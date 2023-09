Gymnastics Ireland est « profondément désolé » après que Simone Biles ait critiqué le refus d’une médaille à un jeune gymnaste noir | Nouvelles du monde

Gymnastics Ireland a présenté ses excuses après qu’une vidéo d’une fille noire se faisant passer pour une médaille lors d’une cérémonie soit devenue virale.

La vidéo, tirée d’un événement Gymstart à Dublin en mars 2022, montre une file d’enfants recevant des médailles, mais la seule fille noire photographiée n’en a pas reçu.

Les images sont réapparues ces derniers jours et ont été regardées par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, dont le quadruple champion olympique. Simone Bilesqui a déclaré que l’incident lui « avait brisé le cœur ».

L’athlète américaine a également déclaré qu’elle avait envoyé un message vidéo à la gymnaste après que ses parents l’avaient contactée.

« Il n’y a pas de place pour le racisme dans aucun sport, ni dans aucun sport », a écrit Biles sur les réseaux sociaux.

Gymnastique Irlande a maintenant présenté ses excuses à la gymnaste impliquée et à sa famille pour le bouleversement causé.

Cela survient après que la mère de la gymnaste a été citée dimanche par l’Irish Independent comme disant qu’elle n’avait pas encore reçu d’excuses et qu’elle avait porté l’affaire devant la Fondation pour l’éthique de la gymnastique en Suisse.

Le journal a également rapporté que la famille pensait que leur fille avait été ignorée lors de la cérémonie parce qu’elle était noire.

« Nous sommes souvent la seule famille noire aux épreuves de gymnastique et cela nous a été très blessant », a déclaré la mère au journal.

« Maintenant, huit millions de personnes ont vu la vidéo. Du Pakistan à l’Ethiopie, ils peuvent voir que c’était une erreur, mais Gymnastics Ireland ne peut toujours pas l’accepter et s’excuser. »

« Ce qui s’est passé ce jour-là n’aurait pas dû se produire et nous en sommes profondément désolés », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Il a déclaré avoir nommé plus tôt un expert indépendant pour revoir ses politiques et procédures et qu’une série de recommandations ont maintenant été mises en place pour garantir que « cela ne se reproduise plus jamais ».

« Nous aimerions également dialoguer avec la famille du gymnaste et Sport Against Racism Ireland pour écouter toutes leurs suggestions sur la façon dont nos procédures peuvent être améliorées à cet égard », a écrit Gymnastics Ireland.

Il ajoute que l’organisation « condamne toute forme de racisme, quelle qu’elle soit ».

Dans le cadre de l’enquête menée par Gymnastics Ireland sur l’incident, le responsable qui a remis les médailles « a exprimé de profonds regrets pour ce qu’il a décrit comme une erreur honnête ».

L’organisation s’est dite heureuse de voir la gymnaste impliquée continuer de participer à ses événements.