Haaland de Man City libère le Viking qui sommeille en lui lors d’une séance photo

Erling Haaland a fermement embrassé ses ancêtres nordiques et s’est fait une silhouette effrayante en posant dans une tenue viking traditionnelle dans le cadre d’une séance photo visant à collecter des fonds pour une œuvre caritative.

En collaboration avec le célèbre photographe d’art David Yarrow, l’attaquant de Manchester City a laissé tomber ses cheveux, a enfilé ses fourrures, a pris sa hache de guerre et son bouclier, puis a pataugé jusqu’à la taille dans un fjord norvégien glacial afin de poser pour une série de photos. des clichés brillamment atmosphériques.

La séance photo a eu lieu dans le fjord d’Oslo, une grande crique située à proximité de la capitale norvégienne, Oslo. En raison de la température glaciale de l’eau, Haaland a pataugé très lentement dans la mer jusqu’à ce qu’elle atteigne son ventre. Dans une démonstration de solidarité impressionnante, il a été rejoint dans la mer par Yarrow, qui a grimpé après lui pour obtenir le meilleur angle possible.

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a déjà inscrit 60 buts depuis sa signature pour le club à l’été 2022. David Yarrow (@davidyarrow)

Mais les souffrances des deux hommes n’étaient pas inutiles. En plus de produire un ensemble d’images vraiment impressionnant, des tirages des images seront vendus pour collecter des fonds pour une œuvre caritative.

« Il y a de nombreuses personnes à remercier pour cette collaboration, notamment son père », a expliqué Yarrow. « [Haaland’s father Alfie] J’ai été enthousiasmé par l’idée que nous pourrions prendre une image qui permettrait de récolter des fonds pour des causes qui leur tiennent à cœur en Norvège. »

La décision a ensuite été prise de faire en sorte que Haaland s’habille avec les atours vikings pour capitaliser sur la présence physique renommée et l’apparence distinctive du formidable attaquant.

« Ce n’était pas la décision la plus difficile de jouer sur le thème des Vikings, car il est difficile d’imaginer un autre sportif au monde qui pourrait porter ce look de manière plus naturelle », a ajouté Yarrow.

Avec chaque tirage en édition limitée estimé entre 35 000 et 40 000 £, les photos émouvantes font partie de la nouvelle série Sporting Icon de Yarrow. Tous les bénéfices seront reversés à une cause caritative en Norvège, qui sera personnellement sélectionnée par l’attaquant de 23 ans.

En effet, les œuvres artistiques de Yarrow ont permis de récolter plus de 11 millions de livres sterling depuis 2016.

« Certaines missions sont un véritable privilège et s’accompagnent d’un sentiment de gratitude qui transcende tout besoin de gain commercial », a déclaré le photographe. « Comme tant de gens, j’aurais fait ça pour rien – et c’est exactement ce que nous avons fait. »