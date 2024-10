Gypsy Rose recommande aux frères Menendez de suivre une thérapie s’ils sont libérés de prison

Nous avons rencontré Gyspy à LAX dimanche… et nous avons dû lui poser des questions sur le Érik et Lyle Menéndez qui purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de leurs parents – même si leur cas fait l’objet d’une attention renouvelée en raison des preuves étayant les affirmations selon lesquelles leur père les aurait agressés sexuellement.

Elle dit que les victimes de maltraitance doivent être davantage défendues et que les prisons doivent être réformées… et elle espère que quelque chose pourra être fait si Erik et Lyle ont été maltraités.

Quand on lui dit Kim Kardashiansoutient Erik et Lyle, Gypsy qualifie la star de télé-réalité et magnat de « femme sage »… et l’applaudit pour elle travail de réforme pénitentiaire.