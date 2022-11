Haaland et Salah en tête du meilleur onze de joueurs absents de la Coupe du monde 2022

Bienvenue à la Coupe du monde, une vitrine des meilleurs footballeurs du monde et de ceux qui sont au sommet de leurs pouvoirs, avec le pays hôte, le Qatar, qui donnera le coup d’envoi le dimanche 20 novembre lorsqu’il affrontera l’Équateur.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar et Harry Kane tenteront tous de dominer la scène, mais le mois prochain sera difficile pour certains des meilleurs joueurs du monde qui devront s’asseoir et regarder dans le confort de leur propre maison. .

Dans une formation 3-4-3, nous sélectionnons un XI des plus grandes stars qui n’ont pas réussi à se qualifier avec leur pays ou qui ont été forcées de ne pas participer au tournoi en raison d’une blessure.

Equipe internationale : Italie

Plafonds internationaux : 49

Position: Gardien

Âge: 23

L’équipe du club : Paris Saint Germain

Le gardien de but n ° 1 italien doit regarder sa deuxième Coupe du monde consécutive à domicile après l’échec des vainqueurs de l’Euro 2020 à réserver leur place au Qatar.

Les Italiens ont raté leur coup en 2018 après avoir été éliminés par la Suède en séries éliminatoires, mais ils ont subi un coup encore plus dur cette fois en perdant leur demi-finale des séries éliminatoires à domicile contre la Macédoine du Nord.

Donnarumma est sorti de l’Euro 2020 en tant que joueur du tournoi et il serait allé au Qatar comme l’un des meilleurs gardiens de but du monde. Mais comme en 2018, la star du PSG passe à côté de la grande fête du football.

Equipe internationale : Angleterre

Plafonds internationaux : 15

Position: Arrière droit

Âge: 22

L’équipe du club : Chelsea

L’Angleterre a l’embarras de la richesse à l’arrière droit, mais l’absence de James, due à une blessure, a sans doute privé le manager Gareth Southgate de son meilleur joueur à ce poste.

Southgate peut toujours se tourner vers Kieran Trippier de Newcastle United, Kyle Walker de Manchester City et Trent Alexander-Arnold de Liverpool, mais James les surpasse tous avec sa capacité défensive et aller de l’avant.

Mais une blessure au genou subie contre l’AC Milan en Ligue des champions signifie qu’il est absent.

Equipe internationale : L’Autriche

Plafonds internationaux : 96

Position: Défenseur central

Âge: 30

L’équipe du club : Real Madrid

Alaba a été un joueur de classe mondiale au poste d’arrière central et au milieu de terrain pour le Bayern Munich et le Real Madrid au cours des cinq dernières années, et est également le meilleur joueur autrichien.

Mais les Autrichiens ont connu une campagne de qualification lamentable, terminant quatrième du Groupe F de l’UEFA derrière le Danemark, l’Écosse et Israël.

Equipe internationale : Écosse

Plafonds internationaux : 59

Position: Laisser derriere

Âge: 28

L’équipe du club : Liverpool

L’échec de l’Écosse à battre l’Ukraine en demi-finale des séries éliminatoires en juin signifie que Robertson, sans doute l’arrière gauche le plus constant au monde ces dernières années, rate le Qatar.

N’ayant pas réussi à se qualifier pour une Coupe du monde depuis France 98, le manque de profondeur de l’Ecosse est un problème récurrent, mais en Robertson et Kieran Tierney d’Arsenal, ils possèdent deux des meilleurs combattants pour une position.

L’absence de Robertson de la Coupe du monde sera un coup de pouce pour Liverpool, mais le joueur de 28 ans pourrait encore se rendre aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour la Coupe du monde 2026.

Equipe internationale : Colombie

Plafonds internationaux : 37

Position: Ailier

Âge: 25

L’équipe du club : Liverpool

Une blessure au genou subie plus tôt cette saison aurait presque certainement exclu Diaz de la Coupe du monde si la Colombie s’était rendue au Qatar, mais le pays a subi une campagne de qualification désastreuse et n’a même pas réussi à réserver une place en séries éliminatoires.

Les quatre meilleures nations se qualifiant automatiquement, la Colombie a été battue en séries éliminatoires par le Pérou (qui a perdu son décideur intercontinental contre l’Australie), alors Diaz faisait déjà face à un long hiver à Liverpool avant de subir sa blessure.

L’absence de la Colombie du Qatar signifie également que Radamel Falcãoà 36 ans, a probablement disputé sa dernière Coupe du monde.

Equipe internationale : Italie

Plafonds internationaux : 41

Position: Milieu central

Âge: 25

L’équipe du club : InterMilan

Le milieu de terrain de l’Inter a été exceptionnel pour l’Italie lors de sa campagne réussie pour l’Euro 2020 et serait allé au Qatar en tant que l’un des principaux milieux de terrain du tournoi.

Barella peut distribuer le ballon et marquer des buts, tandis que son style complète celui du plus créatif Marco Verratti.

Mais l’Italie étant absente des Coupes du monde successives, Barella aura 29 ans lors de la prochaine en 2026, elle pourrait donc encore briller sur la grande scène.

Equipe internationale : France

Plafonds internationaux : 91

Position: Milieu central

Âge: 29

L’équipe du club : Juventus

Le milieu de terrain de la Juve a joué un rôle clé dans le triomphe de la France en Coupe du monde en Russie 2018, mais une blessure signifie qu’il sera absent cette fois.

Le joueur de 29 ans a été écarté d’une blessure au genou depuis son retour à la Juve lors d’un transfert gratuit de Manchester United cet été et n’a pas encore fait une apparition en compétition pour l’équipe de Massimiliano Allegri lors de son deuxième passage au club.

Sans Pogba, la France perd l’un de ses meilleurs joueurs et la Coupe du monde manque également l’une des stars les plus en vue du jeu.

Equipe internationale : Géorgie

Plafonds internationaux : 19

Position: Ailier

Âge: 21

L’équipe du club : Naples

Certains joueurs sont destinés à passer toute leur carrière à essayer, et à échouer, de jouer dans une Coupe du monde, et l’ailier de Naples, Kvaratskhelia, pourrait bien être relégué à ce sort avec la Géorgie.

Mais avec le Pays de Galles atteignant une Coupe du monde pour la première fois depuis 1958, donnant à Gareth Bale un chant du cygne de rêve, Kvaratskhelia peut vivre dans l’espoir que sa petite nation se qualifiera et lui donnera la chance de jouer sur la plus grande scène.

Le joueur de 21 ans a fait sensation pour Napoli cette saison, en particulier en Ligue des champions, mais avec la Géorgie terminant quatrième sur cinq dans le groupe B de qualification de l’UEFA, il n’a jamais failli se qualifier pour le Qatar.

Equipe internationale : Egypte

Plafonds internationaux : 86

Position: Vers l’avant

Âge: 30

L’équipe du club : Liverpool

L’attaquant de Liverpool Salah a connu une année déchirante sur la scène internationale avec l’Égypte. Après avoir subi une défaite lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Sénégal en février, Salah a ensuite raté un coup de pied lors de la défaite aux tirs au but contre les mêmes adversaires lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

C’est un coup dur pour la Coupe du monde de manquer un joueur de la qualité de star de Salah, mais aussi pour le football africain, qui doit se blâmer sur un processus qui a conduit les deux meilleures équipes du continent à s’affronter en éliminatoires pour une place au Qatar.

La Coupe du monde 2018 de Salah a été entachée par son incapacité à surmonter complètement la blessure à l’épaule subie lors de la finale de la Ligue des champions de cette année-là contre le Real Madrid, et il n’aura même pas la chance de se racheter.

Equipe internationale : Norvège

Plafonds internationaux : 23

Position: Le buteur

Âge: 22

L’équipe du club : Manchester City

Il n’y a pas de plus grand nom ou d’étoile plus brillante dans le football en ce moment que Haaland, mais l’attaquant de Manchester City manque le Qatar après que la Norvège a terminé troisième de son groupe de qualification. Les Pays-Bas se sont qualifiés en tant que vainqueurs de groupe et la Turquie a battu la Norvège pour une place en séries éliminatoires avant de perdre contre le Portugal.

Malgré ses 23 buts en 18 matchs depuis sa signature pour City cet été, Haaland n’a marqué que cinq buts lors des tours de qualification de la Coupe du monde pour la Norvège – sept de moins que le meilleur buteur du groupe G Memphis Depay des Pays-Bas – dont trois contre les vairons Gibraltar .

Les chances sont clairement beaucoup plus difficiles à trouver avec la Norvège qu’avec City, mais Haaland est capable de marquer les buts pour mener son équipe nationale à la prochaine Coupe du monde en 2026.

Equipe internationale : Ukraine

Plafonds internationaux : 8

Position: Vers l’avant

Âge: 21

L’équipe du club : Shakhtar Donetsk

L’ailier du Shakhtar Donetsk est l’un des talents les plus brillants à avoir émergé d’Ukraine ces dernières années et ses performances en Ligue des champions cette saison suggèrent qu’il gagnera un grand pas vers une grande ligue européenne dans les mois à venir.

Malgré le conflit qui ravage le pays, l’Ukraine a failli se qualifier pour la Coupe du monde après avoir atteint les éliminatoires de l’UEFA. Mais après avoir battu l’Ecosse à Glasgow en demi-finale, l’Ukraine a perdu contre un Pays de Galles inspiré de Bale à Cardiff, privant la nation de la possibilité d’une apparition extrêmement émouvante au Qatar.

MENTIONS HONORABLES

Jan Oblak : La Slovénie ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du monde depuis 2010, deux ans avant que le n°1 de l’Atletico Madrid, Oblak, ne fasse ses débuts internationaux. L’un des gardiens les plus remarquables de sa génération, le joueur de 29 ans espère enfin se qualifier pour la Coupe du monde en 2026.

Milan Skriniar : Le demi-centre de l’Inter serait proche d’un transfert au Paris Saint-Germain au cours de la nouvelle année, mais l’échec de la qualification de la Slovaquie signifie que le joueur de 27 ans passera les six prochaines semaines à domicile. Après avoir terminé troisième du groupe H derrière la Croatie et la Russie, la Slovaquie s’est vu refuser la possibilité de remplacer la Russie suspendue lors des éliminatoires de la Coupe du monde, manquant une demi-finale contre les éventuels qualificatifs polonais.

N’Golo Kanté : Le milieu de terrain de Chelsea était un héros méconnu du triomphe de la France en Coupe du monde 2018. Alors que Kylian Mbappe et Pogba ont revendiqué la vedette, Kante était là pour tenir le tout devant le défenseur de Didier Deschamps. Mais une longue blessure aux ischio-jambiers a forcé Kante à se retirer de la compétition, privant la France de son meilleur milieu de terrain.

Jésus ‘Tecatito’ Corona: Le joueur vedette du Mexique rate la Coupe du monde après s’être fracturé la cheville alors qu’il s’entraînait avec Séville plus tôt cette saison. Corona a subi une intervention chirurgicale, mais le joueur ne sera pas en forme à temps pour le Qatar. Sans Corona, il manquera au Mexique l’un de ses joueurs les plus créatifs et capable de faire la différence contre des adversaires de haut rang.

Victor Osimhen : Comme son coéquipier de Napoli Kvaratskhelia, Osimhen se déchire en Serie A et en Ligue des champions cette saison. Mais le joueur de 23 ans n’ira pas à la Coupe du monde après que le Nigeria a subi une défaite à l’extérieur contre le Ghana en séries éliminatoires. Si le Nigeria s’était qualifié, Osimhen aurait donné aux Super Eagles la menace de but pour passer la phase de groupes et peut-être faire de lui un prétendant au Golden Boot.

Benjamin Sesko : L’attaquant du FC Salzburg a été poursuivi par Manchester United et Chelsea cet été avant d’accepter de rejoindre le RB Leipzig en 2023. À 19 ans, Sesko est considéré comme l’un des jeunes attaquants les plus en vue du football mondial, mais il n’a pas pu aider la Slovénie à se qualifier pour leur troisième Coupe du monde, puisqu’ils ont terminé quatrièmes derrière la Croatie, la Russie et la Slovaquie. Mais si Sesko continue de se développer comme beaucoup le prédisent, il sera le fer de lance des espoirs de qualification de son pays en 2026.

Martin Odegaard: Le capitaine d’Arsenal est devenu l’un des joueurs les plus constants de l’équipe de Mikel Arteta et est maintenant à la hauteur du battage médiatique qui a accueilli son transfert au Real Madrid à l’âge de 16 ans. Mais tout comme son coéquipier international Haaland, Odegaard n’a pas été en mesure de faire la différence pour la Norvège lors de sa campagne de qualification. Cependant, le pays sera un adversaire coriace lors des tours de qualification pour 2026 si Odegaard et Haaland restent en forme.