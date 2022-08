Haaland accusé de plongeon de pénalité “sans vergogne” (VIDEO)

L’attaquant norvégien a semblé faire une chute forcée contre Barcelone mercredi soir

La star de Manchester City, Erling Haaland, a été critiquée en ligne pour avoir semblé plonger lors d’un match de charité contre le FC Barcelone mercredi, bien que certains aient combattu le coin du Norvégien et affirmé qu’il avait été victime d’une faute.

Les deux équipes se sont rencontrées lors d’un match amical inhabituel trois semaines après le début de leurs saisons respectives en Espagne et en Angleterre, mais pour une bonne cause.

Dans une manifestation de soutien à la lutte contre la SLA, dont souffre l’ancien joueur du Barca et entraîneur des gardiens de but Juan Carlos Unzue, 91 000 fans ont rempli le Camp Nou pour voir les champions d’Angleterre affronter les géants de la Liga et ont eu droit à un six buts. Thriller en francais.

Avec Memphis Depay mettant le Barca en retard 3-2 avec ce qui pourrait s’avérer être son dernier but pour le club, Xavi Hernandez semblait être sur le point de remporter une première victoire en carrière contre son ancien entraîneur Pep Guardiola.

Après une longue pause alors que Luke Mbete a été soigné pour une blessure à la tête subie lors d’un affrontement avec Andreas Christensen, cependant, le jeu a repris et Haaland a fait une chute douteuse dans la surface pour mériter à son équipe un penalty que Riyadh Mahrez a converti à la 99e minute pour sceller un 3. -3 nul.

Plonger dans un match caritatif Haaland qu’est-ce que tu fais😭😭😭 pic.twitter.com/YYFw7yemHg — Sahil (@Criminal__x) 24 août 2022

Alors que les images de l’incident se répandaient en ligne, le débat faisait rage pour savoir si le jeune homme de 22 ans avait mal agi.

“Plonger dans un match de charité, Haaland, qu’est-ce que tu fais?” a demandé la légende dans un clip viral avec sa décision bien arrêtée.

“Tellement éhonté,” dit un autre spectateur.

“Ce qui est pathétique, c’est que le stylo a été donné. Mais oui, c’est gênant”, était une autre conclusion.

D’autres défendant Haaland ont insisté sur le fait que ce n’était pas une plongée, cependant.

“Il y a eu un contact et il faut qu’il tombe car son équipe a besoin d’un but. Tous les joueurs auraient fait de même. Haaland est intelligent”, était une prise alternative.

La vérification VAR est ici. Ce n’est pas une plongée. Il y a eu contact et il faut qu’il chute car son équipe a besoin d’un but.

Chaque joueur aurait fait la même chose. Haaland est intelligent 👏👏👏👏 pic.twitter.com/wtSPZBR4Mg – Azeez Sterlyn (@AzeezSterlyn) 24 août 2022

“Regardez attentivement ! Vous voyez sa jambe droite se faire toucher par le genou de Christensen. Ce n’est pas un plongeon. Mais c’est une pénalité très légère.” était une déduction distincte aux côtés de : “Non, c’était un tacle horrible, pour être honnête”.

Lorsque les ennemis de Haaland ont reçu l’ordre de “cri” par un utilisateur de Twitter qui a posté une photo de lui disant à la foule du Camp Nou de se taire, quelqu’un a noté que Haaland est “shushing et plonger dans un match de charité”.

“Personne ne pleure, c’est juste hilarant” il a été ajouté.

Avec trois buts en trois matches de Premier League jusqu’à présent pour le club qu’il a rejoint dans le cadre d’un contrat de 51 millions de livres sterling (60,4 millions de dollars) avec le Borussia Dortmund plus tôt cette année, Haaland a fait un début de vie impressionnant à City qui se poursuit avec la rencontre à domicile de samedi avec Palais de cristal à l’Etihad.