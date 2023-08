Haaland et Man City lancent la défense du titre avec la victoire de Burnley

BURNLEY, Angleterre – Nouvelle saison, le même vieil Erling Haaland.

Pep Guardiola a passé la semaine avant le match de Manchester City à Burnley à essayer de réduire les attentes quant à la façon dont les triples vainqueurs pourraient commencer la nouvelle campagne, mais Haaland ne regarde clairement pas les conférences de presse d’avant-match de son entraîneur. Il n’a fallu que quatre minutes à l’attaquant norvégien pour marquer son premier but lors de la soirée d’ouverture de la Premier League, et au moment où il est parti à la mi-temps, il en avait marqué deux. Il a été remplacé à 10 minutes de la fin du match à 3-0 et son travail a été fait.

Haaland a maintenant marqué des doublés lors de la première journée de chacune de ses quatre dernières saisons – deux fois pour le Borussia Dortmund et deux fois pour City – donc cela ne devrait vraiment pas être une surprise. On pourrait penser que les gens apprendraient à ne pas le radier après avoir dessiné un blanc dans le Community Shield.

« C’était du déjà-vu », a déclaré Guardiola par la suite. « La saison dernière contre Liverpool [in the Community Shield] il n’a pas marqué et ensuite contre West Ham [in the first league game] il a marqué deux buts. Aujourd’hui, c’était assez similaire. »

En écoutant Guardiola parler au CFA jeudi, il a donné l’impression que son équipe était mal préparée et mal cuite avant le voyage à Turf Moor, mais City est toujours l’équipe à battre et Haaland est toujours l’avant-centre le plus dangereux de la ligue. Il a marqué 52 en 54 matchs la saison dernière – 36 en 35 matchs en Premier League – et sur cette preuve, vous ne le laisseriez pas passer pour l’améliorer cette fois. Guardiola dit que c’est « impossible » mais vous ne parieriez pas non plus contre City qui répète les aigus. Il y a une raison pour laquelle ils sont déjà favoris pour tout gagner.

« Venir ici dans une équipe promue est toujours si délicat », a déclaré Guardiola. « Le premier match contre une équipe nouvellement promue sera toujours difficile. Ils donnent tout mais nous avons eu la chance de trouver un but si vite. Nous avons bien commencé. Nous avons trouvé un but, nous avons un peu galéré après. Nous avons donné des balles, notre passe créé des problèmes, mais après un certain temps, nous avons beaucoup, beaucoup mieux joué. »

Ce n’était pas une nuit où tout allait bien pour City. Le défenseur Rúben Dias a été exclu pour une commotion cérébrale et Kevin De Bruyne a été expulsé au milieu de la première mi-temps en raison d’une blessure, mais un match dangereux contre une équipe nouvellement promue devant ses supporters locaux s’est déroulé avec un minimum d’agitation. Josko Gvardiol, le deuxième défenseur le plus cher du monde après son transfert de 90 millions d’euros (98 millions de dollars) du RB Leipzig, n’a été nécessaire que pour les 12 dernières minutes.

Burnley, dont le remplaçant Anass Zaroury a été expulsé dans les arrêts de jeu, a eu ses moments et il y en avait assez pour suggérer que l’équipe de Vincent Kompany a toutes les chances de rester dans la division. Avec un âge moyen de 23 ans et 206 jours, Burnley a aligné le plus jeune onze de départ de l’histoire de la Premier League, qui comprenait également cinq nouvelles recrues, et l’espoir sera qu’ils relèveront le défi de transformer la domination du championnat en survie de haut vol. . Kompany sera déçu de concéder sur deux coups de pied arrêtés mais peu d’équipes, quelle que soit leur expérience, peuvent vivre avec la cruauté de Haaland.

Après 35 minutes, le Norvégien avait touché le ballon neuf fois et marqué deux fois. Son deuxième était une chose de beauté, fouettant sa finition dans le coin supérieur avec son pied gauche à partir d’un départ arrêté. Haaland marquera beaucoup plus cette saison, mais il pourrait ne pas en obtenir un meilleur que cela. Vous pouviez dire par le sourire narquois sur son visage alors qu’il célébrait qu’il l’aimait.

Ce n’était pas suffisant pour plaire complètement à Guardiola, qui a été impliqué dans une discussion animée avec son n ° 9 alors qu’ils s’éloignaient à la mi-temps et qu’une caméra de télévision qui s’est trop rapprochée a été repoussée par le directeur de la ville.

« Erling voulait le ballon tout de suite et Bernardo [Silva] ne l’a pas donné », a expliqué Guardiola. Je comprends Erling, il veut le ballon, mais Bernardo a pris la bonne décision. » Guardiola était plus heureux à temps plein, après avoir vu Rodri marquer à bout portant en seconde période pour sécuriser le match. « Nous sommes encore loin de la meilleure forme », a-t-il ajouté.

« Nous devons essayer de ne pas perdre de points pendant cette période et la façon dont vous résolvez ce manque de préparation était la mentalité. Les premiers matchs sont si importants pour voir comment sont nos vibrations. »

L’inquiétude pour le reste de la ligue est que c’est généralement le moment où City est le plus vulnérable. Une équipe conditionnée pour terminer la saison en force plutôt que de mener de front, ils ont perdu sept points lors de leurs 10 premiers matchs la saison dernière – le même nombre qu’ils ont perdu lors de leurs 17 derniers matchs et même cela comprenait un match nul et une défaite lorsque le le titre était déjà gagné.

Newcastle au stade Etihad le 19 août sera un meilleur indicateur de la situation de City, mais ce fut un début inquiétant pour les champions et leur attaquant vedette.