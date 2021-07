Gymnastique féminine américaine, le softball vise l’or

La quatrième journée des Jeux olympiques de Tokyo sera marquée par l’un des événements les plus attendus de 2021 – la finale par équipe de gymnastique féminine. Après un tour de qualification pas si impressionnant, l’équipe américaine de gymnastique féminine dirigée par Simone Biles cherchera à récupérer son statut de grande favorite et à remporter une troisième médaille d’or consécutive par équipe tôt mardi aux États-Unis (6 h 45 HE).

L’équipe des États-Unis peut également remporter une autre médaille d’or en softball après une victoire de barrage contre le Japon lundi – la même équipe qu’elle affrontera dans le match pour la médaille d’or à 7 h HE. Le softball américain cherchera également à venger une perte de médaille d’or aux Jeux olympiques de 2008 contre le Japon, la dernière fois que le sport faisait partie des Jeux d’été.

Les autres épreuves finales qui se déroulent incluent quatre épreuves de natation et le triathlon féminin, mais toutes les épreuves en plein air pourraient toutes être confrontées à des implications météorologiques, car la tempête tropicale Nepartak devrait frapper le Japon mardi.

Les Bermudes sont le plus petit pays à avoir remporté l’or après une victoire en triathlon

Flora Duffy est entrée dans l’histoire en remportant l’or au triathlon féminin mardi alors qu’elle a fait des Bermudes la nation la moins peuplée à avoir jamais remporté une médaille d’or olympique.

La victoire a également fait de Duffy la première personne des Bermudes à remporter une médaille de quelque nature que ce soit aux Jeux olympiques depuis Clarence Hill en 1976. Les Bermudes ont une population estimée à 63 903 habitants, selon la Banque mondiale. Pour référence, toute la population pourrait s’intégrer dans le stade Allegiant de 65 000 places à Las Vegas.

Duffy a battu le record détenu par le Liechtenstein, qui a remporté l’or aux Jeux olympiques d’hiver de 1980 en ski alpin.

Duffy a conservé la victoire avec un temps de 1:55:36. Elle a battu la médaillée d’argent Georgia Taylor-Brown, de Grande-Bretagne, qui a terminé en 1:56:50. Katie Zaferes, des É.-U., a remporté le bronze avec un temps de 1:57:03.

Grace McCallum remplace Jordan Chiles dans l’équipe américaine de gymnastique féminine

Ce sont les Jeux olympiques de l’inattendu, et cela inclut la formation de gymnastique féminine américaine pour la finale par équipe de mardi.

Grace McCallum concourra aux barres asymétriques et à la poutre plutôt que Jordan Chiles, bien que les Chiliens aient marqué plus haut dans les deux événements toute l’année. Cette décision surprise fait suite aux difficultés de Chiles lors des qualifications, alors que les Américains ont terminé deuxièmes pour la première fois depuis les championnats du monde de 2010.

McCallum et Simone Biles participeront aux quatre épreuves tandis que Chiles fera des exercices au saut et au sol et Suni Lee aux barres asymétriques et à la poutre. Les équipes doivent compter les trois scores sur chaque événement, ce qui signifie que le choix de McCallum sur Chiles n’est pas anodin.

Chiles avait été la plus fiable des femmes américaines cette année, sans compter une seule chute lors de ses quatre premières compétitions. Cela fait 32 événements, pour ceux qui gardent une trace. Elle a devancé McCallum aux barres et à la poutre au US Classic en mai, le premier jour du championnat américain et les deux jours des essais olympiques.

Mais Chiles a connu une journée difficile en qualifications, tombant deux fois à la poutre et traînant les pieds sur le tapis aux barres asymétriques. Les Américains ont laissé tomber son score sur chacun de ces événements.

La décision de la composition mettra un examen plus approfondi sur le coordinateur de l’équipe nationale Tom Forster, qui a initialement déclaré que le comité de sélection utiliserait le potentiel de notation pour choisir l’équipe de Tokyo. Mais il est allé par ordre de classement à la place, sélectionnant McCallum plutôt que Skinner malgré le fait que Skinner ait donné aux États-Unis une équipe ayant le meilleur score.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer son raisonnement, Forster a déclaré que la médaille d’or n’allait pas être décidée par des dixièmes de point.

« Nos athlètes sont si forts que je ne pense pas que cela va se réduire à des dixièmes de point », a-t-il déclaré le mois dernier. « Nous ne pensions pas que cela valait la peine de changer l’intégrité du processus simplement pour quelques dixièmes. »

— Armure de Nancy

Finales de surf condensées grâce aux prévisions de typhon

La toute première compétition olympique de surf a été confrontée aux défis de Mère Nature tout au long des tours de qualification, et les finales sont maintenant condensées en raison des conditions météorologiques et de surf instables.

Les organisateurs de Tokyo ont pris la décision d’organiser les finales hommes et femmes dos à dos mardi matin plutôt que d’organiser une finale mardi et un mercredi,

Jusqu’à présent, les vagues ont été rares pour les Olympiens en compétition à Tsurigasaki, au Japon, mais un typhon imminent devrait offrir de meilleures conditions de surf mardi.

Selon Kurt Korte, le prévisionniste officiel de la compétition olympique de surf, la tempête devrait soulever des vagues jusqu’à sept pieds de haut, mais des vents forts pourraient conduire à des eaux trop agitées. Le surf devrait s’éteindre d’ici mercredi au Japon, la compétition de surf profite donc de la fenêtre petite mais prometteuse pour offrir aux athlètes une finale compétitive.

–Emily Adams