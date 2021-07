Gyasi Zardes récompense la foi de Gregg Berhalter et remporte la demi-finale de la Gold Cup pour l’USMNT

La carrière internationale de Gyasi Zardes a été plus difficile à tuer que l’un de ces héros de films d’horreur. Peu importe le nombre de fois où The Next Big Striker revient, prêt à le supplanter, l’attaquant de Columbus Crew revient sans cesse pour marquer des buts pour les États-Unis.

La demi-finale de la Gold Cup de jeudi contre le Qatar n’en était que le dernier exemple. Une nuit où les États-Unis ont été largement dominés par les champions continentaux en titre d’Asie, Zardes était à l’endroit parfait au moment idéal, redirigeant l’alimentation basse et centrale de Nicholas Gioacchini à la 86e minute – après le bon travail précédent d’un autre remplaçant, Eryk Williamson – pour donner aux Américains une victoire 1-0 et une place en finale de dimanche.

Que Zardes ait joué le rôle de héros est probablement une surprise pour de nombreux observateurs. Il y a longtemps eu des appels pour le remplacer par des joueurs plus jeunes et plus techniques. Mais l’impact continu de l’attaquant de Crew n’est pas une surprise pour Gregg Berhalter. Il a longtemps eu une affinité pour Zardes, sauvant la carrière de l’attaquant après qu’il soit tombé en disgrâce – et même passé du temps à l’arrière – lors de sa dernière saison avec le LA Galaxy en 2017.

Même dans ce tournoi, Zardes a été loin d’être le premier choix, la majeure partie des minutes revenant à Daryl Dike. Mais Berhalter n’a jamais oublié ce que Zardes peut faire. Les six buts de l’attaquant ont mené l’équipe en 2019, la dernière campagne complète avant la pandémie. Et avec Dike en difficulté, Zardes a eu la chance d’avoir un impact sur le banc. Il a encore une fois livré.

« C’est le joueur d’équipe par excellence », a déclaré Berhalter à propos de Zardes après le match. « Et il soutient toute l’équipe, et tout ce qu’il veut, c’est que le groupe gagne. Je pense qu’il est entré et a eu un grand impact, et c’est le genre de gars qu’il est. Son rythme de travail est toujours là. Il est toujours dangereux pour des chances. Et il l’a encore montré aujourd’hui. »

C’était une nuit où si cela avait été un match de boxe, les États-Unis auraient été loin derrière aux points. Comme à son habitude, le Qatar s’est contenté de céder la possession et d’essayer de clouer les États-Unis sur la pause. Mais non seulement les Qataris ont menacé pendant la transition, mais il y a aussi eu des moments où ils ont efficacement séparé la défense américaine d’une accumulation patiente.

« Je pense que le problème de la première mi-temps était que nos milieux offensifs n’étaient pas assez dans les poches, et nous ne les avons pas trouvés assez dans des positions dangereuses pour ensuite activer les ailiers et l’attaquant derrière la ligne arrière », a déclaré Berhalter.

Le manager américain a également déploré l’incapacité de son équipe à gagner des duels, et il a mentionné que c’était quelque chose qui devra s’améliorer en finale.

Sans le gardien américain Matt Turner, le Qatar aurait très bien pu mettre le jeu hors de portée des Américains avant la mi-temps. Selon ESPN Stats & Informatioin, Turner n’a été crédité que de trois arrêts, mais deux en particulier étaient exceptionnels, Turner poussant une déviation de son coéquipier James Sands autour du poteau à la 13e minute, puis mettant le doigt sur la tentative d’Abdulaziz Hatem trois minutes plus tard.

À ce stade, Turner – et certains de ses coéquipiers – avaient élu domicile dans la tête collective du Qatar, et cela s’est avéré crucial à la 61e minute. Après un long examen VAR, il a été jugé que Sands avait éliminé Akram Afif. Kellyn Acosta s’est ensuite engagé dans un jeu en essayant de déstabiliser le tireur de penalty du Qatar Hassan Al-Haydos. Al-Haydos a ensuite tenté d’enfoncer sa tentative dans le filet, mais l’a plutôt envoyé par-dessus la barre, et les États-Unis étaient toujours en vie.

Gyasi Zardes a fait la différence alors que les États-Unis ont battu le Qatar 1-0 jeudi. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

« Écoutez, je ne pense pas que les mots qui [were] dit que ce sera bon pour une conférence de presse, mais c’est juste un aller-retour normal », a déclaré Turner à propos de la préparation de la tentative de pénalité. « C’était évidemment un grand moment dans un tournoi international. Les tensions sont fortes, les émotions sont vives. Et pour moi, j’ai juste essayé de faire savoir au gars que je savais, que je surveillais ses tirs au but.

« Je pense que même avant, j’ai en quelque sorte imité sa course alors que je revenais à mon objectif, pour essayer de le déranger un peu. Attendez le plus longtemps possible au milieu, car je savais qu’il s’effondrait le milieu plus tôt dans ce tournoi, et voir ce qui se passe à partir de là. Donc, même si j’ai en quelque sorte pris la mauvaise direction, j’aimerais penser qu’une combinaison de toutes les choses – mon équipe retardant le tir, moi tenant mon terrain – – tout a mené à ce moment. Et ce fut un grand moment pour nous, et nous avons pu continuer sur cet élan pendant les 30 dernières minutes du match et marquer le but. «

Si cet échange marquait le renversement de la tendance, une série de remplacements américains a encore fait pencher la partie du côté des Américains. Zardes, Cristian Roldan et Reggie Cannon sont entrés à la 63e minute. Williamson – à peine utilisé dans le tournoi – et Gioacchini ont fait leur entrée à la 81e minute. Le Qatar avait montré une tendance à se fatiguer en deuxième mi-temps et les introductions se sont avérées décisives.

« Quand les remplaçants sont arrivés, il y avait beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de menace pour la ligne de fond », a déclaré Berhalter.

La fatigue que ressentait le Qatar, une qu’ils ont admise dans leurs interviews d’après-match, est quelque chose que Zardes a remarqué dès son arrivée sur le terrain.

« J’ai regardé quelques-uns de leurs défenseurs, et quand je l’ai vu souffler et souffler après avoir dirigé la chaîne une fois, je me suis dit: » Vous savez quoi? Cela va me motiver à continuer à courir et à travailler dur, juste pour que nous puissions nous pouvez [win] ce match et de ne pas faire de prolongation », a-t-il déclaré.

Et c’est Zardes qui a porté le coup de grâce, délivrant une première arrivée après un travail intelligent de Gioacchini et Williamson. Zardes a longtemps dit qu’il ne prêtait aucune attention aux commentaires faits à son sujet. Et pour ce qui est de ne pas commencer, Zardes professe sa foi dans les décisions que prennent Berhalter et le reste de l’équipe d’entraîneurs, et si cela signifie qu’il est sur le banc, qu’il en soit ainsi.

« La décision appartient au personnel d’entraîneurs. Ils ont un plan, et jusqu’à présent, le plan a fonctionné », a déclaré Zardes. « Mais vous savez, si mon nom est appelé pour commencer ou sortir du banc, je dois m’assurer que je suis préparé mentalement et physiquement, et c’est ce que je fais parce que lorsque vous jouez dans un tournoi, vous avez d’être prêt lorsque votre nom est appelé. Il y a tellement de facteurs différents, alors je vais juste m’assurer que je suis prêt si mon nom est appelé. «

Maintenant, Zardes et le reste de ses coéquipiers ont encore un match à jouer. D’une part, atteindre une finale de la Gold Cup est attendu des États-Unis, peu importe qui prend le terrain. Mais étant donné la relative inexpérience du groupe, cette équipe a bien fait d’aller jusqu’ici et a trouvé des moyens de gagner dans des circonstances difficiles. Bien qu’il reste à voir qui de ce groupe sera appelé dans l’équipe complète lorsque les qualifications pour la Coupe du monde commenceront, cette force mentale est un trait précieux à avoir.

Ils auront une chance de montrer à nouveau cet attribut dimanche.