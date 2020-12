L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland devrait rater le reste de 2020 en raison d’une blessure.

Dortmund confirmé mercredi que le joueur de 20 ans a contracté une blessure musculaire. Cela signifie qu’il ne figurera plus à Dortmund qu’après la pause hivernale.

Haaland devrait rater sept matchs au total, dont les matchs de Bundesliga contre l’Eintracht Francfort, le VfB Stuttgart, le Werder Brême et le FC Union Berlin. En plus de l’affrontement de mercredi dans le groupe F de la Ligue des champions avec la Lazio, il sera également indisponible pour le dernier match de groupe de Dortmund contre le Zenit St Petersburg.

La blessure de Haaland ouvre un espace pour l’attaquant de 16 ans de Dortmund Youssoufa Moukoko, la formation de départ. Moukoko a fait ses débuts en championnat le mois dernier, devenant le plus jeune joueur à le faire de l’histoire de la Bundesliga.

L’international norvégien a marqué 17 des 37 buts du Borussia Dortmund cette saison et a contribué trois passes en 14 apparitions. Depuis qu’il a rejoint le club du FC Salzbourg en janvier, il a marqué 33 buts et en a mis en place six en 32 matches.

Ses performances pour Dortmund ont été la preuve des capacités de l’attaquant qui l’ont déjà vu lié à un déménagement à Manchester United fin 2019.

Le mois dernier, il a remporté le Golden Boy Award, décerné par le journal italien Tuttosport, pour le meilleur jeune joueur d’Europe pour 2020.

Haaland est sous contrat avec Dortmund jusqu’en 2024 et aurait une clause de libération de 75 millions d’euros dans le cadre de son accord, bien qu’il ne puisse pas être activé avant 2022.