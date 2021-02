Gwyneth Paltrow révèle la bataille secrète de Covid qui lui a laissé «  fatigue et brouillard cérébral  »

Gwyneth Paltrow a révélé qu’elle était tombée malade du Covid-19 et que les symptômes la voyaient souffrir de fatigue et de «brouillard cérébral».

L’actrice oscarisée de 48 ans a écrit sur son blog pour sa marque de mode de vie et de bien-être Goop à propos de son expérience.

La star de Shakespeare in Love note que cela l’a également propulsée plus loin dans un voyage pour un mode de vie plus sain.

Gwyneth a écrit: « Toutes les blagues mises à part (non, 2021 n’a pas été l’année la plus facile à faire en janvier sec), nettoyer mon régime alimentaire, faire de l’exercice et même mes habitudes de pensée le mois dernier m’a laissé me sentir plus énergique, en meilleure santé et – croyez-le ou non – en vouloir plus.

(Image: gwynethpaltrow / Instagram)



Elle a ensuite parlé de sa maladie lorsqu’elle a attrapé Covid-19 au début de la pandémie.

L’actrice a décrit: « Un peu de contexte: j’ai eu Covid-19 au début, et cela m’a laissé avec une certaine fatigue de longue queue et un brouillard cérébral.

«En janvier, j’ai fait faire des tests qui ont montré des niveaux d’inflammation vraiment élevés dans mon corps.

«Je me suis donc tourné vers l’un des experts les plus intelligents que je connaisse dans ce domaine, le praticien de médecine fonctionnelle Dr Will Cole.

« Après avoir vu tous mes laboratoires, il m’a expliqué que c’était un cas où le chemin de la guérison allait être plus long que d’habitude. »







(Image: FilmMagic)



L’actrice de The Avengers: Endgame a ensuite révélé comment elle utilisait maintenant un régime de santé «à base de céto et de plantes».

Gwyneth note qu’elle jeûne jusqu’à 11h chaque jour et ne consomme ni sucre ni alcool.

Décrivant l’effet positif sur son corps, l’actrice a noté: «Tout ce que je fais me fait du bien, comme un cadeau à mon corps.

«J’ai de l’énergie, je m’entraîne le matin et je fais un sauna infrarouge aussi souvent que possible, le tout au service de la guérison.

« Un avantage secondaire est ma peau, ce qui me rend heureux – et me donne envie de doubler encore plus les soins de la peau. »







(Image: Instagram)



Elle a conclu par une déclaration audacieuse, écrivant: « Faisons de 2021 l’année où vous n’aurez jamais besoin de maquillage, les gens! »

En plus de son travail à Hollywood et avec Goop, Gwyneth est également mère de ses enfants Apple, 16 ans, et Moses, 14 ans.

Elle partage ses enfants avec son premier mari et chanteur de Coldplay Chris Martin, avec qui elle était mariée de 2003 jusqu’à leur « découplage conscient » et leur divorce en 2016.

Gwyneth a ensuite épousé le producteur hollywoodien Brad Falchuck en 2018.

