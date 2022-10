Haaland et Mbappe utilisent l’effet de levier comme Messi, Ronaldo ne l’a pas fait

Kylian Mbappé et Erling Haaland pourrait déjà être la prochaine grande rivalité du jeu, comme certains d’entre nous l’avaient prédit il y a trois ans. (Je ne prends pas le crédit pour celui-là : c’était à peine sorcier). Mais déjà ce qui semble les différencier de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est une conscience aiguë de qui ils sont et de l’influence qu’ils détiennent.

Nous en avons eu un rappel la semaine dernière alors que les spéculations montaient sur l’avenir de Haaland et de Mbappe, bien qu’ils aient signé de nouveaux contrats au cours des six derniers mois.

Les médias espagnols ont rapporté que lorsqu’Erling Haaland a déménagé à Manchester City l’été dernier, ses agents se sont assurés d’inclure une clause de libération qui entrerait en vigueur en 2024. rapporté plus tard que la clause de libération – qui ne peut être déclenchée que par des clubs extérieurs à la Premier League – s’élève à 200 millions d’euros (175 millions de livres sterling) et diminue chaque saison jusqu’à la fin de son contrat en 2027.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Mardi, quelques heures avant le match nul du Paris Saint-Germain avec Benfica, mon collègue Julien Laurens a rapporté que Mbappe cherchait à quitter le PSG, sa famille suggérant qu’il avait fait une erreur en prolongeant son contrat en mai, plutôt que de partir en tant qu’agent libre. .

C’est un contraste frappant avec leurs prédécesseurs. Messi, bien sûr, est resté à Barcelone pendant 18 ans, et la perspective de son départ n’a vraiment fait surface qu’une fois qu’il était du mauvais côté de 30 ans. Quand il a déménagé, à 34 ans en 2021, c’était au milieu d’une pandémie mondiale, une crise financière et le mandat d’un président de Barcelone qui était à peu près aussi populaire que les punaises de lit.

2 Connexe

Ronaldo, quant à lui, a rejoint Manchester United à 18 ans pour rejoindre Manchester United. Lorsqu’il a fait campagne pour un déménagement en 2008, Sir Alex Ferguson lui a dit en termes clairs qu’il n’allait nulle part, au moins pendant encore 12 mois. Il a été transféré au Real Madrid pour un record du monde en 2009 et a fini par rester neuf saisons.

En d’autres termes, avant l’âge de 23 ans – qui correspond à l’âge actuel de Mbappe et à l’âge qu’aura Haaland l’été prochain – Messi et Ronaldo entre eux avaient déménagé une fois en tant que professionnels. Haaland est maintenant dans son quatrième club, Mbappe dans son deuxième. Mais plus que cela, contrairement à Messi et Ronaldo, à chaque étape, il y a eu des spéculations sur leur avenir.

– Sources : Mbappe cherche à quitter le PSG en janvier

– Henry claque Mbappe : Aucun joueur plus grand que le club

Une partie de cela, évidemment, est que Messi et Ronaldo avaient été dans d’énormes clubs de mastodontes depuis qu’ils étaient adolescents. Les joueurs ne veulent généralement pas quitter des clubs comme Barcelone ou le Real Madrid – ou Manchester United, d’ailleurs, surtout à l’époque de Sir Alex. On ne peut pas en dire autant des clubs précédents de Haaland (avec tout le respect que je dois à Molde, Salzbourg et Borussia Dortmund) et alors que le PSG est désormais une puissance, jouant dans une compétition moins médiatisée comme la Ligue 1 et l’éternelle question de savoir si le Qatari la propriété maintiendra son soutien financier après la Coupe du monde change cette équation.

Mais l’aspect le plus intéressant est la façon dont Haaland et Mbappe ont négocié pour eux-mêmes le genre de “trappe d’évacuation” qui leur donne un énorme effet de levier sur leurs clubs actuels.

Mbappe, bien sûr, a refusé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’à ce qu’il soit à six jours de l’agence libre. Lorsqu’il l’a prolongé, il a signé un contrat de trois ans jusqu’en 2025, mais selon le quotidien français L’Equipe, c’était vraiment un contrat de deux ans avec une option de joueur pour une troisième saison. Le PSG n’a jamais nié cela, et en supposant que ce soit vrai, cela signifierait qu’il serait à nouveau un agent libre en 2024, et avec seulement un an restant, il aurait un effet de levier énorme s’il cherchait à déménager dès l’été prochain.

Les discussions sur la clause de libération de Haaland ont frappé les médias, et bien que personne n’en ait encore montré la preuve, ce type de levier a toujours fait partie de ses plans de carrière compte tenu de la façon dont il l’avait dans d’anciens clubs. Lynne Cameron – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Les conseillers de Haaland – son père Alfie et l’agence dirigée par feu Mino Raiola et Rafaela Pimenta – se sont assurés qu’il avait une clause de libération dans chaque club qu’il a rejoint depuis Molde : 20 millions d’euros pour quitter Leipzig, 60 millions d’euros pour quitter Dortmund et, si les rapports sont corrects, 200 millions d’euros (et décroissant) pour quitter City.

Les rapports sont-ils corrects ? Eh bien, le directeur municipal Pep Guardiola dit la semaine dernière: “Il n’a pas de clause de libération pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Ce n’est pas vrai, c’est tout ce que je peux dire.” Ouvre et ferme? À peine.

Il est possible que Guardiola ait choisi ses mots avec soin et parce que la clause n’entre pas en vigueur avant 2024, elle n’existe techniquement pas en ce moment. Il est possible que les conditions de la clause stipulent que toutes les parties doivent nier son existence. Qui sait?

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI OCT. 14

• St. Pauli contre Hamburger (12 h 25 HE)

• Schalke 04 contre Hoffenheim (14 h 20 HE) SAMEDI, OCT. 15

• Francfort contre Leverkusen (9 h 20 HE)

• Bristol City contre Millwall (10 h HE)

• Leipzig contre Hertha Berlin (12 h 20 HE)

• Majorque contre Séville (12h20 HE)

• Watford contre Norwich City (14 h 40 HE)

• Bilbao contre l’Atletico Madrid (14h50 HE) DIMANCHE OCT. 16

• Standard de Liège contre Anvers (7 h 25 HE)

• Real Madrid contre Barcelone (10 h HE)

• Ajax contre Excelsior (14 h HE)

• Bayern Munich contre Fribourg (13h20 HE)

• Real Betis contre Almeria (14 h 50 HE)

Deux choses, cependant, sont assez évidentes. La première est que le manque de transparence sur les clauses de libération et leurs montants est ridicule et puéril. Cela n’aide également personne, puisque le joueur et son agent savent si la clause de libération existe et quel type d’offre la déclenche et ils le feront savoir aux autres clubs – sinon, à quoi ça sert de l’avoir ? (Il y avait des manigances similaires avec la clause de Haaland à Dortmund.) L’autre est que le camp de Haaland détenait toutes les cartes l’été dernier et ce serait bizarre si, dans leur négociation, ils le faisaient. ne pas insister sur une clause de libération, étant donné qu’ils l’ont toujours fait et compte tenu de l’énorme effet de levier fourni par la clause de 60 millions d’euros à Dortmund.

De même, ce serait bizarre si City leur refusait une clause. D’abord parce que malgré leur image de dépensiers, ils ont en fait été assez disciplinés en termes de distribution de contrats, même au détriment de laisser partir les joueurs plus âgés : il suffit de demander Rahim Sterling ou Gabriel Jésustous deux partis cet été, ou l’attitude publique de Guardiola envers Bernardo Silva (“Personne ne doit rester s’il ne veut pas”).

Deuxièmement, si quelqu’un est prêt à payer 200 millions d’euros pour Haaland en 2024, cela signifie que vous avez avant tout deux belles années avec lui. Et à ce moment-là, vous lui parleriez de toute façon d’un nouvel accord (qui n’inclurait peut-être pas de clause de libération). Et s’il veut vraiment partir ? Hé, vous avez fait un beau bénéfice de transfert de 140 millions d’euros.

La décision soudaine de Mbappe de s’exprimer sur son souhait de quitter le PSG montre également comment il a travaillé pour échapper à son contrat actuel. Catherine Steenkeste/Getty Images

C’est là que vous pourriez vous demander pourquoi un club accepterait une clause de libération, alors peut-être qu’une introduction rapide est de mise. Un joueur peut demander une clause de libération en échange de l’acceptation d’un salaire inférieur à celui qu’il pourrait autrement réclamer. En effet, le joueur parie sur lui-même que sa valeur sur le marché libre sera supérieure à la clause libératoire. Ainsi, plutôt que de remettre la différence entre la valeur marchande et la clause de libération à son club actuel, un acheteur potentiel la remettra au joueur lors de la signature de son nouveau contrat.

Soit dit en passant, il ne faut pas les confondre avec le type de clauses dont vous entendez souvent parler en Liga, qui sont en fait des clauses de rachat. En vertu de la législation du travail espagnole, ce sont les montants qu’un joueur doit payer pour racheter son contrat et devenir agent libre. (Techniquement, le joueur est censé payer le montant de sa propre poche, ce qui rend le tout encore plus ridicule.) En pratique, ils sont fixés si haut qu’ils n’ont pratiquement aucun sens – personne ne va donner Karim Benzéma un milliard d’euros pour qu’il puisse “acheter” sa libération du Real Madrid – même si, bien sûr, c’est ce que Barcelone croyait avec Neymar, pour se tromper.

Le scénario de clause de libération ci-dessus est à peu près ce qui s’est passé dans le cas de Haaland lorsqu’il a rejoint City. Sa clause de libération était de 60 millions d’euros, bien que sa valeur marchande soit probablement trois fois plus élevée. Une bonne partie des 120 millions d’euros “épargnés” par la ville elle-même est allée à ce que Haaland voulait, comme une forte commission pour ses agents, une structure de bonus favorable et cela les a probablement rendus plus disposés à inclure la clause de libération mentionnée dans les rapports espagnols.

Les choix faits par Haaland et Mbappe (et leurs conseillers/familles) semblent aller au-delà de l’argent garanti et vers quelque chose de peut-être plus précieux : l’effet de levier et, avec lui, le bonheur et la liberté, pour la simple raison que le boulonnage vers une nouvelle destination est facile avec les contrats qu’ils ont conclus. Certains diront que c’est un signe de puissance du joueur ou peut-être un truc de génération Z. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas non plus, ne serait-ce que pour la simple raison que ce n’est pas vraiment le pouvoir du joueur ou l’air du temps générationnel quand il faut s’appeler Kylian ou Erling pour en profiter.

Cela ressemble plus au bouton d’éjection sur le type d’avion de chasse que seule une poignée pourra jamais voler, et l’atterrissage en douceur est à peu près garanti.