Haaland marque mais Man City perd plus de points en Premier League

MANCHESTER, Angleterre – Manchester City a perdu des points dans la course au titre de Premier League après avoir été tenu en échec 1-1 par les candidats à la relégation Everton.

– Rapport : Man City 1-1 Everton

City a pris les devants en première mi-temps grâce à Erling Haaland avant qu’Everton ne monte une riposte en seconde période et égalise grâce à un but merveilleux de Gris Demarai. L’équipe de Pep Guardiola a réussi 15 tirs alors qu’elle cherchait un vainqueur, mais n’en a réussi que trois cadrés tandis qu’Everton a marqué avec son seul effort au but.

Voici quelques réflexions immédiates de l’Etihad sur le match de samedi.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Man City offre à ses rivaux de l’espoir dans la course au titre

Nous sommes dans la période de l’année où City met généralement le pied dans la course au titre et se dégage du peloton de chasse, mais un match nul 1-1 avec Everton signifie qu’il est maintenant à un point de ses deux derniers matchs à domicile en Premier League. Avec Arsenal sous une forme aussi dominante, un cinquième titre en six ans n’est peut-être pas gagné d’avance.

On s’attendait à ce que les premiers leaders, Arsenal, finissent par tomber et le paquet surprise que Newcastle ne pourra pas suivre, mais le point d’Everton à l’Etihad – combiné à la défaite de City contre Brentford avant la pause de la Coupe du monde – donnera l’autre les encouragements des prétendants peuvent provoquer un choc. Avec Haaland marquant pour le plaisir et une foule de joueurs attaquants de classe mondiale pour jouer un rôle de soutien, c’est toujours le titre de City à perdre, mais ils traversent une période dans laquelle ils semblent capables de perdre des points.

L’équipe de Guardiola fait face à une course cruciale dans sa saison avec Chelsea (deux fois), Tottenham (deux fois), Manchester United et Arsenal pour jouer tous avant la mi-février. Ce n’est pas encore un coup dur – ils ont quand même remporté six de leurs huit derniers matchs – mais il y a une lueur d’espoir pour leurs rivaux que City n’est pas aussi dominant qu’ils l’ont été dans le passé.

Haaland a de nouveau marqué samedi pour Man City, mais l’équipe de Guardiola a fini par se contenter d’un point qui met une petite brèche dans leur poussée pour attraper Arsenal au sommet de la Premier League. Jan Kruger/Getty Images

2. Haaland est inévitable

Il y a eu un moment nerveux pour Guardiola et son personnel de la ville à peine 15 secondes après le coup d’envoi lorsque Haaland a pris la tête avec Ben Godfrey et atterrit maladroitement sur sa cheville. Cela semblait assez mauvais pour que l’équipe de civière soit préparée sur la ligne de touche, mais toute inquiétude a été de courte durée – Haaland ne se détache pas tant qu’il n’a pas marqué. Il lui a fallu 24 minutes pour atteindre la cible contre Everton, se tournant pour tirer bas dans le filet après la course de Riyhad Mahrez dans la surface. C’était son 27e de la saison et son 21e en Premier League – à deux pas du décompte qui a vu Mo Salah et Son Heung Min partager le soulier d’or la saison dernière.

Les blessures sont probablement la seule chose qui pourrait empêcher Haaland d’établir de nouveaux records cette saison et une période sans l’attaquant norvégien donnerait encore plus d’encouragement à Arsenal et aux autres qu’il pourrait être possible de propulser City au titre.

Guardiola a un attaquant qui a l’air de vouloir marquer à chaque fois qu’il joue, ce qui est un avantage significatif lorsqu’une équipe traverse une période où les choses ne se passent pas aussi facilement. Haaland n’a eu qu’une seule chance réelle contre Everton et a été suffisamment clinique pour la saisir. Pourtant, c’était l’un des trois seuls tirs cadrés que City a réussis.

3. Espoir pour Everton dans sa bataille de relégation

Si Everton est bel et bien voué à une bataille de relégation en 2023, un point contre City à l’Etihad est un gros plus. Il ne reste que trois victoires en championnat toute la saison et un écart de deux points au-dessus des trois derniers, mais l’équipe de Frank Lampard en a montré suffisamment, surtout en seconde période, pour suggérer qu’elle est au moins prête à se battre pour sa place en Premier League.

Everton n’est pas mauvais défensivement pour une équipe en bas, mais ils ne marquent pas assez de buts et ils avaient besoin d’une superbe frappe de Gray – leur premier tir de quelque nature que ce soit à la 64e minute – pour trouver un moyen de passer. Ederson. Ce fut une frappe remarquable après une contre-attaque rapide, en particulier après que Gray ait glissé alors qu’il coupait à l’intérieur sur son pied droit.

Le plan de match était clairement d’essayer de contenir l’équipe de Guardiola et de marquer un but à la pause, mais cette approche a disparu lorsque Alex Iwobi s’est fait voler le ballon sur la ligne médiane et avec trois joueurs d’Everton rattrapés, City a travaillé le ballon Jack Greish et Mahrez avant que Haaland ne marque le premier but. Ce sont les buts de Richarlison qui ont aidé à maintenir Everton la saison dernière, mais avec le départ du Brésilien, Lampard a besoin d’un sauveur. C’était Grey contre City.

Notes des joueurs

Manchester City (3-4-3) : Ederson 6; Pierres John 6, Manuel Akanji 6, Nathan Aké 6 ; Rico Lewis 7, Kévin de Bruyne 6, Rodri 6, Bernardo Silva 7; Riyad Mahrez 7, Erling Haaland 7, Jack Grealish 7.

Sous-titres : Phil Foden 6, Ilkay Gündogan 6, Julien Alvarez 6.

Le superbe but de Gray a donné à Everton un point qui leur donnera confiance avant une éventuelle bataille de relégation. Tony McArdle/Everton FC via Getty Images

Everton (5-4-1) : Jordan Pickford 8; Nathan Patterson 7, Ben Godfrey 7, Conor Coady 7, James Tarkowski 7, Vitali Mykolenko 7; Alex Iwobi 7, Amadou Onana 7, Idrissa Gueye 7, Demarai Gray 7 ; Dominic Calvert-Lewin 7.

Sous-titres : Seamus Coleman 6, Néal Maupay 6, Tom Davies 6, Dwight Mc Neil 6, Abdoulaye Doucouré 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Jordan Pickford, Everton

Le gardien d’Everton a effectué un arrêt crucial en seconde période pour maintenir le score à 1-1.

Le pire : Kevin de Bruyne, Man City

C’était l’un de ces jours où rien du milieu de terrain belge ne semblait se détacher.

Faits saillants et moments marquants

Haaland est pratiquement inévitable dans un maillot de Man City en ce qui concerne les buts. Son décompte en première mi-temps avait placé City sur la bonne voie pour une nouvelle victoire…

Les 21 buts d’Erling Haaland en Premier League cette saison auraient été suffisants pour remporter le Soulier d’or en : 1997-98

1998-99

2006-07

2008-09

2010-11 Nous en sommes à 16 matchs. pic.twitter.com/xJJXCggbJz — ESPN FC (@ESPNFC) 31 décembre 2022

… jusqu’à ce que Demarai Gray réalise une pêche absolue pour Everton avec son premier tir du match !

Juste au moment où ils en avaient le plus besoin, Demarai Gray a livré un égaliseur INCROYABLE pour Everton !#MyPLMorning | #MCIEVE pic.twitter.com/4u3WcYfYpE – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 31 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Le défenseur de Man City, John Stones : “Je ne sais pas vraiment quoi dire. J’ai l’impression que nous avons perdu deux points. C’est le football. Nous avons contrôlé le jeu la plupart du temps et avons eu beaucoup d’occasions, mais nous n’avons pas réussi à l’obtenir. [second] objectif. C’est difficile à encaisser après le match. Nous avons fait preuve d’un grand caractère pour continuer à nous battre et à pousser. C’était un peu un match décousu.”

L’entraîneur d’Everton, Frank Lampard : “Lorsque vous restez dans le jeu, vous avez un peu de conviction et vous avez juste besoin de quelques instants. Nous avons un moment spécial. Vous en avez besoin ici à City … La qualité de la finition était au top. Demarai Gray veut plus de ça et moi oui. Cela nous a fait comprendre. Vous jouez un peu votre chance bien sûr. Nous méritions plus la semaine dernière après le résultat. Parfois, le football vous rapporte de différentes manières. Nous avons deux matchs à domicile dans la ligue et nous avons besoin aller chercher des points, mais nous devons nous battre pour chaque instant.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Erling Haaland a trouvé le fond du filet pour la 21e fois cette saison, le plus de tous les joueurs de l’histoire de la Premier League avant la nouvelle année.

Man City a perdu sa séquence de 12 victoires consécutives en Premier League alors qu’il menait à la mi-temps. Il s’agissait de la deuxième plus longue séquence active en Premier League : Liverpool a remporté 20 matchs de suite en menant à la mi-temps.

Demarai Gray a marqué son deuxième but en Premier League cette saison, et son premier depuis le 20 août contre Nottingham Forest. C’était aussi remarquable parce qu’il a marqué pour Everton avec leur premier tir du match.

Suivant

Manchester City: Les champions en titre de la Premier League ont quelques jours chargés juste après la nouvelle année. Ils se rendent à Chelsea pour un match de championnat (5 janvier), puis accueillent les Blues trois jours plus tard au troisième tour de la FA Cup (8 janvier) avant un quart de finale de la Coupe Carabao à Southampton (11 janvier). Pep Guardiola a-t-il la force en profondeur pour sortir avec trois victoires en trois matchs ?

Éverton : Il n’y a pas de repos pour Frank Lampard & Co. après le tirage au sort de samedi. Un rendez-vous à domicile avec Brighton mardi (3 janvier) est à venir, suivi d’un voyage en FA Cup à Manchester United (6 janvier). Il y a une pause au-delà de cela, avec huit jours avant leur rendez-vous en Premier League avec Southampton (14 janvier).