Gymnastics Ireland s’excuse après le snobisme d’un athlète noir lors de la cérémonie de remise des médailles

L’instance dirigeante de la gymnastique en Irlande a présenté ses excuses après la réapparition d’une vidéo montrant un juge ignorant la seule fille noire lors d’une cérémonie de remise de médailles l’année dernière.

UN vidéo désormais virale L’incident de mars 2022 a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux et suscité une réponse de la championne olympique américaine Simone Biles. Le clip montre le juge plaçant les médailles autour du cou des enfants une par une, puis sautant par-dessus la fille noire et continuant à s’adresser aux autres enfants. Dans la vidéo, la jeune fille noire est montrée souriante au début, mais semble ensuite confuse après que le juge l’ait dépassée. Le juge n’a pas été identifié publiquement.

« Ce qui s’est passé ce jour-là n’aurait pas dû se produire et nous en sommes profondément désolés », a déclaré Gymnastics Ireland dans un communiqué. déclaration lundi. « Nous sommes également désolés que ce qui s’est passé depuis cette date ait provoqué davantage de bouleversements. »

La déclaration poursuit : « Sachez qu’à tout moment nous avons agi de bonne foi et avec les meilleures intentions du monde pour tenter de résoudre cette question très difficile et sensible. Nous avons présenté des excuses en personne après l’incident, car nous pensions que c’était la meilleure approche. Par la suite, nous avons pensé que la médiation était la meilleure voie à suivre.

La vidéo a été tournée lors d’une série d’événements pour le programme GymStart de Gymnastic Ireland, qui vise à encourager les gens à rejoindre ce sport en « créant un environnement sûr, progressif et amusant pour tous », selon le site Web de Gymnastics Ireland. Ces excuses constituent la première déclaration publique de Gymnastic Ireland concernant l’incident. La mère de la jeune fille a condamné le comportement du juge et le silence de l’entité pendant 18 mois dans un entretien avec le Guardian.

« C’est incroyable que vous traitiez une petite fille de cette façon », a déclaré la mère, dont le nom n’a pas été divulgué par le Guardian pour protéger la vie privée de sa fille. « C’est un problème systémique, car lorsque vous ne vous exprimez pas, le message est que vous êtes heureux que cela continue. »

La jeune fille a finalement reçu une médaille et le juge impliqué a nié l’avoir intentionnellement sautée, a rapporté The Guardian. Gymnastics Ireland n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de NBC News.

La vidéo de l’incident, partagée vendredi dans un post sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), a attiré l’attention de Biles, qui a écrit dans un article« Quand cette vidéo a circulé, ses parents l’ont contactée. Ça m’a brisé le cœur de voir, alors je lui ai envoyé une petite vidéo. Il n’y a pas de place pour le racisme dans aucun sport ou même dans aucun sport !!!! »

Gymnastics Ireland a condamné le racisme dans sa déclaration et a déclaré qu’elle aimerait rencontrer l’organisation à but non lucratif Sport Against Racism Ireland pour savoir comment leurs « procédures peuvent être améliorées ».

« Nous savons maintenant que nous devons faire plus », poursuit le communiqué. « Nous sommes déterminés à faire en sorte que rien de tel ne se reproduise. Nous avons nommé un expert indépendant pour examiner nos politiques et procédures plus tôt cette année et une série de recommandations en ont résulté et nous nous engageons pleinement à les mettre en œuvre afin que cela ne se reproduise plus jamais.

Gymnastics Ireland n’a pas fourni de détails sur les recommandations ni sur la manière dont elles seraient mises en œuvre.