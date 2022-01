Erling Haaland discute de l’inspiration de Jamie Vardy, d’une réunion potentielle de son groupe de rap Flow Kingz et de ses projets d’avoir une ferme une fois qu’il aura pris sa retraite du football dans une interview exclusive avec Ciel.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.