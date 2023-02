H5N1 au Canada : Cette souche de grippe aviaire pourrait-elle infecter les humains ?

Une souche de grippe aviaire s’adapte pour infecter les mammifères, ce qui fait craindre qu’elle ne se propage à la population humaine – et un vétérinaire dit qu’il est possible qu’elle provoque une autre pandémie.

La souche d’infection, appelée H5N1, est connue comme une forme “hautement pathogène” du virus A de la grippe aviaire et elle se propage le plus facilement entre les oiseaux. Les infections humaines connues actuelles ne sont le résultat que d’un contact direct avec des oiseaux infectés, selon un rapport du groupe de réflexion Institute for Progress basé à DC.

“C’est déjà des oiseaux infectés à travers le Canada, toutes les provinces du Canada ont signalé des cas de cette souche particulière de grippe aviaire”, a déclaré le Dr Shayan Sharif, professeur à l’Université de Guelph et doyen associé du Collège vétérinaire de l’Ontario.

Dans une interview avec Your Morning Wednesday de CTV, Sharif a déclaré qu’il y avait des inquiétudes car il semble que le virus soit de plus en plus adapté pour infecter les mammifères.

“Cela signifie qu’il ne reste probablement que quelques mutations pour contenir la capacité de transmission. Nous ne pouvons pas vraiment dire cela avec une confiance significative en ce moment, mais il y a différentes pièces du puzzle qui semblent se réunir. ” il a dit.

Selon les données compilées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments avec Changement climatique et Environnement Canada et la Coopérative canadienne de la santé de la faune, il y avait 1 730 cas confirmés et suspects de grippe aviaire au Canada en date du 15 février. La majorité des cas se trouvent au Québec. (359), Alberta (268) et Saskatchewan (246).

Actuellement, plusieurs fermes sont en quarantaine dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, en raison du H5N1. Au Québec, des milliers d’oiseaux malades ont été abattus à l’été 2022.

Au Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments répond aux éclosions en s’engageant dans la « destruction sans cruauté » des animaux infectés et exposés, en surveillant et en suivant, en mettant en œuvre des contrôles de quarantaine et de déplacement des animaux, des pratiques de décontamination et de zonage pour indiquer les zones infectées et exemptes de maladies.

Une épidémie chez des visons d’élevage en Espagne en octobre a fait craindre que le virus ne se propage aux mammifères. Les chercheurs qui ont rendu compte de l’incident ont souligné la nécessité de renforcer les mesures de biosécurité et de biosécurité dans le système agricole, et des programmes de surveillance sont nécessaires au niveau mondial.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, depuis 2003, 240 cas de grippe aviaire chez l’homme ont été enregistrés, dont 135 mortels.

Mais Sharif a déclaré que la probabilité que la maladie se propage parmi les humains est faible car, alors que la maladie est passée de l’animal à l’homme, ces personnes sont devenues des “hôtes terminaux” incapables de la transmettre à d’autres.

“Si le virus reste tel quel, il y a une probabilité très faible que ce virus puisse se transmettre d’homme à homme, mais il y a toujours une chance”, a-t-il déclaré.

Pour plus d’informations, regardez l’interview ci-dessus avec Sharif.