Gwyneth Paltrow se souvient de la vie nocturne des années 90 avant les réseaux sociaux : “Vous pouviez prendre de la cocaïne et ne pas vous faire prendre.”

Gwyneth Paltrow vivait la grande vie dans les années 90.

Au cours d’une interview, la star de “Shakespeare in Love” a dit franchement qu’elle consommait des drogues illicites pendant cette période tout en étant célèbre.

“C’était génial, parler de consommer de la cocaïne et de ne pas se faire prendre. Vous pourriez simplement être dans un bar en train de vous amuser, danser sur la table”, a déclaré Paltrow dans “The Late Late Show with James Corden”.

LE MARI DE GWYNETH PALTROW RÉAGIT AUX PHOTOS NAKED GOLD POUR SON 50E ANNIVERSAIRE

Le fondateur de Goop s’est souvenu de la vie nocturne à New York avant l’existence des médias sociaux et a ajouté que les fêtards pouvaient sortir sans être inondés de paparazzi.

“Il n’y avait pas de téléphones avec appareil photo, surtout à New York, il n’y avait pas de paparazzi. Vous pouviez sortir d’un bar en trébuchant et rentrer chez vous avec un peu de rando et personne ne le saurait.”

Paltrow a avoué avoir consommé de la drogue dans le passé et a déjà partagé son expérience avec la MDMA au Mexique avec son mari Brad Falchuk.

Paltrow a également déclaré dans une interview au New York Times en 2019 qu’elle pensait que les drogues psychédéliques et leur impact sur la dépendance seraient la prochaine grande chose en matière de bien-être.

GWYNETH PALTROW POSE NUE ET PEINTE EN OR POUR SON 50E ANNIVERSAIRE : « LE VIEILLISSEMENT EST EN RÉALITÉ UNE BELLE CHOSE »

Pendant ce temps, Paltrow a été rejointe par sa célèbre amie Hilary Swank dans le talk-show. Swank attend bientôt des jumeaux et atteint son troisième trimestre.

L’actrice d'”Iron Man”, qui est mère de deux enfants, s’est exclamée que ses enfants grandissaient “si vite” dans “The Late Late Show”.

GWYNETH PALTROW À 50 ANS ET SA FILLE APPLE STARTING COLLEGE : C’EST « PRESQUE AUSSI PROFOND QUE L’ACCOUCHEMENT »

Elle a continué à raconter à l’animateur du talk-show que sa fille de 18 ans, Apple, était une étudiante de première année à l’université et que son fils de 16 ans, Moses. Paltrow a répondu à la question de Corden sur quelle année de maternité était sa préférée.

“Je dois dire que j’ai adoré chaque étape… et à chaque étape, je me suis dit : « Oh, j’aimerais pouvoir figer le temps comme si je ne les aimerais jamais plus que ça », et puis tu les aimes encore plus. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Paltrow est coparentale avec son ex-mari Chris Martin, avec qui elle partage Apple, et son fils, Moses. Le couple a divorcé en 2016.

L’actrice hollywoodienne a ensuite expliqué comment elle s’adaptait au fait que sa fille n’était pas à la maison aussi souvent.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“‘Je ne le gère pas très bien. C’est un énorme changement parce qu’Apple est vraiment hilarante et qu’elle est très présente.”

“Alors, quand nous sommes autour de la table du dîner et que quelqu’un dit à Moïse” qu’est-ce que ça fait avec ta sœur qui n’est pas à la maison? Et il est comme “silencieux””, a déclaré Paltrow avec émotion.