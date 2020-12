L’Observatoire du football CIES a publié son dernier classement des valeurs de transfert, illustrant l’évolution du prix projeté de chaque joueur au cours du mois de novembre.

Les grands gagnants sont le Borussia Dortmund, qui peut désormais prétendre avoir les trois jeunes talents les plus précieux et les plus recherchés d’Europe dans leurs livres: Erling Haaland, Giovanni Reyna et Jude Bellingham.

Les valeurs de transfert CIES sont calculées à l’aide d’un algorithme qui prend en compte un ensemble de variables, telles que l’âge du joueur, la durée de ses contacts, son statut international et sa trajectoire de carrière attendue, ainsi que les performances sur le terrain et les niveaux généraux du marché.

Ailleurs, six joueurs du Top 10 sont issus de la Premier League, avec des stars en plein essor de Manchester United, Liverpool, Everton, Arsenal et Manchester City qui voient leur marché potentiel s’envoler ces dernières semaines.

Voici le Top 10, à commencer par le joueur dont les frais de transfert estimés ont le plus augmenté depuis le 31 octobre.

1. Erling Haaland, Dortmund – 155,6 M € (+ 35,3 M €)

Erling Haaland valait 120 millions d’euros fin octobre, mais neuf buts en cinq matches pour Dortmund au cours du mois de novembre ont vu la valeur marchande de l’attaquant de 20 ans grimper de 35 millions d’euros supplémentaires.

2. Giovanni Reyna, Dortmund – 46,1 M € (+ 34,4 M €)

Giovanni Reyna a vu sa valeur marchande monter en flèche après avoir mis la plume sur papier sur un nouvel accord considérable de cinq ans à Dortmund ces dernières semaines.

Le jeune de 18 ans prodige a fait cinq apparitions en novembre et enregistré une passe, bien qu’il ait également fait ses débuts internationaux seniors tant attendus, marquant lors de sa deuxième sortie à l’USMNT dans une bataille de 6-2 contre le Panama.

3. Bruno Fernandes, Man United – 140,2 M € (+ 19,9 M €)

Bruno Fernandes a contribué une quantité constante de buts à la cause (principalement du point de penalty) depuis son arrivée à United, bien que quatre buts et une passe décisive en seulement quatre matchs en novembre aient vu sa valeur grimper.

4. Diogo Jota, Liverpool – 84 millions d’euros (+ 16,5 millions d’euros)

Diogo Jota a connu un début impressionnant dans sa carrière à Liverpool, novembre se révélant particulièrement fructueux. L’ancien attaquant des Wolves a marqué cinq buts en cinq matchs pour les Reds, dont un tour du chapeau en Ligue des champions contre Atalanta.

5. Pedri, Barcelone – 44,3 millions d’euros (+ 16 millions d’euros)

A seulement 18 ans, Pedri connaît une belle première saison à Barcelone depuis son arrivée de Las Palmas cet été.

Le milieu offensif habile a fait cinq apparitions en novembre, marquant son premier but en Liga pour le club lors d’une victoire 5-2 contre le Real Betis.

6. Phil Foden, Man City – 85,3 M € (+ 15 M €)

Après s’être musclé dans le giron de la première équipe sous Pep Guardiola, Phil Foden a fait quatre apparitions pour Manchester City le mois dernier, contribuant un but (le vainqueur contre l’Olympiakos en Ligue des champions) et une passe.

Après s’être retrouvé sur le banc pour la sortie de l’Angleterre en UEFA Nations League contre la Belgique, Foden a commencé le match suivant contre l’Islande et a rapidement remboursé la foi avec deux buts et une passe.

7. Ruben Dias, Man City – 95,5 M € (+ 14,8 M €)

L’arrière central Ruben Dias s’est rapidement imposé comme une présence fiable dans la ligne arrière de Manchester City après son arrivée de Benfica pour 68 millions d’euros cet été, faisant quatre apparitions de départ en novembre, y compris la récente raclée 5-0 de Burnley.

En UEFA Nations League, Dias a également marqué un doublé puissant lors de la victoire 3-2 du Portugal contre la Croatie.

8. Jude Bellingham, Dortmund – 58,7 M € (+ 14,2 M €)

Jude Bellingham, 17 ans, a remporté sa première sélection senior en Angleterre en novembre, faisant ses débuts lors d’un match amical contre la République d’Irlande.

L’attaquant adolescent – qui n’a signé pour le club que cette année dans le cadre d’un contrat de 25 millions d’euros avec Birmingham – a également fait quatre apparitions pour son club allemand au cours de la même période et, bien qu’il n’ait pas réussi à marquer, il a fourni une aide dans une victoire 5-2 sur Hertha Berlin.

9. Dominic Calvert-Lewin, Everton – 75,1 M € (+ 13,9 M €)

Dominic Calvert-Lewin est dans la forme de sa carrière, après avoir couru au sommet du classement des buts en Premier League. L’homme cible rajeuni a marqué trois buts à domicile en quatre matchs pour Everton en novembre, ainsi qu’un but en deux sorties internationales pour l’Angleterre.

10. Bukayo Saka, Arsenal – 109,6 M € (+ 13,8 M €)

Après avoir fait ses débuts en Angleterre en octobre, le jeune polyvalent Bukayo Saka a fait cinq apparitions pour Arsenal en novembre, se classant à différentes positions et créant une passe.