Gypsy Rose Blanchard, victime d’abus qui a comploté le meurtre de sa mère, sera libérée de prison plus tôt que prévu

Gypsy Rose Blanchard, la victime de maltraitance qui a été reconnue coupable du meurtre de sa mère, sera libérée plus tôt que prévu.

Blanchard, 32 ans, a obtenu une libération conditionnelle et sera libérée du centre correctionnel de Chillicothe, dans le Missouri, le 28 décembre, trois ans avant sa date de libération initiale, a confirmé un porte-parole du département correctionnel du Missouri le 29 septembre dans un e-mail. À aujourd’hui.

En 2016, Gypsy Rose Blanchard a été condamnée à 10 ans de prison pour son rôle dans le meurtre de sa mère, Clauddine « Dee Dee » Blanchard, qui a été poignardée à mort l’année précédente par Nicholas Godejohn, alors petit-ami de Gypsy Rose Blanchard.

La gitane Rose Blanchard aurait été victime du syndrome de Munchhausen par procuration, un trouble psychologique dans lequel un soignant rend quelqu’un malade ou crée l’illusion qu’il est malade afin d’attirer l’attention, le Springfield News-Leader a rapporté.

À la barre, Gypsy Rose Blanchard a décrit comment sa mère l’avait emmenée chez des médecins tout au long de sa vie pour la soigner de diverses affections, notamment la leucémie, la dystrophie musculaire, qu’elle n’avait jamais eues.

Gypsy Rose Blanchard a expliqué comment sa mère l’a forcée à utiliser à la fois un fauteuil roulant et un réservoir d’oxygène alors qu’elle n’avait besoin ni de l’un ni de l’autre : selon le Springfield News Leader.

Cette affaire bizarre a fait la une des journaux nationaux et a inspiré plusieurs documentaires et une série limitée sur Hulu mettant en vedette Joey King et Patricia Arquette.

Voici ce qu’il faut savoir sur le cas de Gypsy Rose Blanchard.

Qui est Gypsy Rose Blanchard?

Gypsy Rose Blanchard et son petit-ami de l’époque, Nicholas Godejohn, ont été arrêtés en 2015 en lien avec le meurtre de la mère de Gypsy Rose Blanchard, Dee Dee Blanchard, qui a été retrouvée poignardée à mort chez elle à Springfield, Missouri.

Au cours de son procès, Gypsy Rose Blanchard a admis qu’elle avait fait en sorte que Godejohn se rende au domicile familial à Springfield pour tuer sa mère, selon Ozarks d’abord.

Après le meurtre, le couple s’est rendu au domicile de Godejohn dans le Wisconsin, où ils ont été arrêtés quelques jours plus tard.

Que lui a fait la mère de Gypsy Rose Blanchard ?

Dee Dee Blanchard semblait avoir souffert du syndrome de Munchhausen par procuration, un trouble psychologique dans lequel un soignant rend quelqu’un malade ou crée l’illusion qu’il est malade afin de recevoir de l’attention.

Dee Dee Blanchard « était convaincue que Gypsy souffrait d’un large éventail de problèmes de santé », selon Les Ozarks en premier. Elle a emmené sa fille chez divers spécialistes pour obtenir un traitement pour ses prétendues maladies, « y compris des prescriptions de médicaments antiépileptiques et des interventions chirurgicales ».

En plus de forcer sa fille à utiliser un fauteuil roulant et un réservoir d’oxygène, dont elle n’avait pas besoin, Dee Dee Blanchard a rasé la tête de sa fille et l’a forcée à manger via une sonde d’alimentation, Gypsy Rose Blanchard dit le Dr Phil McGraw dans une interview télévisée en 2017,

Après l’ouragan Katrina, le duo mère-fille a déménagé à Aurora, dans le Missouri, où Dee Dee Blanchard a déclaré aux médecins que le dossier médical de sa fille malade avait été détruit par l’ouragan. selon Ozarks First.

Un groupe local d’Habitat pour l’humanité a construit une maison accessible aux fauteuils roulants à Springfield pour les Blanchard en 2008.

La mère et la fille ont également fait l’objet de dons et de cadeaux, dont un voyage à Disney World, de la part de divers groupes caritatifs de la communauté.

Le couple a également rencontré la chanteuse country Miranda Lambert par l’intermédiaire de la Fondation Make-a-Wish, Les Ozarks en premier signalé.

Les médecins ne soupçonnaient-ils pas que Dee Dee Blanchard mentait ?

Certains médecins ont rejeté les affirmations de Dee Dee Blanchard concernant les diverses maladies de sa fille.

Le Dr Bernardo Flasterstein, neurologue du Missouri, a commencé à douter de l’affirmation de Dee Dee Blanchard selon laquelle sa fille avait reçu un diagnostic de dystrophie musculaire en Louisiane lorsqu’il n’a remarqué aucune anomalie dans ses IRM et ses tests sanguins. Ozarks a été signalé pour la première fois.

Flasterstein a contacté les médecins de Gypsy Rose Blanchard en Louisiane et a appris que sa biopsie musculaire originale pour tester la SEP s’était révélée négative.

Gypsy Rose Blanchard et Nicholas Godejohn tous deux reconnus coupables de meurtre ?

Nicholas Godejohn a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie après avoir plaidé non coupable.

Gypsy Rose Blanchard a conclu un accord avec le procureur du comté de Greene, Dan Patterson, qui a pris en compte les abus qu’elle avait subis de la part de sa mère, a rapporté Ozarks First.

Elle a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et a été condamnée à 10 ans de prison.

Quand Gypsy Rose Blanchard allait-elle initialement sortir de prison ?

La libération de Gypsy Rose Blanchard en décembre interviendra après avoir purgé sept ans de sa peine initiale de 10 ans, a confirmé le département correctionnel du Missouri à TODAY.com.

Y a-t-il eu des émissions spéciales télévisées sur l’affaire ?

En 2017, HBO a diffusé un documentaire sur le cas de Blanchard, intitulé « Mommy Dead and Dearest ». Le film comprenait des entretiens avec Gypsy Rose Blanchard et Nick Godejohn.

En 2018, Investigation Discovery a diffusé « Gypsy’s Revenge », un documentaire spécial de deux heures sur l’affaire qui présentait des entretiens avec Blanchard et Godejohn.

En 2019, Hulu a diffusé une série policière en huit parties inspirée de l’affaire, mettant en vedette Joey King dans le rôle de Gypsy Rose Blanchard et Patricia Arquette dans le rôle de Dee Blanchard.

La même année, Lifetime a diffusé un film dramatisant l’affaire comme « inspiré d’événements réels » intitulé « Love You To Death ».

Gypsy Rose a fait une déclaration à Bustle après la sortie de « The Act », en disant : « Je ne peux pas regarder L’acte. Cependant, je pense qu’il est très injuste et peu professionnel que la productrice et coproductrice Michelle Dean ait utilisé mon vrai nom et mon histoire sans mon consentement et sans mon droit à vie de le faire. Des poursuites judiciaires seront donc engagées contre les créateurs de la série. Je souhaite partager mon histoire et faire connaître Munchausen par procuration, dans l’espoir de pouvoir encourager ceux qui pourraient être victimes d’abus à s’exprimer, car quelqu’un écoutera. Aucun enfant ne devrait jamais être maltraité, surtout de la part de ses parents.

Dean, qui a écrit le viral Buzzfeed article sur Gypsy Rose Blanchard et a créé « The Act », a déclaré à Elle, « L’émission n’est pas une œuvre de journalisme. » Elle a poursuivi: « Vous n’avez pas besoin d’en tirer des informations, mais nous avons pensé que l’ensemble de la série devrait être fondé sur les voyages émotionnels des personnages. »

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com