Gwyneth Paltrow se lie avec sa fille Apple à New York pendant les vacances universitaires – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews

Il n’y a pas de meilleure façon de terminer un week-end de vacances qu’avec de la nourriture italienne à New York ! Gwyneth Paltrow et sa fille Pomme Martin a passé une parfaite journée maman-fille ensemble le dimanche 27 novembre. Le couple a fait du shopping et le Shakespeare amoureux star, 50 ans, a partagé des photos d’elle-même et de sa fille, 18 ans, dans la Grosse Pomme sur son histoire Instagram.

Gwyneth portait un pull à col roulé noir avec un blazer gris et un pantalon confortable assorti à la veste. Apple ressemblait à sa mère, car elle portait un pull blanc et un jean clair. Dans l’un des selfies, les femmes semblaient être dans un grand magasin, et l’adolescent portait quelques sacs à provisions et un pardessus noir. Dans un autre selfie, le couple était au restaurant new-yorkais Elios. Gwyneth a partagé quelques clichés supplémentaires d’elle-même au restaurant et quelques photos de leur nourriture.

Gwyneth partage Apple avec son ex-mari, Chris Martin, 45. Le PDG de Goop a été marié au chanteur de Coldplay de 2003 à 2016. Outre Apple, ils ont aussi un fils Moïse, 16. L’actrice s’est remariée depuis Brad Falchuk en 2018. Les ex se sont réunis quand Apple a obtenu son diplôme d’études secondaires en juin.

Le week-end de Thanksgiving a également marqué le retour d’Apple de l’université, après son départ pour sa première année à l’automne. Gwyneth avait révélé qu’Apple était rentré brièvement à la maison pour une pause d’octobre, mais elle a dit que c’était difficile quand elle est partie pour la première fois dans une interview d’octobre avec Personnes. “J’avais mal au ventre, fondant en larmes”, a-t-elle déclaré au point de vente. « Je la vois, mais pas autant que je le voudrais. J’aimerais la voir tous les jours, mais je suis si heureux pour elle. Elle va très bien.

C’est clair le Homme de fer 3 star a un lien spécial avec sa fille. Quand Apple a eu 18 ans en mai, l’actrice a partagé une belle photo d’elle et a écrit un hommage affectueux sur Instagram. « Je ne pourrais pas être plus fière de la femme que tu es. Tu es tout ce dont j’aurais pu rêver et bien plus encore. Fier ne le couvre pas, mon cœur se gonfle de sentiments que je ne peux pas mettre en mots. Vous êtes profondément extraordinaire à tous points de vue », a-t-elle écrit.