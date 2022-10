Haaland et Man City donnent à United une vérification brutale de la réalité dans le derby

MANCHESTER, Angleterre — Si dimanche a apporté une interprétation mémorable du derby de Manchester, alors ce fut mémorable non seulement pour les buts, mais à quel point il était déséquilibré et non compétitif. Manchester City a démoli Manchester United au stade Etihad, 6-3, pour le derby de Manchester le plus marqué de tous les temps.

Erling Haaland et Phil Foden ont combiné pour les six buts de City, marquant chacun un tour du chapeau, tandis qu’Antony et Anthony Martial ont fait de leur mieux pour empêcher United de l’humiliation totale. Le tour du chapeau de Foden était son premier de sa carrière.

Rob Dawson d’ESPN a une réaction et une analyse du stade Etihad.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Man City montre sa classe pour faire éclater la bulle de Man United

Après des victoires contre Liverpool et Arsenal cette saison, les fans de Man United se seront présentés au stade Etihad dimanche, pensant pouvoir obtenir un résultat positif contre Man City, mais tout espoir était parti après seulement huit minutes.

L’équipe de Pep Guardiola dominait déjà avant que Phil Foden ne marque le premier but et United a eu la chance de n’être mené que 4-0 à la mi-temps après que City ait réussi 15 tirs au but.

United a montré des signes d’amélioration sous Erik ten Hag après les défaites en début de saison contre Brighton et Brentford – en particulier contre Liverpool et Arsenal – mais ce fut une confrontation brutale avec la réalité.

Ten Hag a choisi l’équipe la plus forte à sa disposition tandis que Guardiola a dû faire face à la perte du milieu de terrain de premier choix Rodri en raison d’une blessure au mollet et a aligné un duo d’arrière central de Nathan Ake et Manuel Akanji, mais City était encore beaucoup trop fort et a remporté un huitième match consécutif de championnat à domicile marqué tout en marquant au moins trois buts pour égaler une dernière course enregistrée par Tottenham en 1965.

L’équipe de Guardiola a de nouveau montré qu’elle est de loin la meilleure de la Premier League et a rappelé à Ten Hag et United qu’il faudra encore un certain temps avant qu’ils ne soient réellement prêts à se battre pour le titre. C’était un jour où City a remis ses rivaux du derby dans sa boîte.

2. Haaland répond au débat sur “l’intimidateur à plat”

S’il restait une question à propos d’Erling Haaland en Premier League, c’était de savoir s’il pouvait le faire dans les grands matchs et contre United, a répondu le Norvégien avec insistance.

Haaland a raté l’occasion d’ouvrir son compte pour City contre Liverpool dans le Community Shield en août, mais lors de son premier match de championnat contre un rival traditionnel du top six, il en a profité pour faire taire tous les sceptiques persistants avec un troisième triplé dans son dernier trois matches de championnat à domicile.

Si le joueur de 22 ans avait continué à frapper dans des tours du chapeau contre Nottingham Forest et Crystal Palace, il aurait été très rapidement qualifié d’intimidateur sur piste plate, mais ici, il a eu raison d’un appariement de défenseur central. de Lisandro Martinez et Raphael Varane qui avaient été salués depuis leur rencontre pour la victoire contre Liverpool il y a plus d’un mois.

Haaland a maintenant marqué 17 buts en seulement 11 matchs pour City depuis son transfert estival du Borussia Dortmund, trouvant le filet lors de chacune de ses huit dernières apparitions en club.

Ce blanc contre Liverpool au King Power Stadium ressemble à il y a très longtemps maintenant et il aura l’occasion de corriger cela lorsque City se rendra à Anfield le 16 octobre.

Phil Foden et Erling Haaland ont présenté un spectacle, marquant trois buts chacun en route vers une victoire de Manchester City qui ne s’est jamais sentie proche. Michael Regan/Getty Images

3. Que se passe-t-il avec Casemiro ?

United a dépensé 60 millions de livres sterling pour amener Casemiro, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, à Old Trafford cet été, mais il a à peine pu obtenir un match.

Il y a un argument selon lequel Ten Hag voulait garder la foi avec l’équipe qui avait remporté quatre matchs de championnat consécutifs avant le derby, mais si jamais il y avait un jour pour l’expérience et le sang-froid de Casemiro, c’était contre les champions de Guardiola.

Avec Casemiro laissé sur le banc, United a été dominé au milieu de terrain par Gundogan, Bernardo et De Bruyne – en particulier au début de la première mi-temps lorsque Jack Grealish et Bernardo ont doublé Diogo Dalot sur la gauche pour créer chance après chance.

Plus Casemiro aura du mal à entrer dans l’équipe, plus on posera de questions à Ten Hag pour savoir s’il voulait ou non le Brésilien en premier lieu. La principale cible de Ten Hag pour le rôle de n ° 6 cet été était Frenkie de Jong de Barcelone et les attributs de Casemiro sont très différents de ce que le Néerlandais peut offrir.

Tous les yeux seront rivés sur la feuille d’équipe lorsque United jouera son prochain match de championnat contre Everton à Goodison Park dans une semaine et si oui ou non Casemiro sera enfin titularisé en Premier League.

Notes des joueurs

Ville de Man : Ederson 7, Walker 7, Cancelo 7, Ake 7, Akanji 7, Gundogan 7, Bernardo 7, De Bruyne 8, Foden 9, Grealish 8, Haaland 9.

Sous-titres : Gomez 7, Laporte 6, Alvarez 6, Palmer 6, Mahrez 6.

Homme uni : De Gea 5, Dalot 5, Malacia 5, Varane 5, Martinez 5, McTominay 5, Eriksen 5, Fernandes 5, Sancho 4, Antony 5, Rashford 4.

Sous-titres : Lindelof 5, Shaw 5, Martial 6, Casemiro 6, Fred 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Phil Foden, Manchester City.

Cela aurait pu être n’importe qui de Haaland, Grealish ou De Bruyne, mais Foden le dépasse juste pour son rôle dans la performance complète de City en première mi-temps.

PIRE : Jadon Sancho, Manchester United.

United n’a rien proposé jusqu’à ce qu’il soit trop tard et Jadon Sancho était particulièrement médiocre, bien qu’aucun joueur ne puisse être satisfait de sa performance.

Faits saillants et moments marquants

Le premier but est venu de Phil Foden dans les huit minutes suivant le coup de sifflet d’ouverture. C’était une belle frappe unique qu’il a rendue facile, mais qui a montré une bonne dose d’habileté:

Erling Haaland a fait 3-0, et Haaland a continué à prouver que peut-être, juste peut êtreil établira vraiment des records en Premier League cette saison.

Il est difficile de parier contre lui quand il continue de marquer des buts que tout le monde ne marquerait pas :

Man United a réussi à en retirer un pour porter le score à 4-1, et Antony a marqué son deuxième but consécutif en Premier League en autant de matchs.

C’était aussi un but magnifique, mais seulement une note de bas de page sur une performance par ailleurs dominante de City :

Le reste du match était plus du même. Beaucoup de buts et beaucoup de Man City surclassant leurs rivaux de Crosstown.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Revenez bientôt pour les mises à jour…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Neuf buts dimanche en ont fait le derby de Manchester le plus marqué de tous les temps dans toutes les compétitions.

Erik Ten Hag est désormais le sixième entraîneur de United à faire ses débuts dans le Manchester Derby et à perdre depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Le dernier entraîneur à avoir remporté ses débuts dans le derby était Sir Alex Ferguson en 1987.

Manchester City a marqué plus de 3 buts en huit victoires consécutives en championnat à domicile. City est la première équipe à remporter huit matchs consécutifs à domicile en première division tout en marquant plus de 3 buts depuis Tottenham en 1965.

Suivant

Manchester City: Les Citizens passent à l’UEFA Champions League lorsqu’ils accueillent le FC Copenhague à 15 heures le mercredi 5 octobre. Ensuite, Man City revient en Premier League, accueillant Southampton le samedi 8 octobre.

Manchester United : Les Red Devils passent à la Ligue Europa et se déplacent pour affronter Omonia Nicosie à 12 h 45 HE le jeudi 6 octobre à Limassol, à Chypre. Ensuite, Man United sera de retour en Premier League à Everton le dimanche 9 octobre.