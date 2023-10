On dirait que les États-Unis et Israël travaillent sur un plan pour aider les Gazaouis… et si le Hamas essaie de les arrêter, ils le regretteront !

Ok, donc ils ne le regretteront pas vraiment.

En fait, ils vont probablement juste rire MAIS quand même.

Regarde:

SECONDE. BLINKEN : « Les États-Unis et Israël ont convenu d’élaborer un plan qui permettra à l’aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d’atteindre les civils de Gaza, et eux seuls. » « Si le Hamas – d’une manière ou d’une autre – empêche l’aide humanitaire d’atteindre les civils,… pic.twitter.com/QokGZnHIQP – Briser911 (@Breaking911) 17 octobre 2023

Que vont-ils faire ? Écrire une lettre sévère ?

Ce fil explique tout :

Les États-Unis et Israël ont convenu d’élaborer un plan pour permettre à l’aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d’atteindre les civils à Gaza, a annoncé le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors d’un communiqué de presse depuis la succursale de l’ambassade américaine à Tel Aviv. (1/4) – Jacob Magid (@JacobMagid) 17 octobre 2023

Blinken affirme que le plan proposé par les États-Unis inclura « la possibilité de créer des zones pour aider à garder les civils hors de danger ». « Il est essentiel que l’aide commence à affluer vers Gaza dès que possible », a déclaré Blinken. (2/4) – Jacob Magid (@JacobMagid) 17 octobre 2023

Je ne peux m’empêcher de remarquer qu’aucun de ces plans ou discours n’aborde le fait que RIEN de tout cela ne se produirait si le Hamas n’avait pas attaqué Israël en premier lieu. Et qu’en est-il des otages ?

N’importe qui? Bueller ?

Le secrétaire a déclaré que les États-Unis étaient conscients que le Hamas pourrait tenter de saisir ou de détruire cette aide une fois qu’elle entrerait à Gaza, mais il affirme que les États-Unis condamneront de telles actions si elles se produisent et s’efforceront de les empêcher à l’avenir. (3/4) – Jacob Magid (@JacobMagid) 17 octobre 2023

Ooooh, il condamnera ces actions.

Nous sommes sûrs que le Hamas craint vraiment d’être condamné par les États-Unis ou par Israël.

Blinken remercie Israël d’avoir accepté le plan et déclare que le président américain Joe Biden a hâte d’en discuter davantage à son arrivée en Israël mercredi. (4/4) – Jacob Magid (@JacobMagid) 17 octobre 2023

Oui, le président Silver Alert se rend en Israël.

J’ai hâte de voir les prises chaudes…

Cet avertissement sévère concernant une éventuelle condamnation future fera probablement l’affaire. https://t.co/oWnkaQl89p – Mary Katharine Jambon (@mkhammer) 17 octobre 2023

Fera totalement l’affaire.

Génie.

