours des deux matchs.

Avec le devoir national terminé et sa saison enfin officiellement terminée, Haaland s’est échappé à Ibiza pour une pause estivale bien méritée, mais pas avant de s’être arrêté à Barcelone et de retrouver Rodri afin d’assister au mariage de son coéquipier de City Aymeric Laporte.

Jack Greish

La vie et l’âme des célébrations animées des aigus de City, Grealish a finalement trouvé le temps de se calmer avec six nuits passées à se détendre dans l’une des destinations de retraite les plus décontractées et relaxantes au monde: Las Vegas.

L’ailier anglais a été aperçu en train de faire la fête avec DJ Tiesto après avoir regardé l’émission du producteur néerlandais au Zouk Nightclub alors qu’un message géant le félicitant d’avoir remporté la Ligue des champions est apparu sur l’écran électronique à l’extérieur de son hôtel de luxe.

Phil Foden

Après avoir remporté un triplé à l’âge de 23 ans, Foden s’est rendu en Grèce pour des vacances festives. Bien qu’il ait probablement reçu pour instruction de se reposer avant la nouvelle saison, le jeune milieu de terrain s’est tout de même assuré de perfectionner ses compétences avec un rapide combat de gardiens sur la véranda.

Kévin De Bruyne

De Bruyne a laissé l’agitation derrière lui au profit de vacances en famille qui coïncidaient justement avec le 32e anniversaire du meneur de jeu de City.

C’était après que le milieu de terrain belge a été vu danser dans un bar au bord de l’océan avec le défenseur central des Pays-Bas et de Liverpool, Virgil van Dijk, qui aime apparemment vraiment ses airs de Beyoncé.

Kevin De Bruyne et Virgil van Dijk en vacances ensemble 😎 (via lacroixmichele/IG) pic.twitter.com/Ly8cmPxgrt – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 25 juin 2023

Pep Guardiola

Après avoir trouvé de la place dans l’armoire pour ajouter encore plus d’argenterie, l’entraîneur de City, Pep Guardiola, s’est retiré du jeu pendant au moins une journée en organisant et en participant à son propre tournoi de golf en Espagne.

Guardiola a été rejoint par plusieurs autres sommités du football à Ruud Gullit et Gianfranco Zola pour le trophée annuel pro-am Legends qui se déroule à Gérone dans le but de collecter des fonds pour la Fondation Guardiola Sala.

Mohamed Salah

Comme cela semble être une tradition annuelle, Salah est retourné en Égypte où il a loué un yacht et a passé plusieurs jours à profiter des rayons du pont, posant pour une série de photos de vacances chamois.

L’attaquant de Liverpool a également célébré son 31e anniversaire en juin, qu’il a marqué avec un magnifique gâteau qui présentait un modèle miniature de lui-même vêtu de sa chemise rouge n ° 10.

Bukayo Saka

Saka a visité Lagos au Nigeria, le pays où ses deux parents sont nés. L’attaquant des Gunners a reçu un accueil chaleureux de la part des habitants alors qu’il marchait dans les rues avec son entourage avant de profiter d’une réunion avec Babajide Olusola Sanwo-Olu, le gouverneur de l’État de Lagos.

Martin Odegaard

Avant de remplir ses engagements internationaux avec la Norvège, le milieu de terrain d’Arsenal Odegaard a réussi à se faufiler dans une escapade estivale rapide avec sa partenaire, Helene. Le couple a profité d’une balade à vélo et a passé beaucoup de temps à se prélasser au soleil.

Monture de maçon

Avec un gros transfert à Manchester United en préparation, Mount s’est dérangé en donnant un peu en retour. En effet, le milieu de terrain anglais a rejoint Captain America et Buzz Lightyear lors d’un événement caritatif organisé par Disney UK.

Harry Kane

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a fait une apparition dans « Good Morning America », où il a une fois de plus réitéré son rêve de devenir un botteur de la NFL une fois sa carrière de footballeur terminée.

Le joueur de 29 ans a également démontré son potentiel à tous les dépisteurs potentiels dans le public en clouant un panier à longue distance à l’antenne.

Vinicius Junior

Sans aucun doute, le plus occupé de tous les joueurs du Real Madrid jusqu’à présent cet été a été Vinicius Junior, qui a parcouru les kilomètres lors de sa tournée hors saison aux États-Unis.

Dans le cadre d’un itinéraire chargé, l’international brésilien de 22 ans a donné le coup d’envoi en rencontrant Jay-Z après s’être envolé pour Londres pour voir Beyonce se produire au stade de Tottenham fin mai.

Vinicius s’est ensuite rendu à Orlando, en Floride, où il devait participer à un match d’exhibition caritative organisé par Ronaldinho et Roberto Carlos. L’un des nombreux grands noms impliqués, l’attaquant du Real a joué pour les deux équipes pendant le match, qui a malheureusement dû être abandonné en seconde période en raison du mauvais temps et des problèmes de foule persistants.

Après s’être échappé du chaos indemne, Vinicius a finalement réussi à s’emparer d’un bref moment de tranquillité sur le front de mer à Miami.

Il a ensuite retrouvé Séléçao son coéquipier et ami Neymar alors que le duo a été aperçu sur le terrain au Kaseya Center de Miami pour la finale de la NBA, les Miami Heat affrontant les Denver Nuggets.

Après avoir obtenu sa dose de basket-ball en Floride, Vinicius s’est ensuite envolé pour Rio de Janeiro, où il a eu la chance de s’essayer à un sport différent. En effet, l’ailier du Real a été vu fléchir ses côtelettes de la NFL lors d’une séance d’entraînement légère avec le receveur large des Vikings du Minnesota Justin Jefferson.

Jude Bellingham

Après avoir officiellement conclu son déménagement au Real Madrid, Bellingham s’est envolé vers le sud de la France pour des vacances en famille qui impliquaient de s’amuser sur la rivière et de se promener sur la Riviera avec son jeune frère, Jobe.

Habillés à neuf, les frères et sœurs Bellingham se sont ensuite envolés pour la capitale française à temps pour assister au spectacle de Pharrell Williams sur le devant de la scène dans le cadre du défilé Louis Vuitton à la Fashion Week de Paris.

David Alaba

Habillé de la même manière, Alaba a commencé sa pause estivale en visitant les sites et même en marchant dans les stands du Grand Prix de Monte-Carlo à Monaco.

Après son retour en Autriche pour le service international, le défenseur vétéran s’est envolé pour Paris pour la Fashion Week et a même participé à une séance photo et organisé un gala au nom de la marque de mode Wales Bonner.

Eduardo Camavinga

Les vacances d’été de Camavinga ont commencé par un voyage au Maroc, où il aurait également passé du temps avec d’autres Les Bleus internationaux Dayot Upamecano, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, ainsi que les internationaux marocains Sofyan et Nordin Amrabat.

Ce n’était pas que des palmiers, des chemises ouvertes et des vibrations de plage pour Camavinga, car le milieu de terrain français a également partagé quelques photos de lui en train de transpirer de l’excès tout en courant sur le tapis roulant de sa salle de sport privée.

Kylian Mbappé

Après avoir marqué 41 buts en 43 matchs avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, Mbappe a traversé l’Atlantique pour des vacances d’été qui ont commencé par un voyage à Miami Beach en Floride. L’attaquant a été vu en train de jouer au paddle-tennis et même de participer à un jeu captivant de Jenga géant sur le sable ensoleillé alors qu’il passait des heures avec ses amis.

À la tombée de la nuit, Mbappe a enfilé sa plus belle chemise en satin et est allé en ville, traînant au bord de la piscine dans ce qui semblait être une maison complètement vide avant de s’installer sur le canapé et de lever les pieds.

Neymar

Apparemment en vacances permanentes, la grande tournée estivale de Neymar a commencé par un voyage à Monte Carlo pour assister au déroulement de l’action de Formule 1 tout en se mêlant à une multitude de visages célèbres, dont le pilote Mercedes Lewis Hamilton au Grand Prix de Monte Carlos.

L’attaquant du PSG a ensuite rejoint son coéquipier brésilien Vinicius Junior à Miami pour regarder le Heat accueillir les Nuggets lors de la finale de la NBA, saisissant même une poignée de main sur le terrain avec la star du Heat Jimmy Butler.

Neymar a ensuite organisé une somptueuse soirée de révélation de genre, au cours de laquelle il a été confirmé que lui et sa partenaire Bruna Biancardi attendaient une petite fille, via la pyrotechnie rose.

Le joueur de 31 ans a également reçu quelques prix lors du gala Fui Clear organisé à l’hôtel Copacabana à Rio de Janeiro. Organisée pour la première fois en 2022, la remise des prix récompense les footballeurs brésiliens les plus performants au pays et à l’étranger et a vu Neymar ramasser un bijou ou deux, aux côtés des autres gagnants Richarlison et Vinicius.

Superstars

Cristiano Ronaldo

Après une première saison décevante en Saudi Pro League qui a vu Al Nassr terminer sans trophée, Ronaldo a récupéré pendant ses vacances avec sa famille. Le vétéran portugais était tout sourire alors qu’il partageait une photo de lui dans la piscine avec quelques-uns de ses enfants.

Lionel Messi

Après avoir traversé l’une des saisons les plus longues, les plus ardues et les plus réussies de toute sa carrière, Messi a finalement pu profiter d’un peu de temps libre avant son transfert très médiatisé vers la MLS.

Avec un peu d’aide de ses enfants, Messi a soufflé les bougies de son gâteau de 36e anniversaire avant de s’échapper pour des vacances en retard et du temps sur la plage aux Bahamas avec sa femme Antonella, avant de devoir se présenter à sa première séance d’entraînement en tant qu’Inter. Joueur de Miami plus tard ce mois-ci.

Karim Benzéma

Après avoir obtenu un transfert lucratif du Real à l’équipe saoudienne d’Al Ittihad, Benzema a laissé le monde du football loin derrière à la recherche d’un peu de repos et de détente sur l’île de la Réunion au milieu de l’océan Indien. Avant son nouveau défi dans la Saudi Pro League, l’attaquant vétéran a rechargé ses batteries en passant du temps en famille au bord de la piscine de sa villa de luxe.