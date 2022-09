Erling Haaland a affronté son ancien club le Borussia Dortmund pour la première fois mercredi. L’attaquant de classe mondiale a passé deux ans et demi avec l’équipe allemande avant de se rendre à Manchester City cet été. Bien qu’il ait fallu du temps à l’international norvégien pour avoir un impact sur la nuit, Haaland a finalement marqué le but gagnant du match.

Erling Haaland porte un coup dur à son ancien club

Jude Bellingham a donné l’avantage à Dortmund avec une tête fantastique au début de la seconde période. Manchester City a ensuite marqué deux buts en quatre minutes pour récolter la victoire. Le défenseur John Stones a frappé une fusée dans le filet pour l’égalisation, puis Haaland a terminé son ancien club. L’attaquant n’a pas fêté son but par respect pour Dortmund. Il compte désormais 13 buts en seulement huit matches toutes compétitions confondues cette saison.

IL FAUT ÊTRE ERLING HAALAND CONTRE SON ANCIEN CLUB 💥 pic.twitter.com/QSmZ6COy8H – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 14 septembre 2022

Chelsea lutte contre Salzbourg

L’ère Graham Potter n’a pas connu un début gagnant. Chelsea a fait match nul contre le RB Salzburg à Stamford Bridge lors du premier match de Potter en charge. Les Bleus ont dominé pendant une grande partie du match, mais n’ont pas pu inscrire plus d’un but. Raheem Sterling a marqué le premier match quelques minutes après le début de la seconde période. Avec l’aide d’une défense sommaire à l’intérieur de la surface, Sterling a mis une belle finition de curling dans le filet.

Salzbourg, cependant, a riposté et a égalisé le score 27 minutes plus tard. Noah Okafor a poursuivi sur sa lancée en inscrivant son sixième but lors de ses sept derniers matchs. L’international suisse a terminé une contre-attaque mortelle pour ramener un point à l’Autriche. Le remplaçant Armando Broja n’a pas pu profiter d’une énorme chance dans le temps additionnel pour donner à Potter sa première victoire avec Chelsea.

Différentes histoires pour les clubs de Serie A

La Juventus a poursuivi sa chute avec une défaite 2-1 à domicile contre Benfica. La Vieille Dame n’a plus gagné qu’une seule fois lors de ses sept derniers matches. Les géants italiens ont bien commencé, grâce à un but d’Arkadiusz Milik dans les quatre minutes. Cette fois, ça a compté. Cependant, le club portugais a ensuite marqué deux fois pour prendre les trois points. La Juve a maintenant accordé plusieurs buts en trois matchs consécutifs.

Le gardien vétéran Alan McGregor a sauvé deux pénalités (une seule comptera techniquement), mais il n’a pas pu sauver les Rangers d’une défaite 3-0 contre Naples. Piotr Zielinski n’a pas réussi à convertir les deux tirs. Le penalty a dû être repris après que Matteo Politano ait empiété dans la surface de réparation. Politano a fini par prendre le troisième penalty de Naples de la nuit et l’a converti. Le club de Serie A a encore marqué deux fois grâce aux buts de Giacomo Raspadori et Tanguy Ndombele.

PHOTO : IMAGO / Sportimage