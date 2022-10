Haaland de Manchester City doit rester en forme pendant la Coupe du monde

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a plaisanté en disant qu’il voulait que l’attaquant Erling Haaland arrête la nourriture et les boissons pendant la pause de mi-saison pour la Coupe du monde et revienne en forme pour diriger la chasse aux trophées du club dans la seconde moitié de la saison.

Le Norvégien Haaland, qui a marqué 22 buts en 15 matchs dans toutes les compétitions jusqu’à présent, ne se rendra pas au Qatar du 20 novembre au 20 décembre. 18 tournoi après que son pays n’ait pas réussi à se qualifier.

– Examen VAR: demande de pénalité Haaland, faute sur Lloris

– Coupe du monde : les 32 nations qualifiées

“Il sera à Marbella ou en Norvège. Cela dépend de son comportement à Marbella quant à sa qualité pour la seconde moitié de la saison”, a déclaré Guardiola aux journalistes lundi. “Il jouera au golf, j’espère qu’il ne mangera pas et ne boira pas beaucoup et qu’il reviendra en forme.

“Il est si intelligent. Une partie de cela est son éthique de travail. Il est l’un des premiers à arriver et l’un des derniers à partir. Il prend parfaitement soin de son corps. Il est bien éduqué dans la façon dont il doit vivre comme un professionnel et il a l’intention de s’améliorer.

“Je ne savais pas à quel point il se déplaçait bien dans les petits espaces de la surface, il marque beaucoup dans la surface. Il s’éloigne de l’action pour se rapprocher du but, ce genre de moments n’est pas facile pour un attaquant. “

City affrontera l’ancien club de Haaland, le Borussia Dortmund, en Ligue des champions mardi, après s’être qualifié pour les huitièmes de finale et n’avoir besoin que d’un match nul au Westfalenstadion pour s’assurer la première place du groupe G.

L’équipe de Guardiola a décroché une place dans la phase à élimination directe avec deux matchs à jouer après avoir obtenu 10 points en quatre matches, tandis que Dortmund est à la deuxième place avec sept points.

Dans le match inverse à Manchester, Haaland a attrapé un vainqueur acrobatique tardif alors que City est revenu par derrière pour gagner 2-1 et l’entraîneur de Dortmund Edin Terzic a fait l’éloge de l’attaquant, qui a marqué 86 buts en 89 apparitions pour le club de Bundesliga.

“Il n’y a que des émotions positives et bonnes quand on pense à Erling”, a déclaré Terzic aux journalistes. “Ce n’était pas seulement un joueur brillant, c’était aussi une personne vraiment fantastique dans le vestiaire et sur le terrain d’entraînement.

“Je pense que c’était bien pour lui d’être à Dortmund, c’était aussi bien pour nous de l’avoir ici. Mais maintenant, c’est un joueur de Manchester City, il marque des buts sous un maillot différent, et nous devons l’arrêter demain. “