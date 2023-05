« Haaland est le preneur » – Guardiola explique sa colère après l’échec du penalty de Gundogan pour City

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a expliqué sa colère après qu’Ilkay Gundogan ait pris un penalty au lieu d’Erling Haaland à la fin de la victoire 2-1 contre Leeds samedi et ait raté le coup franc.

Gundogan était sur un triplé après deux belles finitions qui ont mis City 2-0 à la mi-temps et ont pris le penalty à la 84e minute à l’Etihad, mais son effort a touché le poteau et Leeds a rapidement ramené un but. Rodrigo pour en faire une finale nerveuse pour les dirigeants de la Premier League.

Après l’échec de l’Allemand, Guardiola a pu être vu par des caméras de télévision disant à Haaland « tu dois le prendre » et le Catalan a été interrogé sur l’incident après le match.

« Le match n’est pas terminé », a déclaré Guardiola au Match du jour. « Cela montre à quel point Erling est gentil et généreux. Si c’est 4-0 avec 10 minutes à jouer, OK. Mais à 2-0 ? Erling est le meilleur tireur de penalty en ce moment, donc il doit le prendre.

« Aujourd’hui, Erling aurait pu marquer deux ou trois buts. Il a incroyablement bien joué, dans son mouvement et tout… comment il s’est battu pour nous. J’aime féliciter Erling quand il ne marque pas.

« Si Gundo marque, tout le monde est ‘OK, triplé, bravo’. Mais un preneur est un preneur. A 2-0, c’est une affaire, pas une situation où nous ne pouvons pas l’oublier. »

Malgré la frayeur tardive, City a tenu bon pour la victoire et a mené Arsenal de quatre points avec quatre tours de la compétition à jouer.

La prochaine étape pour City est le match aller de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu mardi soir.