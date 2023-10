Gwyneth Paltrow s’extasie sur la gamme de soins de la peau de l’ex Brad Pitt – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Gwyneth Paltrow51 ans, a fait l’éloge de son ex-fiancé Brad Pittla populaire ligne de soins Le Domaine de , dans une nouvelle interview. L’actrice, qui est sortie avec l’acteur de 59 ans avant de se fiancer en décembre 1996, a fait l’éloge du produit et l’a qualifié de « magnifique », dans une nouvelle interview avec Le New York Times. «C’est bien», a-t-elle déclaré au média. « Ouais, c’est vraiment magnifique. »

La ligne de soins de la peau de Brad a été lancée en octobre dernier et c’est lui qui a envoyé à Gwyneth des produits à essayer. Il a également précédemment crédité la marque de style de vie Goop de Gwyneth comme source d’inspiration pour Le Domaine. « J’adore ce que Gwyneth a fait [with Goop], » il a dit Vogue britannique l’année dernière. « Elle est toujours une amie très chère et elle a bâti cet empire. Elle a toujours eu cela en elle en tant que conservatrice, et cela a été pour elle un formidable exutoire créatif.

Brad a poursuivi en expliquant que Gwyneth était l’une des personnes qui lui avaient appris l’importance de prendre soin de sa peau. « Elle a probablement été la première à m’avoir obligé à me laver le visage deux fois par jour… peut-être », a-t-il déclaré.

Les éloges mutuels que Gwyneth et Brad se font l’un pour l’autre surviennent 26 ans après qu’ils aient rompu six mois seulement après le début de leurs fiançailles. Ils étaient devenus l’un des couples les plus populaires d’Hollywood et apparaissaient souvent ensemble lors de divers événements. Après leur séparation, les anciens tourtereaux ont connu d’autres relations et mariages très médiatisés au fil des années.

Gwyneth était mariée à Jeu froid chanteur Chris Martin de 2003 à 2016 et a eu deux enfants, dont Pomme19 ans, et Moïse, 17 ans, avec lui. Elle a ensuite épousé le réalisateur et producteur Brad Falchuk en 2018. Brad était marié à Jennifer Aniston de 2000 à 2005, et a continué sa romance avec Angelina Jolie. Lui et Angelina partagent six enfants, dont Maddox22, Personnes19, Zahara18 ans, Shilohjumeaux de 17 et 15 ans Vivienne et Knox. Ils ont été ensemble pendant neuf ans avant de se marier en 2014, mais se sont finalement séparés en 2016.