Haaland a l’air reposé, Man City ressemble aux favoris de la Coupe Carabao

MANCHESTER, Angleterre – Liverpool ne remportera pas de coupes Carabao consécutives après que Manchester City les a renvoyés chez eux jeudi avec une victoire spectaculaire 3-2 au quatrième tour pour City à l’Etihad. Man City se qualifie pour les quarts de finale, le tirage au sort pour connaître son adversaire ayant lieu peu de temps après le match.

Les buts d’Erling Haaland et de Riyad Mahrez ont été annulés par les égaliseurs de Fabio Carvalho et Mohamed Salah respectivement avant que Nathan Ake ne scelle la victoire de City avec une tête à la 58e minute.

Réaction rapide

1. City poursuit le record de Liverpool après avoir éliminé les détenteurs de la Coupe

Manchester City peut égaler le record de neuf victoires en Coupe EFL de Liverpool cette saison après avoir éliminé les vainqueurs de la saison dernière de la compétition.

Avec les géants londoniens Arsenal, Chelsea et Tottenham déjà hors compétition, la plus grande menace pour City de remporter la Carabao Cup semble à nouveau provenir de Manchester United ou de Newcastle alors que la coupe entre en quart de finale.

Mais peu importe qui City doit vaincre pour remporter la coupe à Wembley en février prochain, le manager Pep Guardiola et ses hommes sont clairement les favoris pour étendre leur domination sur la compétition.

City a remporté cinq des sept dernières Coupes Carabao, avec seulement Liverpool la saison dernière et United, en 2017, capable de lutter contre la coupe des griffes de City.

Depuis que Guardiola a pris en charge City à l’été 2016, l’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich a guidé le club vers neuf trophées majeurs, dont un triplé national en 2018-19.

Le défi auquel sont confrontés les clubs restants est donc évident : ils doivent trouver un moyen de battre City.

N’ayant pas joué depuis la mi-novembre en raison de l’arrêt de la Coupe du monde, la performance de City contre Liverpool était de mauvais augure.

Ils ont une telle profondeur et une telle expérience, ainsi que les objectifs de Haaland, qu’ils semblent déjà imparables.

Et avec la FA Cup qui doit commencer en janvier, combien de temps avant de commencer à parler de City poursuivant un quadruplé à nouveau ? C’est presque garanti.

2. Après avoir raté la Coupe du monde, Haaland et Salah sont de retour aux affaires

Erling Haaland et Mohamed Salah étaient deux des plus grands absents du Qatar 2022, la Norvège et l’Égypte n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde.

Mais après six semaines passées sur la touche à se reposer, les deux attaquants se sont immédiatement remis à marquer des buts dans ce match nul.

Haaland a marqué son 24e but de la saison lorsqu’il a échappé au marqueur Joe Gomez pour voler le centre de Kevin De Bruyne dans le filet à la 11e minute, mais l’ancien attaquant du Borussia Dortmund aurait pu – et aurait dû – marquer après seulement 25 secondes lorsqu’il a essayé un tir audacieux à longue distance.

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, n’a pas disputé la Coupe du monde qui vient de se terminer au Qatar, mais la pause lui a apparemment bien servi puisqu’il a commencé le match de jeudi contre Liverpool avec faim, marquant en 10 minutes. Matt McNulty/Manchester City FC via Getty Images

Quelques instants plus tard, Haaland a fait irruption dans la surface de réparation de Liverpool et a carrément envoyé le ballon à Cole Palmer alors qu’il aurait pu lui-même tirer au but.

Ce fut un début à couper le souffle pour le joueur de 22 ans, qui avait l’air désespéré de revenir sur le terrain après avoir passé trop de temps à regarder les autres meilleurs joueurs du monde jouer au Qatar.

Salah a mis plus de temps à démarrer, mais il a quand même inscrit son nom sur la feuille de match au début de la seconde période lorsqu’il a marqué sur 12 mètres après avoir été attaqué par Darwin Nunez.

Salah est un type d’attaquant différent de Haaland – plus de style et de soie que la puissance pure de Haaland – mais les deux sont sans aucun doute les deux meilleurs attaquants de la Premier League.

Après un match de retour, ils sont déjà tous les deux opérationnels en termes de buts et il est clair qu’il y en aura beaucoup plus à venir cette saison.

3. Les enfants montrent que l’avenir est radieux pour Liverpool et Man City

La profondeur des équipes de Manchester City et de Liverpool a été confirmée par la force des équipes de départ sélectionnées par les managers Pep Guardiola et Jurgen Klopp.

Mais alors que le mélange de joueurs de la Coupe du monde et de ceux qui n’ont pas réussi à se qualifier pour le Qatar était à prévoir, ce fut une surprise de voir Guardiola et Klopp donner des chances à leurs jeunes émergents à l’Etihad.

City a commencé avec l’arrière droit de 18 ans Rico Lewis et l’attaquant de 20 ans Cole Palmer, tandis que Liverpool avait Stefan Bajcetic (18 ans), Harvey Elliott (19) et Fabio Carvalho (20) dans leur ligne de départ- en haut.

Lewis et Palmer sont tous deux nés à moins de 10 miles de l’Etihad et sont la preuve de la politique jeunesse florissante de la ville, qui trouve et nourrit les meilleurs talents locaux.

Lewis s’est montré être un défenseur tenace et rapide et a donné du fil à retordre à Salah en seconde période, tandis que Palmer aurait dû marquer au moins deux buts dans une ouverture frénétique du match.

Carvalho et Elliott, qui ont tous deux signé pour Liverpool depuis Fulham, ont déjà montré leur capacité à Anfield et Carvalho a fait sa marque en marquant le premier égaliseur de son équipe dans la nuit.

Et Bajcetic, né en Espagne, dont le père serbe Srdan a joué aux côtés du père de Thiago Alcantara, Mazinho, au Celta Vigo, a été impressionnant au milieu de terrain avant d’être remplacé par Fabinho, plus expérimenté, à la mi-temps.

De nombreux grands clubs utilisent la Coupe Carabao pour donner des minutes à leurs jeunes prometteurs, et la prochaine génération de City et Liverpool a tenté sa chance dans ce match.

Notes des joueurs

Manchester City: Stefan Ortega 6; Rico Lewis 7, Manuel Akanji 6, Aymeric Laporte 6, Nathan Ake 7 ; Rodri 5, Ilkay Gündogan 6 ; Riyad Mahrez 7, Kevin De Bruyne 8, Cole Palmer 6 ; Erling Haaland 7.

Sous-titres : John Stones 6, Jack Grealish 6, Phil Foden 6, Bernardo Silva 6.

Liverpool : Caoimhin Kelleher 8 ; James Milner 6, Joe Gomez 5, Joel Matip 6, Andy Robertson 7 ; Harvey Elliott 7, Stefan Bajcetic 6, Thiago Alcantara 6 ; Darwin Nunez 7, Mohamed Salah 7, Fabio Carvalho 7.

Sous-titres : Nat Phillips 7, Fabinho 6, Alex Oxlade-Chamberlain 7, Jordan Henderson 6, Naby Keita 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Caoimhin Kelleher, Liverpool

Le gardien de Liverpool a sauvé son équipe plus d’une fois dans cette compétition, mais bien qu’il ait été du côté des perdants à cette occasion, l’international de la République d’Irlande a gardé son équipe dans le match alors que City dominait en première mi-temps.

Le pire : Rodri, Manchester City

Le milieu de terrain de Manchester City a joué avec un manque de discipline inhabituel. Il a expulsé Carvalho en première mi-temps et a réagi de manière excessive à un défi de Fabinho. Rodri aurait dû être expulsé avec deux cartons jaunes.

Faits saillants et moments marquants

S’il y avait des craintes qu’Erling Haaland se soit calmé pendant la pause de la Coupe du monde, il les a rapidement mis au repos. L’attaquant n’a pas fait le voyage au Qatar car son équipe norvégienne ne s’est pas qualifiée pour le tournoi, mais le temps libre semble l’avoir rajeuni.

Moins de 10 minutes de retour en action pour Manchester City, Haaland a trouvé son chemin vers un centre de Kevin De Bruyne et l’a voulu dans le filet, mettant Man City en tête 1-0 sur Liverpool:

JUSTE OÙ IL A ARRÊTÉ !! Erling Haaland place City devant ⚡ pic.twitter.com/PdMmP6JTCC — ESPN FC (@ESPNFC) 22 décembre 2022

Il n’a pas fallu longtemps à Liverpool pour riposter – moins de 10 minutes, en fait.

Fábio Carvalho a tapé sur un centre de James Milner pour une finition cool:

Carvalho ramène le niveau de Liverpool 🔥 pic.twitter.com/9Ax6m8K6ui — ESPN+ (@ESPNPlus) 22 décembre 2022

Le coup de sifflet de la deuxième mi-temps avait à peine été sifflé au moment où Manchester City a repris son avance. Au redémarrage, Riyad Mahrez a récupéré un ballon de Rodri, portant le score à 2-1 pour Man City.

Pour ne pas être en reste, Liverpool a marqué une minute plus tard avec Mohamed Salah inscrivant calmement un tir du pied gauche, assisté de Darwin Núñez. Mais vous ne pensiez pas que les buts s’arrêteraient là, n’est-ce pas ?

Manchester City a encore pris les devants une troisième fois à la 58e minute, avec un centre de De Bruyne trouvant la tête de Nathan Aké.

De Bruyne le met dans une assiette pour Nathan Ake 🎯 pic.twitter.com/4yYZOAAEXQ — ESPN FC (@ESPNFC) 22 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Nathan, le défenseur de Manchester City Ake sur le rythme du jeu: “Nous n’avions pas trop d’entraînement [before the game due players returning from the World Cup], donc c’était un peu dur à la fin, un peu à l’étroit là-bas. Mais je pense que tout le monde s’est bien battu, voir des joueurs absents depuis un petit moment arriver comme ça, c’était bien.”

Ake au retour de la Coupe du monde : “C’était une expérience de jouer en Coupe du monde, mais après quelques jours de congé, il faut revenir, dans un environnement différent, une façon de jouer différente, donc c’est un peu d’ajustement et tout ça. Mais nous sommes allés bien passé aujourd’hui et j’espère que nous continuerons comme ça.”

L’ailier de Manchester City Riyad Mahrez sur les chances de City maintenant que Liverpool est éliminé: “Je ne sais pas qui reste. Nous avons battu Chelsea et Liverpool, deux meilleures équipes. Nous verrons, mais nous allons prendre match par match et nous entraîner pour le prochain match de Premier League, ce qui est le plus important pour nous à le moment.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Erling Haaland a marqué son 24e but dans toutes les compétitions cette saison – le plus cette saison par un joueur des 5 meilleures ligues européennes. Il a marqué un but lors de trois de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues.

Kevin De Bruyne, qui a aidé le but de Haaland, a aidé un quart (6) des 24 buts de Haaland cette saison dans toutes les compétitions.

Suivant

Manchester City: Après une Coupe du monde qui a demandé plus aux partants de Man City que toute autre équipe de Premier League, les Citizens se rendent à Leeds pour affronter Leeds United le mercredi 28 décembre à 15 h HE. L’entraîneur de Leeds Jesse Marsch, ancien entraîneur de Haaland, a plaisanté en disant que l’attaquant de Man City devrait s’absenter du match s’il le voulait. Cela ne le dérangerait probablement pas si Haaland prenait la demande au sérieux – Man City est deuxième sur la table tandis que Leeds est 15e.

Liverpool : Les Reds sont de retour en Premier League après Noël, voyageant pour affronter Aston Villa le lundi 26 décembre à 14h30 HE. Villa occupe la 12e place du classement de la Premier League tandis que Liverpool occupe la 6e place.