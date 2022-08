Haaland double donne à Man City un départ de rêve, Man Utd battu par Brighton

Londres (AFP) – Erling Haaland a marqué deux fois lors de ses débuts en Premier League alors que Manchester City a ouvert sa défense du titre avec une victoire 2-0 à West Ham, tandis que Manchester United a été battu 2-1 par Brighton lors du premier match d’Erik ten Hag en charger le dimanche.

Haaland a été à la hauteur du battage médiatique depuis son transfert du Borussia Dortmund pour donner aux champions un début de saison parfait dans la chaleur torride de l’Est de Londres.

West Ham a failli faire dérailler les chances de titre de City lorsqu’ils menaient 2-0 à la mi-temps lors de l’avant-dernier match de la saison dernière avant que les hommes de Pep Guardiola ne se battent pour le point qui a finalement devancé Liverpool en tête du tableau.

Mais ils n’étaient pas à la hauteur cette fois car Haaland a immédiatement prouvé la valeur de City en ajoutant un buteur éprouvé à son arsenal.

Le Norvégien a été signé en tant que successeur à long terme de Sergio Aguero et a commencé sa carrière à City tout comme le meilleur buteur du club avec un doublé lors de ses débuts en championnat.

Haaland avait raté des occasions lors de la défaite 3-1 de City contre Liverpool dans le Community Shield, mais l’avertissement de Guardiola selon lequel les buts allaient bientôt couler s’est avéré correct.

Le jeu de possession patient de City a épuisé les Hammers alors que les températures dans la capitale anglaise ont grimpé au-dessus de 30 degrés Celsius dimanche.

Haaland a pris la responsabilité depuis le point de penalty d’ouvrir son compte en Premier League après avoir été renversé par Alphonse Areola.

West Ham a commencé la seconde mi-temps avec une intention plus offensive, mais cela a simplement joué entre les mains de la nouvelle arme de City alors que Kevin De Bruyne a ouvert sa défense avec une passe sur la contre-attaque pour que Haaland galope au but et passe bas Areola.

– Mouettes trop lisses pour United –

Les fortunes contrastées des clubs de Manchester au cours des dernières saisons se sont poursuivies alors que United a subi une autre fausse aube lors du premier match de compétition de Ten Hag en charge.

Cristiano Ronaldo a commencé sur le banc des Red Devils en raison de son manque d’entraînement de pré-saison, les Portugais souhaitant apparemment une sortie d’Old Trafford pour jouer en Ligue des champions cette saison.

Brighton a battu United 4-0 lors de la dernière rencontre des équipes en mai et malgré la perte d’Yves Bissouma et Marc Cucurella pour plus de 100 millions de livres depuis (121 millions de dollars), les Seagulls étaient à nouveau trop lisses pour la défense aux pieds de plomb de United.

Deux fois en neuf minutes, Pascal Gross est entré sans marque au deuxième poteau pour s’insérer dans un filet non gardé avant la mi-temps.

Il a même fallu une erreur de Brighton pour que les hommes de Ten Hag trouvent le filet alors que Robert Sanchez frappait le ballon dans son propre filet contre le malheureux Alexis Mac Allister.

Ronaldo a reçu un accueil enthousiaste de la part d’une foule par ailleurs frustrée, mais n’a jamais eu une vision claire du but pour empêcher Brighton de remporter sa toute première victoire à Old Trafford.

“C’est le pire départ possible, d’être mené 2-0 à la mi-temps à Old Trafford”, a déclaré le capitaine de United, Harry Maguire.

« Ce n’est pas assez bon. Nous avons soufflé et soufflé pour en récupérer un et nous avons eu des chances d’égaliser. C’est un mauvais départ pour nous. »

Brentford a réussi à revenir de deux buts pour sauver un match nul 2-2 à Leicester.

Les Foxes ont été dans la tourmente à l’approche de la saison avec le capitaine de longue date Kasper Schmeichel rejoignant Nice et des rumeurs sur l’avenir de James Maddison et Wesley Fofana.

Les deux ont commencé et le corner de Maddison a permis à Timothy Castagne de marquer le premier but.

La superbe frappe de Kiernan Dewsbury-Hall à longue distance a ensuite doublé l’avance de Leicester au début de la seconde période.

Mais Brentford a rebondi pour prendre un point alors qu’Ivan Toney a utilisé sa force pour tirer à bout portant avant que Josh Dasilva ne trouve le coin supérieur.