Gwyneth Paltrow se meme avec le nouveau vibromasseur de Goop

Et l’orgasme va à …

Gwyneth PaltrowGoop, société de style de vie, a lancé son premier vibrateur, juste à temps pour la Saint-Valentin. L’actrice a fait la promotion du dispositif de plaisir sexuel sur elle Instagram page avec une image de retour d’elle-même à l’after-party des Oscars 1999 de Vanity Fair, vêtue d’une robe rose Ralph Lauren, avec le vibromasseur photographié sur la statuette Oscar qu’elle tenait, pour laquelle elle a gagné Shakespeare amoureux.

« Battez-vous pour ça … » a écrit Paltrow. «Je sais aussi comment faire des mèmes, les gars. Rendez-vous sur @goop pour voir de quoi il s’agit.

Le vibrateur à baguette double face est offert sur le site Web de Goop pour 95 $. L’appareil comporte une « baguette magique rose avec des vibrations profondes et grondantes pour une stimulation externe » d’un côté, tandis que « l’extrémité opposée mince et flexible » fournit une vibration puissante et précise pour la stimulation clitoridienne ou interne « , indique la description officielle du produit .