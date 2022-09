Gwyneth Paltrow publie une photo de bikini avant son 50e anniversaire et embrasse les «rides»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Gwyneth Paltrow dévoile tout pour son anniversaire.

La femme d’affaires, qui aura 50 ans la semaine prochaine, célèbre cette étape tout en réfléchissant à son passé et en embrassant sa “peau qui se relâche” et ses “rides”.

Paltrow s’est rendue sur Instagram pour partager une photo d’elle-même en bikini noir et blanc non filtrée, sautant dans les airs. Elle a légendé le message, “Réflexions sur une étape importante.”

GWYNETH PALTROW DIT À HAILEY BIEBER QUE LES ENFANTS DES CÉLÉBRITÉS DOIVENT “TRAVAILLER DEUX FOIS PLUS DUR” À HOLLYWOOD

Paltrow a lié à un article de blog Goop intitulé “On Approaching 50”, où elle a expliqué comment elle en est venue à “accepter” son corps vieillissant.

“Mon corps, carte de l’évidence de tous les jours, est moins intemporel. Un assemblage de marques et d’irrégularités qui écorchent les chapitres. Marqué par des brûlures de four, un doigt cassé dans une vitre il y a longtemps, la naissance d’un enfant . Cheveux argentés et ridules”, a-t-elle écrit.

Paltrow marquera son anniversaire marquant mardi.

La fondatrice de Goop a continué à dire que bien qu’elle fasse de son mieux pour “s’efforcer d’avoir une bonne santé” et une longue vie, elle accepte les changements que son corps subit au fil du temps.

“J’accepte les marques et le relâchement de la peau, les rides. J’accepte mon corps et j’abandonne le besoin d’être parfait, d’avoir l’air parfait, de défier la gravité, de défier la logique, de défier l’humanité. J’accepte mon humanité”, a déclaré Paltrow.

Elle a poursuivi en écrivant qu’elle était prête à “faire la transition” vers la cinquantaine et a abordé ses erreurs passées, mais a déclaré qu’elle ne remonterait pas “dans le temps pour les corriger”.

L’actrice de “Shakespeare in Love” a également parlé de sa longue liste de projets pour l’avenir.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’aimerais ralentir. J’aimerais me retirer un peu… J’aimerais cuisiner davantage. J’aimerais voir les malentendus devenir des compréhensions”, a ajouté Paltrow.

L’actrice de 49 ans partage deux enfants avec son ex-mari Chris Martin – sa fille Apple, 18 ans, et son fils Moses, 16 ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a conclu son essai par une dédicace à ses enfants.

“Je pense à mes enfants, maintenant assez vieux pour se souvenir de mon ‘grand’ anniversaire jusqu’à leur propre âge adulte”, a écrit Paltrow.

“Je ne saurai vraiment pas ce que c’était d’avoir 50 ans que bien plus tard, quand je pourrai me remémorer d’un perchoir plus élevé, peut-être à l’un de leurs 50 ans, le cœur plein et brisé simultanément (car c’est la vie).”