Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk ont ​​présenté une rare manifestation publique d’affection.

Le couple marié se fermait les lèvres sur un banc de parc après avoir pris un café d’Amagansett Hamptons New York.

La passion a consommé les tourtereaux alors qu’ils emballaient sur le PDA pendant leur promenade hivernale.

Complètement amoureux l’un de l’autre, ils n’ont pas pu se détacher du moment romantique.

Se penchant pour le baiser, Gwyneth posa une main tendre sur l’épaule de son mari Brad.







Le couple était l’image du véritable amour alors qu’ils marchaient main dans la main.

Ils sont restés au chaud pendant que le duo s’est enveloppé en plusieurs couches pour leur journée de détente.







Leur histoire d’amour remonte à leur rencontre sur le tournage de Glee où Gwyneth jouait Holly Holliday et Brad était le co-créateur de la série.

Une romance a fleuri quelques mois seulement après la rupture du mariage de 10 ans de Gwyneth avec Chris Martin.







Brad a souffert de son propre chagrin lorsque son mariage de 20 ans avec Suzanne Bulnik s’est effondré l’année avant de rencontrer Gwyneth.

En novembre 2017, le couple était fiancé après seulement trois ans de fréquentation.







Il a été officiellement annoncé en janvier de l’année suivante après des mois de spéculation et d’excitation.

Ils se sont mariés en 2018 et leur amour reste plus fort que jamais.







C’était une affaire intime avec 70 de leur famille et amis les plus proches présents à la cérémonie à Amagansett, New York.

Les tourtereaux en lune de miel aux Maldives.







Gwyneth a deux enfants – Apple et Moses – qu’elle co-parents avec son ex Chris.

Brad a également deux enfants – Isabella et Brody – de son premier mariage.

La démonstration d’affection romantique de Gwyneth et Brad survient après que Glenn Close a cruellement affirmé que Gwyneth ne méritait pas son Oscar en 1999.







L’actrice a affirmé avec audace que le gong de la meilleure actrice aurait dû aller à Fernanda Montenegro.

Elle a déclaré sur Popcorn d’ABC avec Peter Travers: «Honnêtement, je pense qu’être nominé par vos pairs est à peu près aussi bon que cela.

«Et puis, je n’ai jamais compris comment vous pouviez honnêtement comparer les performances, vous savez?

«Je me souviens de l’année où Gwyneth Paltrow a conquis cette incroyable actrice qui était dans ‘Central Station’ et j’ai pensé ‘Quoi?’ Cela n’a pas de sens.