Gwyneth Paltrow révèle qu’elle avait Covid-19 et souffre de «  brouillard cérébral  »

Sur son site Web Goop, Paltrow a écrit qu’elle « avait eu le COVID-19 très tôt, et cela m’a laissé avec une fatigue à longue queue et un brouillard cérébral. »

«En janvier, j’ai fait faire des tests qui ont montré des niveaux d’inflammation très élevés dans mon corps», écrit-elle. «Je me suis donc tourné vers l’un des experts les plus intelligents que je connaisse dans ce domaine, le praticien en médecine fonctionnelle, le Dr Will Cole. Après avoir vu tous mes laboratoires, il m’a expliqué que c’était un cas où le chemin de la guérison allait être plus long que habituel. »

Paltrow dit qu’en se remettant du virus, elle s’est concentrée sur une alimentation saine et sur une alimentation saine et s’abstient de sucre ou d’alcool.

«J’ai beaucoup cuisiné, et certains d’entre eux sont vraiment délicieux: j’ai fait des pétoncles avec des câpres croustillantes et de la sauge l’autre jour, des asperges avec de la vinaigrette au bacon et des petits artichauts aux herbes farcies et à l’ail. J’ai même trouvé un un excellent kimchi sans sucre (le daikon kimchi végétalien de Madge – c’est incroyable) et un kombucha sans sucre, et j’ai utilisé beaucoup d’aminos de noix de coco dans mes recettes », a-t-elle écrit.