Haaland dit que le penalty a été l’un des “moments les plus nerveux de sa vie”

Manchester City a battu Fulham à domicile 2-1 samedi. Une victoire des champions en titre de la Premier League contre une équipe nouvellement promue n’est peut-être pas une énorme surprise. Cependant, City a dû jouer un homme pendant plus de 65 minutes dans le match.

Joao Cancelo a été expulsé après avoir commis une faute sur un joueur de Fulham à l’intérieur de la surface. Les visiteurs ont également reçu un penalty, mais Cancelo a été montré en rouge parce qu’il n’a pas tenté le ballon.

L’attaquant superstar Erling Haaland a commencé le match sur le banc pour le match. L’international norvégien a été absent après avoir subi une légère blessure musculaire lors d’un match de Ligue des champions. Néanmoins, Haaland est entré dans la mêlée en seconde période et a eu un impact sur le résultat.

LE GAGNANT DU JEU MADE HAALAND NERvous

Haaland a marqué le but de la victoire sur penalty à la cinquième minute du temps additionnel. Après le match, la star de 22 ans a affirmé que ce moment massif le rendait extrêmement nerveux.

“J’étais nerveux [for the penalty]. Ce fut l’un des moments les plus nerveux de ma vie, mais fantastique”, a déclaré Haaland à Sky Sports. “Un penalty à la dernière minute, bien sûr, je serais nerveux. Mais sensation incroyable.

Il a également déclaré à quel point il était heureux d’être de retour sur le terrain après s’être remis de sa blessure. “J’ai été blessé pendant une semaine et c’est vraiment important de gagner”, a déclaré Haaland. “Je veux jouer tous les matchs. Difficile [to be on the sidelines] mais à la fin nous avons besoin de trois points et c’est ce que nous avons obtenu. Je suis si fatigué, mais si heureux. Tu n’as aucune idée.”

Haaland a également proclamé qu’aucune autre équipe ne pouvait jouer aussi bien après être descendue à 10 hommes pendant si longtemps. “Quand vous jouez à 10 contre 11 pendant 70 minutes, c’est difficile, je ne pense pas qu’aucune équipe le ferait aussi bien que nous l’avons fait aujourd’hui”, a déclaré l’attaquant à BBC Sport.

La victoire place Manchester City à la première place de la Premier League pendant au moins la journée. Arsenal peut revenir à la première place avec une victoire dimanche contre Chelsea.

Crédit photo : IMAGO / Colorsport