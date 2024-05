Gypsy Rose Blanchard dit qu’elle regrette d’avoir épousé Ryan Anderson et parle de son avenir avec Ken Urker (Exclusif)

Gitane Rose Blanchard s’ouvre à son sujet ex-mari, Ryan Andersonet ce que l’avenir lui réserve avec son ex-fiancé et petit ami actuel, Ken Urker.

Dans une interview exclusive avec Deidre Behar d’ET, Gypsy a parlé franchement de ses regrets concernant son mariage avec Ryan, de sa relation avec Ken et de ses nouvelles docuseries Lifetime, Gypsy Rose Blanchard : La vie après le confinement.

La nouvelle série, une suite à Les confessions en prison de Gypsy Rose Blanchardoffre un regard intime sur la vie de Gypsy après son incarcération, et la femme de 32 ans a expliqué pourquoi elle voulait le faire.

« Parce qu’honnêtement, tu sais, quand j’étais en prison, Les confessions en prison C’était une façon pour moi de partager mon histoire de manière très exclusive et ce que je vivais en prison avec mon audience de libération conditionnelle », dit Gypsy. « Je suis tellement fatigué de cette version carcérale de moi-même… Je suis fatigué d’étiquettes… Je voulais montrer aux gens que je pouvais être plus que ce que l’on m’étiquetait. »

Le mariage éclair de Gypsy avec Ryan, qui a eu lieu alors qu’elle était encore en prison, s’est soldé par des regrets. « Je ne regrette pas ma relation avec Ryan, mais je regrette de m’être marié si vite en prison. Vivre avec quelqu’un est tellement différent… maintenant, avec le recul, je comprends où [people] venaient », réfléchit Gypsy.

Elle a révélé que la décision de mettre fin au mariage n’était pas due à un seul incident mais plutôt à l’aboutissement de plusieurs facteurs, malgré les affirmations des médias selon lesquelles des problèmes insignifiants étaient à blâmer. « Cela n’avait rien à voir avec ce que disaient les gros titres à propos d’un réfrigérateur et de la nourriture… c’était un tas de choses qui étaient toutes rassemblées », précise-t-elle.

Actuellement, Gypsy et Ryan en sont aux premiers stades de leur divorce. « Nous n’en sommes qu’au début, donc ce sera en octobre car nous devons attendre 180 jours pour que ce processus démarre », note Gypsy, ajoutant qu’ils n’ont pas encore eu leur première date d’audience.

Contrairement à sa relation difficile avec Ryan, Gypsy a parlé chaleureusement de raviver sa romance avec Ken. « En arrivant à cet état d’esprit, où je me sentais au cours de quelques mois, je me sentais plus déconnecté de Ryan émotionnellement… Ken et moi sommes toujours restés amis même après notre rupture en 2019 », partage Gypsy.

Malgré les objections de Ryan à sa relation renouvelée avec Ken, Gypsy et Ken se sont retrouvés. « Quand mon mariage s’est terminé… Ken et moi étions en train de développer une reconnexion », dit-elle.

Gypsy a décrit sa relation actuelle avec Ken comme un voyage vers le bonheur. « Je t’ai toujours aimé, tu m’as toujours aimé… alors soyons heureux », raconte Gypsy à propos d’une rencontre cruciale avec Ken fin avril.

Bien que Ken ne vive pas encore en Louisiane, Gypsy a confirmé qu’il déménagerait « très bientôt », mais qu’ils ne vivraient pas ensemble immédiatement en raison de ses conditions de libération conditionnelle. « Je dois être libéré sur parole auprès de ma famille… nous n’allons pas vivre ensemble… nous nous rendrons visite, nous nous verrons, nous sortirons ensemble, nous sortirons ensemble et ferons ça le de la bonne manière », dit-elle.

Ken apparaîtra également dans les nouvelles docu-séries, mais avec quelques réserves initiales. « Je fais ça depuis si longtemps et je suis à l’aise devant les caméras alors que lui ne l’est pas », note Gypsy.

Mais malgré la timidité initiale de Ken, elle pense que leur alchimie à l’écran trouvera un écho auprès des téléspectateurs. « Notre énergie devant la caméra est comme si vous pouviez voir la connexion, vous pouvez voir l’amour, c’est très évident », partage-t-elle.

Répondant aux critiques qui se demandaient pourquoi elle avait épousé Ryan si elle sentait que Ken était son âme sœur, Gypsy a expliqué que leurs vies avaient pris des chemins différents. « En 2019, il a mis fin à la relation… et j’étais sur le mien. Ryan était mon partenaire à l’époque. Ken et moi étions juste sur deux chemins distincts à ce moment-là, et nos chemins se reconnectent maintenant », a-t-elle déclaré. dit.

Alors que Gypsy entame ce nouveau chapitre de sa vie, elle reste optimiste quant à son avenir et à l’évolution de ses relations. « Tout va vraiment bien entre nous », affirme-t-elle à propos de sa relation avec Ken, impatiente de partager son voyage avec le monde dans sa nouvelle série.

Gypsy Rose Blanchard : La vie après le confinement fait ses débuts le 3 juin sur Lifetime.

