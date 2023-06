SAN DIEGO (AP) – H. Lee Sarokin, un juge fédéral qui a libéré le boxeur Rubin « Hurricane » Carter et dans une affaire historique, a déclaré que les compagnies de tabac engagées dans un « vaste » complot pour dissimuler les dangers du tabagisme, est décédé en Californie, les organes de presse ont rapporté vendredi. Il avait 94 ans.

Sarokin est décédé mardi à La Jolla, une communauté balnéaire de San Diego où lui et sa femme vivaient à la retraite, a rapporté le San Diego Union-Tribune.

Sarokin souffrait de fibrose pulmonaire et d’autres affections, a déclaré sa femme, Margie Sarokin, au journal.

Haddon Lee Sarokin était un diplômé né dans le New Jersey du Dartmouth College et de la Harvard Law School. Il a été nommé juge fédéral par l’ancien président Jimmy Carter et a siégé au tribunal de district du New Jersey de 1979 à 1994 et à la cour d’appel de 1994 à 1996.

En 1985, Sarokin a annulé les condamnations de Rubin « Hurricane » Carter et John Artis, deux hommes noirs condamnés à tort pour le meurtre de trois hommes blancs. Sarokin a jugé que leurs poursuites étaient fondées « sur un appel au racisme plutôt qu’à la raison, à la dissimulation plutôt qu’à la divulgation ».

La décision a été maintenue après que la Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre un appel.

L’innocence de Carter avait été défendue par des célébrités et était à la base d’une chanson de 1975 de Bob Dylan.

Sarokin a déclaré à l’Union-Tribune en 2014 que Carter l’appelait chaque année le 7 novembre, jour anniversaire de la décision.

En 1988, Sarokin a également présidé une affaire de responsabilité historique contre des compagnies de tabac. Les décisions préalables au procès de Sarokin ont ouvert la voie à la présentation de documents d’entreprise comme preuve. Lorsque les avocats de l’entreprise ont demandé à Sarokin de rejeter l’affaire en leur faveur, il a refusé, affirmant que les preuves montraient que l’industrie du tabac était engagée dans un complot « vaste dans sa portée, sournois dans son objectif et dévastateur dans ses résultats ».

L’affaire a conduit un jury à attribuer 400 000 $ à la succession de Rose Cipollone, décédée après des décennies de tabagisme.

Une cour d’appel a annulé le verdict et retiré Sarokin d’une deuxième affaire similaire, affirmant que certains des commentaires de Sarokin suggéraient un parti pris contre les fabricants de tabac, ce qu’il a nié. Cependant, les documents de l’affaire ont contribué à ouvrir la voie à une vague de poursuites similaires intentées par les procureurs généraux des États en 1998.

Sarokin a rendu quelque 2 500 décisions au cours de sa carrière, parmi lesquelles décidant qu’un sans-abri ne pouvait pas être exclu d’une bibliothèque publique en raison de son odeur.

« Il n’a jamais eu peur de dire ce qu’il pensait », a déclaré sa femme.

À la retraite, Sarokin était un contributeur régulier au HuffPost et a écrit une douzaine de pièces sur des thèmes de justice sociale et de droits civils qui ont été mises en scène par le North Coast Repertory Theatre régional.

En plus de sa femme, Sarokin laisse dans le deuil cinq enfants et 11 petits-enfants.

The Associated Press