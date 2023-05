Haaland et Kerr décrochent les prix du joueur FWA de l’année: actualités du football – en direct

Erling Haaland (à gauche) et Sam Kerr ont été élus Footballeur masculin de l’année et Footballeur féminin de l’année par la Football Writers’ Association.

Son homologue de Chelsea, Kerr, a remporté le prix féminin pour la deuxième saison consécutive, devenant ainsi son premier vainqueur consécutif. L’international australien a recueilli deux fois plus de voix que Rachel Daly d’Aston Villa et d’Angleterre, qui a devancé Lauren James de Chelsea pour la deuxième place.

Récompenses FWA : Erling Haaland et Sam Kerr ont été élus footballeur masculin de l’année et footballeur féminin de l’année par la Football Writers’ Association. L’attaquant de Manchester City Haaland a gagné par un glissement de terrain à l’issue d’une première saison au cours de laquelle il a marqué 51 buts (et plus) dans toutes les compétitions.

Entretien: L’ancien attaquant des Bristol Rovers, Huddersfield, Ipswich et Sunderland a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone en janvier de l’année dernière. En avance sur demain match de charité au Rovers’ Memorial Stadium afin de récolter des fonds pour Fondation Darby Rimmer le modeste homme de 50 ans qui se déprécie s’est assis avec Ben Fisher pour discuter de la façon dont il gère sa maladie et de la difficulté de garder ses émotions sous contrôle avant une occasion où il veut être tout au sujet de la charité plutôt que de lui.

«Je pense que si vous rejoignez un club, vous atteignez quelque chose avec le club. Il est évident que nous devons faire partie de la Ligue des champions, nous battre pour des trophées et ce genre de choses. Si vous voulez en faire partie, vous êtes plus que bienvenu. Nous ne pouvons pas garantir cette année le football de la Ligue des champions.

Klopp révèle que le milieu de terrain Naby Keita et l’attaquant Bobby Firmino rateront le match en raison d’une blessure et dit que Liverpool devra être prêt pour « un vrai combat » contre une équipe de Leicester qui a besoin de « tous les points qu’ils peuvent obtenir ». Avec son équipe sur une série de six victoires consécutives en Premier League, Klopp est interrogé sur le revirement de forme de Liverpool depuis une série de cinq matchs sans victoire qui s’est terminée par leur match nul 2-2 contre Arsenal à Anfield.

Première ligue: Leicester accueille Liverpool lors du dernier des matches de Premier League du week-end, qui est prévu pour lundi soir, une situation qui signifie que les deux équipes auront une idée très claire de ce dont elles ont exactement besoin du match. Liverpool occupe actuellement la cinquième place, un point derrière Manchester United ayant joué un match de plus, tandis que Leciester se bat contre la relégation et est à deux points de la sécurité.

La Premier League se rapproche de plus en plus de son dénouement. La finale féminine de la FA Cup entre Chelsea et Manchester United se déroule à Wembley. Les demi-finales des barrages du Championnat, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 commencent. Le tour de Whiteknuckle qui est la finale des barrages de la Ligue nationale entre Notts County et Chesterfield. Le sacre du Celtic en tant que champion d’Ecosse après un match à domicile contre ses rivaux amers les Rangers.

Les moments forts d’un week-end de football absolument alléchant ne manqueront pas, mais aujourd’hui, nous nous concentrons sur la préparation. Nous vous apporterons des mises à jour des conférences de presse d’un cortège de managers souvent au visage blême, toute autre nouvelle digne d’être imprimée et bien plus encore. Restez à l’écoute et ne touchez pas à ce cadran…