Erling Haaland ne jouera peut-être pas à l’Euro 2020 cet été après l’échec de la Norvège à se qualifier, mais l’un des jeunes joueurs les plus convoités du football mondial continue de faire tourner le moulin à rumeurs de transfert tout en profitant de ses vacances.

L’attaquant du Borussia Dortmund bénéficie d’un temps libre bien mérité sur l’île grecque de Mykonos après avoir marqué 41 buts en 41 matchs pour le club de Bundesliga la saison dernière.

En tant que tel, Haaland a suscité l’intérêt de presque tous les meilleurs clubs européens. Cependant, avec un trou de la taille de Sergio Aguero à combler sur leur ligne de front, il semble que les champions de Premier League, Manchester City, auraient pu devancer leurs rivaux après avoir mis leur meilleur homme sur l’affaire.

L’attaquant de la ville, Riyad Mahrez, passe également sa pause en séries éliminatoires à Mykonos. L’international algérien faisait la fête au bar de la plage Principote avec un groupe qui comprenait également le joueur de Fulham Anthony Knockaert et Dawn Ward, épouse de l’ancien attaquant de Premier League Ashley Ward et star de « The Real Housewives of Cheshire ».

En images posté par Ward sur son histoire Instagram, Mahrez & Co. sont vus debout alors que « Opus » d’Eric Prydz joue dans le bar avant que Haaland n’entre à gauche de la scène pour se joindre à la fête et s’engager dans une serviette de table avec ses nouveaux amis de vacances.

Les images se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, alimentant les rumeurs selon lesquelles Haaland suivrait les traces de son père Alf-Inge en jouant en Premier League for City. Mahrez n’a pas fait grand-chose pour arrêter la spéculation, plaisantant que « l’agent Mahrez » était occupé au travail sur sa mission secrète spéciale. Peu de temps après, voyant l’agitation qu’il avait causée, Mahrez a déménagé à rassurer ses abonnés qu’il « s’amusait juste ». Bien sûr, Riyad.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il faudrait un montage financier d’environ 350 millions d’euros au total pour signer Haaland cet été. Alors que City est l’un des seuls clubs au monde à pouvoir se permettre de dépenser ce genre d’argent, même eux pourraient hésiter devant les frais de transfert de 180 millions d’euros que Dortmund recherche et tous les frais, salaires et bonus qui devraient être pris en compte en plus de cela.

Cependant, malgré l’intérêt de toute l’Europe, des sources ont déclaré à ESPN que Haaland était heureux de rester à Dortmund pendant au moins un an, le jeune de 20 ans prévoyant de réévaluer ses options de carrière à l’été 2022.

Il profite certainement de sa pause en séries éliminatoires et ne semble pas trop contrarié de manquer le grand tournoi international qui se déroule actuellement dans une grande partie de l’Europe.

Haaland ne participera peut-être pas, mais il remplit son temps libre en parcourant la côte tout en portant de ravissantes tenues de créateurs.

Le jeune attaquant a été aperçu en train de se détendre avec des amis à bord d’un yacht de luxe, avec lui et plusieurs membres de son groupe se pavanant dans des ensembles de haute couture accrocheurs.

Mais c’est sa propre tenue Louis Vuitton en deux pièces multicolore, qui se vendrait à environ 3 170 $, qui se démarque.

Bien que nous soyons certains que Haaland préférerait exercer ses talents à l’Euro 2020, il ne semble pas avoir le cœur brisé de devoir regarder depuis un paradis méditerranéen baigné de soleil.