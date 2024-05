Gypsy Rose Blanchard partage le travail choquant de 9h à 17h qu’elle veut (Exclusif)

Gitane Rose Blanchard n’est pas intéressé à vivre la vie d’une célébrité. La star de télé-réalité de 32 ans, anciennement incarcérée, se prépare à la sortie de sa nouvelle série documentaire Lifetime, Gypsy Rose : La vie après le confinementmais partage avec Deidre Behar d’ET qu’elle ne prévoit pas d’être aux yeux du public pour toujours.

« Oh, mon Dieu, non », dit-elle à ET. « Je pense que tout a été très excité et j’ai eu de merveilleuses opportunités, mais je ne les vois pas durer, et je pense qu’il arrive un moment où je dois faire un choix. Et c’est quand dois-je dire ça suffit ? Et je pense qu’après avoir passé si longtemps mon nom sous les projecteurs, ce moment arrive très bientôt. »

Gypsy est allée en prison pour son implication dans le meurtre de sa mère, Dee Dee Blanchard. Gypsy et son petit-ami de l’époque, Nicholas Godejohn, ont été reconnus coupables en 2016 pour avoir orchestré le meurtre de Dee Dee, qui avait manipulé la vie de sa fille et l’avait présentée comme une malade en phase terminale.

Gypsy Rose a été libérée de prison en décembre 2023 après avoir purgé 85 % de sa peine.

Gitane Rose Blanchard – Actualités ABC

Alors, à quoi ressemblerait le retour à la vie civile ?

« Une partie de moi se dit que je devrais peut-être aller travailler chez McDonald’s. J’adore ces frites ! » elle dit. « Je ne sais pas. Mais j’aime aussi le commerce de détail. Peut-être quelque chose au centre commercial, comme le maquillage ou Sephora ou quelque chose comme ça – parce que j’adore le maquillage. »

Cependant, Gypsy Rose a quelques limites avec lesquelles elle devra faire face avant d’obtenir un emploi de 9h à 17h.

« Quand les choses se calment et que je n’ai aucune obligation, j’ai envie d’avoir un 9h à 17h, mais je dois d’abord apprendre les choses qui m’y amènent », explique-t-elle. « Je travaille toujours sur la conduite automobile. Je dois obtenir mon permis de conduire, comme je l’ai déjà dit. Donc, pour accéder à un emploi, je dois savoir conduire. »

Gypsy Rose Blanchard en mai 2024. – Jesse Grant/Variété via Getty Images

Quant à savoir pourquoi elle voulait présenter sa vie après la prison dans la nouvelle série, Gypsy dit à ET qu’elle veut changer la perception du public à son égard.

« Je voulais montrer aux gens que je pouvais être plus que ce qu’on me qualifiait », dit-elle. « Les gens ont des idées préconçues sur qui je suis, alors laissez-moi briser ce moule et leur montrer qui je suis vraiment. »

Dans la série, Gypsy Rose aborde sa vie dans le monde en dehors de la prison, naviguant dans son mariage avec Ryan Anderson, qu’elle a épousé en prison en 2022. D’après la bande-annonce, il est clair que la romance du couple est tendue, et Gypsy finit par demander divorce.

Gypsy Rose Blanchard avec Ken Urker et Ryan Anderson. – ET

Elle ravive également sa relation avec son ex-fiancé Ken Urker, qui envisage de s’installer bientôt en Louisiane pour être près d’elle.

Gypsy Rose Blanchard : La vie après le confinement fait ses débuts le 3 juin sur Lifetime.

