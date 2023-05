Haaland décroche le joueur FWA de l’année avec une marge record

L’attaquant superstar Erling Haaland a sans surprise remporté le prix du footballeur de l’année de la Football Writers ‘Association en tant que meilleur joueur d’Angleterre. L’attaquant de Manchester City a recueilli 82% des voix, le plus depuis le début de la Premier League. Haaland est actuellement au milieu d’une campagne historique avec les champions en titre.

Il a récemment battu le record de buts en championnat de 38 matchs précédemment établi par Mohamed Salah de Liverpool. Haaland compte désormais 35 buts en Premier League et un incroyable 51 dans tous les matches cette saison.

Haaland remercie ses coéquipiers et son entraîneur d’avoir accepté le joueur de l’année

« Gagner le Football Writers’ Award lors de ma première saison dans le football anglais est un honneur », a déclaré Haaland dans un communiqué vendredi. « J’essaie chaque jour d’être le meilleur possible, et être reconnu comme ça signifie beaucoup pour moi. »

« J’ai adoré mon séjour à City jusqu’à présent – mes coéquipiers sont incroyables et ils me donnent la chance de marquer des buts. »

Haaland a ajouté qu’il n’aurait pas pu remporter ce prix sans l’aide de ses coéquipiers de City.

« Je dois aussi beaucoup à Pep et à l’équipe derrière l’équipe ici à City. Tout le monde a été si bon avec moi depuis mon arrivée et je n’ai jamais travaillé avec d’aussi grands professionnels.

« Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. C’est un véritable honneur d’avoir remporté ce prix. Je me concentre maintenant sur le fait de terminer la saison aussi bien que possible et d’aider City à remporter des trophées.

Les coéquipiers d’Arsenal terminent deuxième et troisième; Kerr remporte le prix féminin

Le duo dynamique d’Arsenal composé de Bukayo Saka et Martin Odegaard a terminé respectivement deuxième et troisième lors du vote. Le coéquipier de Haaland’s City, Kevin De Bruyne, a terminé quatrième et l’ailier vedette de Manchester United, Marcus Rashford, a complété le top cinq. Au total, 15 joueurs de Premier League au total ont reçu des votes.

Sam Kerr de Chelsea a également remporté le prix du footballeur FWA de l’année chez les femmes. L’attaquant prolifique revendique désormais le prix lors de saisons consécutives avec les Blues. Kerr a 15 buts et cinq passes décisives en Super League féminine et en Ligue des champions. Elle est la première joueuse féminine à remporter le trophée au cours de saisons consécutives.

PHOTO : IMAGO / PA Images