Gypsy Rose Blanchard parle de chirurgie esthétique, des réseaux sociaux, de son mariage et bien plus encore

Gypsy Rose Blanchard parle de sa vie quelques mois après être libéré de prisonoù elle a purgé une peine pour le meurtre de sa mère, Clauddinnea « Dee Dee » Blanchard, en 2015.

Dans une interview avec ABC News, diffusée jeudi, Gypsy Rose Blanchard a parlé à Juju Chang de sa transition vers une vie normale depuis sa sortie du centre correctionnel de Chillicothe le jeudi 28 décembre 2023.

Gypsy Rose Blanchard parle avec ABC News.

La figure controversée et compliquée a rassemblé près de 10 millions de followers sur TikTok seulement depuis sa sortie de prison, où elle donne un aperçu de sa vie – du tournage de tutoriels de maquillage au partage de ses recettes secrètes de prison.

Interrogée sur sa décision de rester sous les feux de la rampe, elle a répondu à Chang : « Parfois, j’ai l’impression que je n’ai pas le choix. »

« Je veux dire, je pense qu’en ce qui concerne les médias sociaux, je pense que je voulais être comme tout le monde – et avoir le droit à la liberté d’avoir accès aux médias sociaux et d’interagir avec mes amis en ligne », a-t-elle déclaré. « Je ne pensais pas que j’aurais 9,8 millions de followers. »

En plus d’attirer l’attention sur les réseaux sociaux, Gypsy Rose Blanchard a également fait peau neuve, après s’être fait refaire le nez.

« Je voulais le faire pour moi-même, pour mon estime de moi, pour ce qui me permettrait de me sentir belle dans ma peau », a-t-elle partagé à propos de sa décision, notant qu’elle a toujours été très gênée par son nez.

Au cours de la conversation, Gypsy Rose Blanchard a accepté lorsque Chang a déclaré qu’elle était souvent décrite comme « la victime de Munchausen ou le meurtrier ».

Gypsy Rose Blanchard a également évoqué ce qu’elle pensait être la réaction du public face à sa liberté.

« Très honnêtement, je commence à avoir l’impression qu’ils veulent une victime parfaite et qu’une victime parfaite n’existe pas », a-t-elle expliqué. « Dans leur esprit, la victime parfaite serait morte. Et maintenant que j’ai survécu et que l’auteur des abus est celui qui est mort, alors je ressens de la haine. »

Gypsy Rose Blanchard et son petit-ami de l’époque, Nicholas Godejohn, ont été arrêtés en 2015 pour le meurtre de « Dee Dee » Blanchard, qui a été retrouvée poignardée à mort dans sa maison de Springfield.

Gypsy Rose Blanchard a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et a passé près de neuf ans derrière les barreaux pour sa participation à l’orchestration du meurtre de sa mère. Godejohn a été condamné à la prison à vie après sa condamnation pour meurtre au premier degré et purge toujours sa peine derrière les barreaux.

« Dee Dee » Blanchard aurait abusé de sa fille en la convainquant qu’elle était malade pendant des années alors qu’elle ne l’était pas.

« Dee Dee » Blanchard a dépeint Gypsy Rose Blanchard au public comme une enfant fragile et handicapée qui souffrait de multiples maladies, dont la leucémie et la dystrophie musculaire, la soumettant à une vie en fauteuil roulant, une sonde d’alimentation et des interventions chirurgicales inutiles.

Gypsy Rose Blanchard s’exprime dans sa première interview télévisée après sa sortie de prison

Sur la base d’une évaluation par des professionnels, Gypsy Rose Blanchard a été jugée victime du trouble psychologique de sa mère, communément appelé « Syndrome de Munchausen par procuration », où un parent cherche de la sympathie à travers les maladies exagérées ou inventées de ses enfants.

Quant à sa vie personnelle, alors qu’elle était encore incarcérée en 2022, elle a épousé Ryan Anderson, qui a attendu à l’extérieur de la prison après sa libération. Anderson a écrit à Gypsy Rose Blanchard au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Cependant, leur relation s’est effondrée après que Gypsy Rose Blanchard a demandé le divorce en avril.

Abordant le sujet, elle a déclaré : « Je pense que les gens doivent comprendre que Ryan et moi étions en couple depuis trois ans. Et au cours de ces trois années, nous avons traversé beaucoup de hauts et de bas. Et parfois, les relations prennent tout simplement du temps. » son cours. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait du vrai dans les informations selon lesquelles elle aurait peur d’Anderson, elle a répondu : « Je n’ai pas peur de Ryan. »

« Je pense qu’il s’est passé certaines choses que nous souhaiterions tous les deux ne pas avoir », a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle ne regrettait pas cette relation mais qu’elle regrettait de s’être mariée alors qu’elle était encore en prison.

Pendant ce temps, dans une déclaration à ABC News, l’avocat d’Anderson a déclaré : « Toutes les allégations d’abus portées contre M. Anderson sont fausses et catégoriquement niées, et nous considérons que de telles allégations sont de nature diffamatoire. »

En janvier, Gypsy Rose Blanchard a partagé plus de détails sur sa vie dans une série documentaire à vie intitulée «Les confessions en prison de Gypsy Rose Blanchard».

Dans la foulée du documentaire, Lifetime a annoncé la date de diffusion d’une nouvelle série documentaire de huit épisodes intitulée « Gypsy Rose: Life After Lock Up », qui sera diffusée le 3 juin à 21 h HE/PT.

La nouvelle série suit Gypsy Rose Blanchard alors qu’elle vit la vie de femme libre, notamment en renouant avec sa famille et en vivant enfin avec Anderson pour la première fois, selon un communiqué de presse du réseau.

À l’avenir, elle s’efforce de faire la paix avec son passé, y compris avec sa défunte mère.

Gypsy Rose Blanchard a reçu des réactions négatives après avoir mentionné sa mère « Dee Dee » Blanchard dans un message de célébration de la fête des mères.

Dans le message qui a maintenant été supprimé, elle a déclaré : « Il ne faut pas oublier que ma propre mère biologique n’est pas là. »

En discutant de l’événement avec « GMA », Gypsy Rose Blanchard a déclaré : « Je voulais honorer sa mémoire. Et si j’ai de la haine pour ça, qu’il en soit ainsi. »

Reconnaissant qu’elle serait toujours considérée comme quelqu’un qui a contribué au meurtre de sa mère, elle a expliqué : « Je vis quotidiennement ma propre culpabilité. Et ce n’est donc pas comme si je pourrais jamais m’en cacher. »

« Mais je ne sais pas si les gens veulent que je me mette en boule et que je me mette à pleurer tout le temps. Je ne peux pas vivre de cette façon. Je dois me guérir », a-t-elle ajouté.

Gypsy Rose Blanchard est également retournée vivre avec son père et sa belle-mère, Kristy Blanchard, qu’elle appelait sa mère.

S’extasiant devant elle, elle a déclaré que Kristy Blanchard « était la seule personne dont je savais qu’elle avait sans aucun doute à cœur mes meilleurs intérêts ».

Dans une interview avec « GMA », Kristy Blanchard a fait écho à un sentiment similaire à propos de sa belle-fille, affirmant que Gypsy Rose Blanchard avait « voyagé un long chemin » et qu' »elle n’était plus une petite fille douce ».

Quant aux conseils maternels qu’elle donnerait à sa belle-fille, elle a partagé : « Ce que tu ne sais pas ne te fait pas de mal. »

« Ce que les gens disent d’elle montre assez bien leur caractère », a déclaré Kristy Blanchard. « Et sachez simplement dans son cœur que les gens qui la connaissent et l’aiment connaissent la vérité. »

Kristy Blanchard a ajouté : « La vérité est qu’elle est remarquable. »

« Gypsy Rose: Life After Lock Up » sera diffusé le 3 juin à 21 h HE/PT sur Lifetime.