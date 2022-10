Haaland est le meilleur joueur du monde et Man City est imbattable

MANCHESTER, Angleterre – Erling Haaland est le meilleur joueur du monde en ce moment, et il a transformé Manchester City d’une grande équipe en une équipe capable d’épater tout le monde cette saison.

Il suffit de demander à Manchester United, battu 6-3 à l’Etihad dimanche, après un autre tour du chapeau de Haaland pour l’équipe de Pep Guardiola.

Phil Foden a également réussi un tour du chapeau lors d’une journée remarquable pour City, mais la star du spectacle était encore une fois Haaland, la signature estivale de 51 millions de livres sterling du Borussia Dortmund, qui se déchaîne à travers les défenses de la Premier League comme un adolescent jouant contre 9 ans. -vieux.

Haaland, 22 ans, a inscrit 14 buts en Premier League cette saison – plus de buts que 14 autres équipes de la ligue – et 17 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues pour City. Cela inclut des tours du chapeau lors de matchs à domicile successifs contre Crystal Palace, Nottingham Forest et maintenant United.

Juste pour souligner l’impact que Haaland a eu jusqu’à présent dans un maillot de City, il peut maintenant prétendre avoir marqué autant de tours du chapeau en Premier League – trois – que Cristiano Ronaldo. Haaland a égalisé l’attaquant de United après seulement huit matchs.

Michael Owen avait été le joueur le plus rapide à réussir trois tours du chapeau en Premier League. Il a fallu 48 matchs à Liverpool pour remporter son troisième, alors Haaland efface simplement des records qui devaient durer des décennies.

Il y avait quelque chose d’émouvant dans le fait que Ronaldo a passé les 90 minutes complètes sur le banc des remplaçants de United alors que Haaland déchirait son équipe. Ronaldo est au sommet du jeu mondial depuis plus d’une décennie, partageant la facturation en tant que meilleur joueur du monde avec Lionel Messi tout au long de cette période – mais le joueur de 37 ans saura maintenant que le relais est fermement passé à Haaland après le regardant de près à l’Etihad.

“Ce que fait Erling, il l’a fait en Norvège, en Autriche et en Allemagne, c’est la réalité”, a déclaré le directeur municipal Guardiola. “Avec la qualité que nous avons à ses côtés, cela l’aide à marquer des buts.

“Ce qu’il a fait – comment il marque, comment il se déplace, son incroyable instinct pour savoir quand le ballon arrive – je ne lui ai jamais rien appris. Il a tout ça de ses parents.

“J’ai eu des avant-centres incroyables dans ma carrière, mais ce que j’aime chez Erling, c’est que même à la fin du match, il est toujours impliqué et veut faire partie de la situation. Mais son talent est de mettre le ballon dans le fond du filet, c’est un attaquant fantastique, fantastique.”

Kylian Mbappe est peut-être le seul footballeur qui pourrait affirmer qu’il devrait être placé plus haut que Haaland comme le meilleur au monde, mais l’attaquant français n’a réussi que 11 buts en 10 matchs avec le Paris Saint-Germain cette saison. Ses chiffres sont insignifiants par rapport à ceux de Haaland.

Haaland et Mbappe vont dominer la scène mondiale dans les années à venir, tout comme Messi et Ronaldo l’ont fait au cours de la dernière décennie. Aucun des deux n’a encore remporté de Ligue des champions, mais il serait assez sûr de suggérer que l’un ou l’autre le fera bientôt.

C’est juste une énorme honte pour le football que Haaland ne soit pas à la Coupe du monde cette année en raison de l’échec de la Norvège à se qualifier – la plus grande compétition du jeu sans son meilleur joueur manquera certainement de quelque chose au Qatar.

Mais l’absence de Haaland de la Coupe du monde ne fera que le rendre meilleur, lui et City, cette saison. Alors que ses adversaires dépensent de l’énergie physique et psychologique au Qatar, il va se reposer et se préparer à repartir, plus frais que les autres, en seconde partie de saison.

C’est une perspective inquiétante pour les rivaux de City. Ils étaient déjà la meilleure équipe d’Angleterre avant l’arrivée de Haaland, mais bien qu’ils soient toujours à la traîne des premiers leaders Arsenal dans la course au titre, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que le mastodonte de Guardiola n’atteigne le sommet et ne se dégage avant de disparaître à l’horizon.

United a été la première équipe du Big Six à affronter City et Haaland cette saison. Avant le derby, on aurait pu suggérer qu’un démarrage en douceur de la campagne avait aidé Haaland à embellir ses statistiques et que le premier grand défi nous donnerait une image plus claire de ses capacités.

Après la raclée 6-3 de United, cependant, nous avons eu une image assez claire et c’est la même chose qu’avant : Haaland est pratiquement imparable.

Il a du rythme, de la puissance et un mouvement fantastique. Il a également un véritable instinct de buteur, ce qui lui permet d’accéder à des positions que la plupart des attaquants ne voient pas. Son deuxième but contre United, lorsqu’il s’est glissé au deuxième poteau pour convertir le centre de Kevin De Bruyne, était un exemple classique de Haaland repérant un écart alors que d’autres ne le feraient pas.

